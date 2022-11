Espetáculo musical sobre k-pop se reinventa ao estrear na Broadway

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Em 2017, o musical KPOP teve o tipo de estreia off-Broadway que é o sonho do showbiz. O burburinho em torno da produção - que teve a rara distinção de abordar a música pop especificamente asiática e ter uma equipe criativa quase toda composta por asiáticos - foi tão intenso que os nova-iorquinos desesperados imploravam por ingressos, quase sempre esgotados, no pequeno A.R.T./New York Theaters, em Midtown Manhattan.

A negociação sobre uma transferência da Broadway começou logo depois, mas, por várias razões, incluindo a pandemia, foram precisos cinco anos para que KPOP se mudasse, estreando no último domingo, 20. No entanto, o musical que o público da Broadway verá é bem diferente da montagem de 2017: mais do que uma transferência, trata-se de uma reinvenção.

Leia também Estrelas pop como Dua Lipa e Rosalía fazem alegria dos fãs no TikTok

A produção original do Ars Nova, com a Companhia de Teatro Ma-Yi e o Coletivo Woodshed, era um espetáculo imersivo no qual os membros do público seguiam um grupo de artistas de sala em sala por dois andares, descobrindo como a indústria da música coreana implacavelmente molda suas estrelas (chamadas ídolos) com grande precisão.

Cena da versão da Broadway do musical 'KPOP'. Foto: Sara Krulwich/The New York Times

Nenhum dos 41 teatros da Broadway poderia acomodar esse tipo de encenação. Mas, pelo menos aquele que finalmente garantiu a peça, o Circle in the Square Theater, tem um trunfo único: é redondo. “Gosto de dizer que é a menor arena do mundo - um pequeno Madison Square Garden. Para um show que trafega pelo pop, essa energia e essa efervescência coletivas pareciam algo que conseguiríamos capturar, como um relâmpago em uma garrafa”, disse o diretor, Teddy Bergman.

Para preservar a sensação de que o público recebe informações dos bastidores, o autor do livro, Jason Kim, alterou o enquadramento: a peça agora é montada como um pseudodocumentário sobre a próxima turnê americana de bandas K-pop de uma empresa de entretenimento - a F8, de rapazes; a RTMIS, de garotas; e a cantora solo MwE. “No Ars Nova o público se deslocava, e nessa produção estamos tentando movimentar a peça em torno do público. Acho que o espírito do espetáculo foi preservado, embora seja um formato diverso, e estamos tentando envolver a plateia de um jeito muito diferente. Adoramos a ideia de o novo teatro contar com os espectadores como um membro extra”, explicou Kim.

Outra razão para a transformação é o fato de que o momento que KPOP originalmente visava capturar mudou drasticamente. Em 2017, a maioria dos americanos não conhecia o estilo, exceto talvez pela música Gangnam Style, de Psy. Hoje, artistas coreanos como os Stray Kids rotineiramente lideram as paradas musicais dos EUA, e, em maio, uma artista de K-pop, AleXa, venceu o American Song Contest da NBC pelo estado de Oklahoma, onde foi criada.

Continua após a publicidade

“Nos últimos cinco anos, o BTS estourou e inaugurou uma apreciação, uma compreensão e uma recepção novas dessa música nos Estados Unidos. Queríamos nos concentrar em qual é a jornada, o custo, a alegria, o sacrifício desses desbravadores que estão viajando para novos territórios e difundindo essa música. Não tive de explicar muito, nem mesmo um pouco, ao público, o que realmente nos libertou para sermos capazes de ir mais fundo psicologicamente, emocionalmente”, afirmou Bergman.

Um beneficiário dessa mudança de foco foi a personagem MwE, interpretada off-Broadway por Ashley Park e agora por Luna, atriz sul-coreana e ex-membro do grupo feminino de K-pop f(x). “O que me deixa muito animada nessa versão é a análise das personagens femininas. Todas têm ambições, caminhos, história e características diferentes. Como asiática, isso é algo muito especial para mim”, declarou Helen Park, que, além de ter escrito a trilha bilíngue com Max Vernon, orquestrou-a e produziu-a para a Broadway.

