Elon Musk prometeu retirar conteúdos de abuso infantil do Twitter, mas tarefa tem sido difícil

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Mais de 120.000 visualizações de um vídeo mostrando um menino sendo abusado sexualmente. Um mecanismo de recomendação sugerindo que um usuário siga conteúdo relacionado a crianças exploradas. Usuários publicando continuamente material abusivo, atrasos em remover o material quando detectado e atritos com as organizações que o fiscalizam.

Tudo isso desde que Elon Musk declarou que “remover a exploração infantil é a prioridade número 1″ em um tuíte no final de novembro de 2022.

Sob a propriedade de Musk, a chefe de segurança do Twitter, Ella Irwin, disse que estava agindo rapidamente para combater materiais de abuso sexual infantil, que prevaleciam no site - como na maioria das plataformas de tecnologia - sob os proprietários anteriores. O “Twitter 2.0″ será diferente, prometeu a empresa.

Mas uma análise do The New York Times descobriu que as imagens, comumente conhecidas como pornografia infantil, persistiam na plataforma, incluindo material amplamente divulgado que as autoridades consideram os mais fáceis de detectar e eliminar.

Nos meses desde que Elon Musk assumiu a propriedade do Twitter, até mesmo o material de abuso sexual infantil mais facilmente detectado persistiu na plataforma. Foto: Jason Henry/The New York Times

Depois que Musk assumiu as rédeas no final de outubro, o Twitter eliminou ou perdeu funcionários experientes com o problema e não conseguiu impedir a disseminação de imagens abusivas identificadas anteriormente pelas autoridades, mostra a análise. O Twitter também parou de pagar por alguns softwares de detecção considerados essenciais para esses esforços.

Enquanto isso, as pessoas em fóruns da dark web discutem como o Twitter continua sendo uma plataforma onde podem encontrar facilmente o material evitando a detecção, de acordo com transcrições desses fóruns feitas por um grupo antiabuso que os monitora.

“Se você deixar os ratos de esgoto entrarem”, disse Julie Inman Grant, comissária de segurança on-line da Austrália, “você sabe que a pestilência virá”.

Em uma conversa de áudio no Twitter com Irwin no início de dezembro, um pesquisador independente que trabalha com o Twitter disse que o conteúdo ilegal está disponível publicamente na plataforma há anos e obteve milhões de visualizações. Mas Irwin e outros no Twitter disseram que seus esforços sob o comando de Musk estavam valendo a pena. Durante o primeiro mês completo da nova propriedade, a empresa suspendeu quase 300 mil contas por violar as políticas de “exploração sexual infantil”, 57% a mais do que o normal, disse a empresa.

O esforço se acelerou em janeiro, disse o Twitter, quando suspendeu 404 mil contas. “Nossa abordagem recente é mais agressiva”, declarou a empresa em uma série de tuítes, dizendo que também reprimiu as pessoas que pesquisam o material explorador e reduziu as pesquisas bem-sucedidas em 99% desde dezembro.

Irwin, em uma entrevista, disse que a maior parte das suspensões envolveu contas que se envolveram com o material ou alegaram vendê-lo ou distribuí-lo, em vez daquelas que o publicaram. Ela não contestou que o conteúdo de abuso sexual infantil continua disponível abertamente na plataforma, dizendo que “sabemos totalmente que ainda faltam algumas coisas que precisamos ser capazes de detectar melhor”.

Ela acrescentou que o Twitter estava contratando funcionários e implantando “novos mecanismos” para combater o problema. “Temos trabalhado nisso sem parar”, ela disse.

A Wired, a NBC e outros detalharam as dificuldades contínuas do Twitter com imagens de abuso infantil sob o comando de Musk. Em janeiro, o senador Richard Durbin, (Democrata, Illinois), pediu ao Departamento de Justiça que revisasse o histórico do Twitter ao abordar o problema.

Para avaliar as reivindicações de progresso da empresa, o Times criou uma conta individual no Twitter e criou um programa de computador automatizado que poderia vasculhar a plataforma em busca do conteúdo sem exibir as imagens reais, cuja visualização é ilegal. Não foi difícil encontrar o material. Na verdade, o Twitter ajudou a promovê-lo por meio de seu algoritmo de recomendação - um recurso que sugere contas a serem seguidas com base na atividade do usuário.

Entre as recomendações estava uma conta que apresentava uma foto de perfil de um menino sem camisa. A criança na foto é uma vítima conhecida de abuso sexual, de acordo com o Centro Canadense de Proteção à Criança, que ajudou a identificar material explorador na plataforma do Times comparando-o com um banco de dados de imagens previamente identificadas.

O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas coordena a resposta dos EUA ao material ilícito. O Twitter inicialmente respondeu aos seus relatórios mais lentamente sob Elon Musk. Foto: Kholood Eid/The New York Times

Esse mesmo usuário seguiu outras contas suspeitas, incluindo uma que havia “curtido” um vídeo de meninos abusando sexualmente de outro menino. Em 19 de janeiro, o vídeo, que estava no Twitter há mais de um mês, tinha mais de 122.000 visualizações, quase 300 retuítes e mais de 2.600 curtidas. Posteriormente, o Twitter removeu o vídeo depois que o centro canadense o sinalizou para a empresa.

Nas primeiras horas de busca, o programa de computador encontrou uma série de imagens previamente identificadas como abusivas - e contas que se ofereciam para vender mais. O Times sinalizou as postagens sem ver nenhuma imagem, enviando os endereços da web para serviços administrados pela Microsoft e pelo centro canadense.

