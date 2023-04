Esses gatos realizam suas próprias façanhas. E também as filmam

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Em um dos vídeos, o atleta faz uma pausa, avalia a altura e salta. Ele tenta escalar a lateral de um prédio antes de pular de volta ao chão. Em outro, ele salta sobre um telhado, sua sombra se estendendo à sua frente.

Este ginasta, porém, é um gato. Especificamente, ele é o Gonzo de @gonzoisacat. Ele tem mais de 607.000 seguidores no TikTok e mais de 180 mil no Instagram.

Gonzo faz seu próprio 'documentário' com uma câmera presa à sua coleira e conquista fãs nas redes Foto: Maria Boonstra/The New York Times

Gonzo é a estrela - e o diretor - de seus próprios curtas. Em vez de seus donos filmarem suas façanhas, Gonzo pode capturá-las ele mesmo com a ajuda de uma pequena câmera presa à sua coleira. O resultado é um documentário de esportes radicais no estilo cinéma vérité da perspectiva de um gato. E está fazendo sucesso online.

Na Noruega, um gato usando uma câmera GoPro vagueia por prados nevados ou sobe em um telhado. Um gato na China também gravou vídeos de sua perspectiva. Outro catfluencer chamado Mr. Kitters tem 1,5 milhão de seguidores no TikTok e 1 milhão no Instagram, onde os espectadores podem vê-lo miar para um pássaro ou perseguir um esquilo.

“O gato sai e a gente pensa, ‘O que ele está fazendo lá fora?’”, disse Derek Boonstra, de 40 anos, que cuida de Gonzo com sua mulher, Maria, em Los Angeles.

O casal decidiu começar a filmar Gonzo há cerca de quatro anos. Eles se perguntavam o que ele estava fazendo quando ninguém estava olhando - e queriam ter certeza de que ele estava seguro quando estava explorando do lado de fora. Depois de experimentar uma câmera DIY, Boonstra comprou uma da marca Insta360. (Em troca de mais duas gratuitas, disse, ele marca a empresa de câmeras em seus vídeos).

O primeiro dia de filmagem incluiu cerca de “90 minutos dele dormindo em um arbusto”, disse Boonstra, um documentarista que tem uma tatuagem do gato. Mas então Gonzo se deparou com alguns filhotes de gambás. “Imediatamente pensei, isso é realmente fascinante”, disse ele.

Os gatos estão entre as figuras mais presentes da Very Online. Jason Eppink, curador de uma exposição sobre gatos na internet em 2015 no Museu da Imagem em Movimento, dividiu os gatos online em três eras principais.

Quando o YouTube e os fóruns de discussão eram dominantes, os clipes de gatos pareciam muito com os do programa America’s Funniest Home Videos. Eles eram um pouco granulados e amadores.

“Ainda não havia esse complexo industrial para gatos”, disse Eppink, artista e curador.

Então, quando o Facebook dominou, os gatos se tornaram memes; pense no site I Can Has Cheezburger. Gatos famosos de aparência boba, como Lil Bub ou Grumpy Cat, cresceram com o Instagram e os primeiros influenciadores da Internet.

A ascensão da tecnologia de câmeras vestíveis, embora mais frequentemente usadas por surfistas ou praticantes de snowboard do que por animais de estimação, levou a outro nicho de conteúdo relacionado a gatos. Como os espectadores de vídeos de esportes radicais, os fãs de vídeos de gatos notam regularmente a emoção que sentem quando suas estrelas felinas saltam ou correm.

“Muitos dos comentários são: ‘Eu meio que gostaria de ser um gato’”, disse Scott Irwin, o lado humano de Mr. Kitters. “É uma maneira de eles escaparem por 15 segundos de cada vez.”

Catfluencer, Mr. Kitters tem parcerias com empresas e fatura com suas aventuras em vídeo Foto: Scott Irwin/The New York Times

Kitters, que mora em Indiana, faz mais conteúdo patrocinado, postando vídeos sobre um aspirador de pelos de animais de estimação ou sobre a própria câmera. Ele iniciou a conta em agosto e também ganhou alguns produtos relacionados a gatos.

Está fazendo sucesso. No mês passado, a conta faturou cerca de US$ 8.000 por meio do TikTok e de parcerias com a Pretty Litter e o videogame Genshin Impact, disse Irwin, de 58 anos.

Mr. Kitters é o gato de sua filha de 20 anos, Lucy. (Eles também têm outros seis gatos). O pai e a filha costumavam enviar vídeos de gatos um para o outro no TikTok como uma forma de se relacionar. Quando viu os vídeos de Gonzo, Irwin comprou uma das câmeras para ele. Inicialmente, pensou na filmagem como um “álbum de fotos”, disse ele.

Mr. Kitters se tornou uma celebridade em quase uma semana. Irwin começou a marcar a Insta360, o que lhe deu duas câmeras gratuitas, disse ele. (Ele também ganha uma pequena comissão se alguém comprar uma câmera por meio de seu link).

Os fãs adoram Mr. Kitters por seus barulhos e gorjeios, sons que as pessoas geralmente associam apenas a interações humanas.

Essa pode ser a verdadeira atração desses vídeos: gatos são enigmas. Nós, humanos, contamos com um pequeno código de movimentos de cauda e miados para ler suas emoções. Em parte, isso se deve à história da domesticação, disse Mikel Delgado, especialista em comportamento felino da Feline Minds. Os humanos vivem ao lado de cães há mais tempo do que de gatos, disse ela, e muitas vezes projetamos maneirismos humanos neles.

“Os gatos têm menos músculos faciais, então as pessoas têm mais dificuldade em ler os gatos em geral”, disse Delgado.

Gatos ao ar livre também estimulam a curiosidade, disse James A. Serpell, professor emérito de bem-estar animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia. Os vídeos revelam um lado oculto do comportamento felino, não mediado pela presença humana. “As pessoas podem ter uma emoção indireta ao seguir as aventuras de seu gato”, disse Serpell.

Mesmo assim, muitas filmagens podem ser entediantes, disse Irwin. Afinal, a maioria dos gatos passa a maior parte do dia cochilando ou sentado. Mas “de vez em quando, você ganha 15 segundos de ouro”.

Ainda assim, há algo estranho na maneira como os fãs de Mr. Kitters esperam que ele se comporte como um humano. Alguns dos fãs de Mr. Kitters pedem interações específicas, como vê-lo subir em uma árvore, o que deixa Irwin perplexo.

“Eu não posso obrigá-lo a fazer algo assim”, ele riu. “Não estou fazendo nada além de postar os vídeos que ele está filmando e dirigindo.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times