Enquanto MwE, com seus 20 e poucos anos, já é uma veterana da indústria da música, uma nova personagem, Brad, está no início de sua carreira de ídolo e enfrenta dificuldades, porque está sendo podado por seus colegas da banda F8. Além de ter sido o último a se juntar à banda, o fato de ser mestiço também influi. O ator que o interpreta, Zachary Noah Piser, que tem raízes chinesas e judaicas, identificou-se com o papel. Em meados do primeiro semestre deste ano, tornou-se o primeiro ator asiático-americano a interpretar o papel-título de “Querido Evan Hansen” na Broadway.

Nas imagens divididas, a equipe de criação da versão do esptáculo (da esq. para a dir.): Helen Park, uma das roteiristas; o autor do livro, Jason Kim; a coreógrafa Jennifer Weber; o diretor Teddy Bergman; Park, Bergman e Max Vernon, o outro roteirista. Foto: Justin J Wee/The New York Times

“Toda a situação de Brad era muito a minha - eu era um recém-chegado à produção da Broadway de KPOP e ele, o garoto asiático de Connecticut selecionado e colocado no grupo”, comparou Piser em uma conversa por vídeo. Brad é o ponto de entrada em questões centradas na identidade - que já estavam presentes na primeira versão, mas desde então foram reformuladas.

“Quando começamos a escrever, a ideia principal por trás do espetáculo era ‘Como o K-pop poderia se estabelecer nos EUA?’ - e o que esses artistas coreanos precisam sacrificar em sua autenticidade para ser palatáveis ao mercado americano. Obviamente, o K-pop conseguiu, por isso fizemos perguntas diferentes, como: ‘O que está acontecendo com o estado mental desses artistas nos bastidores? Que tipo de pressão isso está exercendo em sua psique, em seus relacionamentos com outros integrantes da banda?’”, contou Vernon ao telefone.

Luna, que começou no K-pop antes de se voltar para o teatro musical na Coreia do Sul (estrelando espetáculos como “Legalmente Loira”, por exemplo), ressaltou que “KPOP” prega a ênfase no gênero no treinamento rigoroso. “Tem cenas tão detalhadas que estão de fato enraizadas na realidade desse mundo. Sinto que as pessoas que são cantores de K-pop ou novatas vão realmente se relacionar. Também dá uma sensação de consolo diante da imensa quantidade de esforço e de trabalho duro colocados na criação do K-pop”, observou Luna, por meio de um intérprete, em uma conversa por vídeo.

Continua após a publicidade

Essa revisão do conceito e das personagens da peça também exigiu uma reformulação da trilha sonora, que Ben Brantley, do The New York Times, descreveu em sua resenha como sendo “tão sinteticamente doce e perversamente viciante quanto a coisa real”. Quando perguntada sobre o equilíbrio entre músicas antigas e novas, a equipe criativa concordou que era quase meio a meio - “talvez mais novas do que antigas”, arriscou Park.

Ela e Vernon também tiveram de refletir as mudanças no gênero em geral: os grupos que eram populares quando começaram a trabalhar no espetáculo, em 2014, são diferentes dos atuais, e os fãs certamente notariam referências datadas. “Estávamos respondendo a Exo, 2NE1, Girls’ Generation, Psy, Big Bang, mas, como a música K-pop muda a cada três ou quatro anos, seria como fazer um espetáculo chamado Pop e toda a música soa como Britney em vez de Billie Eilish ou quaisquer que sejam os grandes artistas que se ouvem agora. Às vezes, no momento em que os musicais estão na Broadway, parece que estão 15 anos atrasados em relação à cultura - não queríamos isso”, disse Vernon ao telefone.

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times