Uma conta no final de dezembro ofereceu um “pacote de Natal” com desconto de fotos e vídeos. Esse usuário tuitou uma imagem parcialmente obscurecida de uma criança que havia sido abusada desde os 8 anos de idade até a adolescência. O Twitter retirou a postagem cinco dias depois, mas somente depois que o centro canadense enviou à empresa avisos repetidos.

Ao todo, o programa de computador encontrou imagens de 10 vítimas aparecendo mais de 150 vezes em várias contas, mais recentemente na quinta-feira. Os tuítes que as acompanhavam frequentemente anunciavam vídeos de estupro infantil e incluíam links para plataformas criptografadas.

Alex Stamos, diretor do Stanford Internet Observatory e ex-alto executivo de segurança do Facebook, achou os resultados alarmantes. “Considerando o foco que Musk colocou na segurança infantil, é surpreendente que eles não estejam fazendo o básico”, ele disse.

Separadamente, para confirmar as descobertas do Times, o centro canadense fez um teste para determinar com que frequência uma série de vídeos envolvendo vítimas conhecidas aparecia no Twitter. Os analistas encontraram 31 vídeos diferentes compartilhados por mais de 40 contas, alguns dos quais foram retuitados e curtidos milhares de vezes. Os vídeos mostravam um jovem adolescente que havia sido extorquido online para se envolver em atos sexuais com uma criança pré-adolescente durante meses.

O centro também fez uma varredura mais ampla dos vídeos mais explícitos em seu banco de dados. Foram mais de 260 acessos, com mais de 174 mil curtidas e 63 mil retuítes.

“O volume que conseguimos encontrar com um mínimo de esforço é bastante significativo”, disse Lloyd Richardson, diretor de tecnologia do centro canadense. “Não deveria ser tarefa de pessoas externas encontrar esse tipo de conteúdo no sistema deles.”

Para encontrar o material, o Twitter conta com um software criado por uma organização antitráfico chamada Thorn. O Twitter não pagou a organização desde que Musk assumiu, de acordo com pessoas familiarizadas com o caso, presumivelmente parte de seu esforço maior para cortar custos. O Twitter também parou de trabalhar com a Thorn para melhorar a tecnologia. A colaboração teve benefícios em todo o setor porque outras empresas usam o software.

Irwin se recusou a comentar sobre os negócios do Twitter com fornecedores específicos.

A relação do Twitter com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas também sofreu, de acordo com pessoas que trabalham lá.

John Shehan, um executivo do centro, disse estar preocupado com o “alto nível de rotatividade” no Twitter e como a empresa “mantém sua confiança, segurança e seu compromisso de identificar e remover material de abuso sexual infantil de sua plataforma”.

Após a transição para a posse de Musk, o Twitter inicialmente reagiu mais lentamente às notificações do centro de conteúdo de abuso sexual, segundo dados do centro, um atraso de grande importância para os sobreviventes de abuso, que são revitimizados a cada nova postagem. O Twitter, como outros sites de mídia social, tem uma relação de mão dupla com o centro. O site notifica o centro (que pode então notificar a polícia) quando toma conhecimento de conteúdo ilegal. E quando o centro fica sabendo de conteúdo ilegal no Twitter, ele alerta o site para que as imagens e contas possam ser removidas.

No final do ano passado, o tempo de resposta da empresa foi mais do que o dobro do que havia sido no mesmo período do ano prévio sob a propriedade anterior, embora o centro tenha enviado menos alertas. Em dezembro de 2021, o Twitter levou em média 1,6 dias para responder a 98 notificações; em dezembro passado, depois que Musk assumiu a empresa, demorou 3,5 dias para responder a 55. Em janeiro, melhorou muito, levando 1,3 dias para responder a 82.

A comissária australiana de segurança online, Julie Inman Grant, disse que não conseguiu se comunicar com os representantes locais do Twitter porque os contatos de sua agência na Austrália se demitiram ou foram demitidos desde que Musk assumiu. Foto: Matthew Abbott/The New York Times

O centro canadense, que tem a mesma função naquele país, disse ter visto atrasos de até uma semana. Em um caso, o centro canadense detectou um vídeo em 6 de janeiro retratando o abuso de uma menina nua de 8 a 10 anos. A organização disse que enviou avisos diários por cerca de uma semana antes que o Twitter removesse o vídeo.

Inman Grant, a reguladora australiana, disse que não conseguiu se comunicar com representantes locais da empresa porque os contatos de sua agência na Austrália se demitiram ou foram demitidos desde que Musk assumiu. Ela temia que as reduções de pessoal pudessem levar a mais tráfico de imagens exploradoras.

“Esses contatos locais desempenham um papel vital na abordagem de questões urgentes”, disse Inman Grant, que anteriormente foi executiva de segurança no Twitter e na Microsoft.

Irwin disse que a empresa continua em contato com a agência australiana e, de maneira mais geral, ela expressou confiança de que o Twitter está “melhorando muito”, embora reconheça os desafios futuros.

“De forma alguma estamos nos dando tapinhas nas costas e dizendo: ‘Cara, nós conseguimos”, disse Irwin.

Os infratores continuam trocando dicas em fóruns da dark web sobre como encontrar o material no Twitter, de acordo com postagens encontradas pelo centro canadense.

Em 12 de janeiro, um usuário descreveu seguir centenas de contas “legítimas” do Twitter que vendiam vídeos de meninos que foram induzidos a enviar gravações explícitas de si mesmos. Outro usuário caracterizou o Twitter como um local fácil para assistir a vídeos de abuso sexual de todos os tipos. “As pessoas compartilham tanto”, escreveu o usuário. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times