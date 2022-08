Crise da biodiversidade afeta bilhões que dependem de espécies selvagens, dizem pesquisadores

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Bilhões de pessoas em todo o mundo dependem de cerca de 50.000 espécies selvagens para alimentação, energia, remédios e renda, de acordo com um novo e abrangente relatório científico que concluiu que os humanos devem fazer mudanças dramáticas na caça e outras práticas para enfrentar uma crise acelerada da biodiversidade.

Pesquisa indica que humanos precisam rever a forma como fazem uso de espécies selvagens a fim de evitar colapso. Foto: Divulgação/IHP - 26/6/2022

O relatório, preparado para as Nações Unidas ao longo de quatro anos por 85 especialistas de 33 países, é o olhar mais abrangente até agora sobre os caminhos para o uso sustentável de espécies selvagens ou de maneiras que não levem ao declínio a longo prazo desses recursos e garanta sua disponibilidade para as gerações futuras. Baseia-se em milhares de estudos científicos e outras referências, incluindo conhecimentos indígenas e locais. Comunidades indígenas e pobres estão entre as mais imediatamente afetadas pelo uso excessivo de espécies selvagens, segundo o relatório.

“Metade da humanidade se beneficia e faz uso de espécies selvagens, e muitas vezes sem saber que está fazendo isso”, disse Marla Emery, uma das copresidentes da avaliação, realizada pela Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Um resumo foi aprovado quinta-feira em Bonn, na Alemanha, por representantes de 139 países, incluindo os Estados Unidos, com o relatório completo previsto para ser publicado em alguns meses.

A nova avaliação baseia-se em um relatório exaustivo de 2019 do mesmo grupo que concluiu que os humanos alteraram o mundo natural tão drasticamente que 1 milhão de espécies de plantas e animais estavam em risco de extinção. Um ano depois, outro relatório da ONU declarou que as nações haviam feito pouco progresso nos compromissos internacionais, feitos em 2010, para combater o colapso catastrófico da biodiversidade.

No entanto, o foco desta última avaliação foi fornecer uma visão mais otimista sobre como as espécies selvagens podem ser usadas de forma sustentável por pessoas em todo o mundo, disse Jean-Marc Fromentin, também um dos copresidentes.

Um terço das espécies selvagens que os humanos usam de alguma forma, e que também aparecem na “lista vermelha” - aquelas listadas como ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza - tiveram tendências populacionais estáveis ou crescentes apesar do uso humano, de acordo com um estudo citado no relatório. Isso sugere que “o uso dessas espécies específicas ainda não está contribuindo diretamente para sua extinção, até onde sabemos”, disse Sophie Marsh, aluna de mestrado em biodiversidade da University College London e principal autora do estudo sobre espécies ameaçadas, que foi publicado em 2021.

O conhecimento indígena e local é crucial para aprender algumas das melhores práticas de uso sustentável, disse o relatório, mas tradicionalmente tem sido subutilizado. As comunidades indígenas há muito incorporam usos sustentáveis de espécies selvagens em suas práticas culturais, e estima-se que 15% das florestas globais são administradas como “recursos comunitários”, segundo o relatório, por povos indígenas e comunidades locais.

O relatório se referia a práticas como as usadas nas colinas da região da Cordilheira de Luzon, a maior ilha das Filipinas. Lá, “toda a comunidade se mobiliza para proteger a floresta”, disse Victoria Tauli-Corpuz, ativista dos direitos indígenas que cresceu na região. A prática é chamada de Batangan, um sistema de gestão de recursos que envolve um senso compartilhado de responsabilidade para monitorar a diversidade das florestas e plantar novas árvores à medida que as mais velhas envelhecem.





Não se trata apenas das árvores; “é sobre a água, as plantas e os animais, os microorganismos” e, cada vez mais, é sobre as mudanças climáticas, já que as florestas desempenham um papel fundamental no sequestro de carbono, disse Tauli-Corpuz.

O uso sustentável de espécies selvagens é fundamental para a identidade e existência de muitas comunidades indígenas e locais, disse o relatório.

Políticas futuras que regem o uso de espécies selvagens precisarão levar em conta as dimensões sociais e históricas da sustentabilidade e se os benefícios desse uso são distribuídos de forma justa. Por exemplo, as fibras de vicunha, encontradas em roupas de luxo, têm preços elevados e são produzidas principalmente por comunidades indígenas de baixa renda na América do Sul, que contribuem para a conservação da vicunha, permitindo que os animais pastem em suas terras comunitárias ou privadas.

No entanto, é “quase impossível” para uma comunidade andina remota negociar com uma empresa têxtil internacional ou colocar seu produto no mercado internacional, disse o relatório, o que significa que a maior parte dos lucros do comércio de fibras de vicunha é capturada por comerciantes e empresas têxteis.

As conclusões do novo relatório podem em breve ter um efeito direto na política internacional. O relatório foi realizado em parte a pedido da Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens, um tratado destinado a garantir que o comércio global de plantas e animais não coloque em risco sua sobrevivência na natureza. As partes do tratado usarão as conclusões da avaliação para informar suas decisões sobre o comércio em sua conferência no Panamá em novembro.

A superexploração de espécies selvagens não é o único fator que impulsiona o declínio; A mudança climática causada pelo homem também é uma força importante, segundo o relatório. O crescimento das populações e do consumo humano, juntamente com os avanços tecnológicos que tornam muitas práticas extrativas mais eficientes, também pressionarão mais as espécies selvagens.

“Temos que garantir que esses instrumentos políticos beneficiem a todos”, disse Emma Archer, professora da Universidade de Pretória, na África do Sul, e uma das principais autoras da avaliação. “Não precisa haver vencedores e perdedores.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

