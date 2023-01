Estamos passando mais tempo sozinhos e talvez seja porque estamos exaustos

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - No mês passado, o The Washington Post publicou um texto de opinião intitulado Americans are choosing to be alone. Here’s why we should reverse that. (Os americanos estão escolhendo ficar sozinhos. Eis por que devemos reverter isso) Nele, o economista Bryce Ward escreve que o tempo presencial com os amigos tem caído acentuadamente entre grupos demográficos desde 2013. Ward argumenta que isto estava acontecendo muito antes da pandemia colocar todos dentro de casa, e “redes sociais, polarização política e novas tecnologias desempenharam um papel nesta queda”. Ele acrescenta que “é muito cedo para conhecer as conseqüências a longo prazo desta mudança, mas parece seguro assumir que o declínio de nossas vidas sociais é um avanço preocupante”. Em um tuíte fazendo um aceno ao texto de Ward, Derek Thompson, do The Atlantic, chamou o aumento do tempo sozinho de “uma razão central para o aumento da ansiedade e depressão na América”.

Há muita coisa acontecendo aqui - e eu não estou pronto para atribuir tantos de nossos problemas modernos ao fato de passarmos mais tempo sozinhos.

Estamos passando mais tempo sozinhos, o que não significa que estamos nos conectando menos com as pessoas.

Eu estava sozinho quando li o artigo de Ward, deitado na cama depois de um longo dia, e me ocorreu que ele poderia estar diagnosticando mal algumas das razões pelas quais as pessoas parecem estar passando mais tempo sozinhas, possivelmente subestimando a força das conexões virtuais. Não estou convencido de que esta mudança em si seja preocupante, pelo menos ainda não.

Quanto ao primeiro ponto, talvez os americanos estejam passando menos tempo com os amigos porque estamos simplesmente exaustos. No final de uma terça-feira aleatória, quero ficar de calça de moletom assistindo a episódios antigos de Vidas Interrompidas. Não quero me vestir, sair de casa, sentar com as costas retas ou ter uma conversa profunda - realmente nada a ver com polarização política.

Minha faixa etária - millenials mais velhos - tem menos tempo de lazer do que os de 35 a 44 anos de idade tinham há duas décadas, escreve Justin Fox na Bloomberg. Ele analisou dados históricos do Bureau of Labor Statistics e descobriu que os americanos de 35 a 44 anos perderam 16 minutos de lazer por dia desde 2003, o que pode não parecer muito até que você perceba que isso soma quase 100 horas por ano. O tempo vai tanto para horas de trabalho mais longas quanto para mais horas dedicadas a cuidados, diz Fox - estamos realmente pressionados pelo tempo, ele argumenta, “então seja gentil com seus jovens locais de 35 a 44 anos”.

Mas não se trata apenas de millenials mais velhos trabalhando longas horas; os americanos trabalham mais do que a média entre as nações da OCDE, de acordo com dados mais recentes. De modo geral, não temos licenças remuneradas, dias de doença ou férias pagas; os Estados Unidos são um país mesquinho nessas políticas.

Quanto ao segundo ponto, não acho que estar sozinho significa necessariamente que você não está se conectando com amigos, e talvez as pessoas estejam passando menos tempo com os amigos pessoalmente porque estão recebendo o apoio de que precisam através da conexão virtual: como muitos americanos jovens (na verdade, bem jovens), enquanto assisto a esses episódios de Vidas Interrompidas, estou trocando mensagens de texto com amigos em todo o país e no Canadá, enviando memes, comparando observações do dia e compartilhando fotos fofas e histórias sobre meus filhos.

Malinda Desjarlais, professora associada da Universidade Mount Royal em Calgary, que pesquisa mídia social e amizade, disse que no início da era das redes sociais havia uma diferença maior entre interação online e offline. Mas agora nós “eliminamos essa divisão digital entre o mundo virtual e o mundo real”. É assim que os jovens estão vivendo - está tudo conectado”.

A pesquisa de Desjarlais mostrou que compartilhar informações íntimas através de “tecnologias socialmente interativas” (tais como mensagens instantâneas) também aumenta a qualidade da amizade presencial. O que quer dizer: Quando estamos sozinhos, não estamos necessariamente apenas navegando passivamente pela Internet ou olhando para uma parede em branco, podemos estar fortalecendo nossos laços sociais.

Como me disse Alice Marwick, professora associada e pesquisadora principal do Centro de Informação, Tecnologia e Vida Pública da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill: “Nossas relações não se limitam à Internet ou não ficam na Internet, nossas relações acontecem em todos os lugares ao mesmo tempo”.

Ela disse que conversa ao longo do dia com seu marido através de diferentes meios - mensagem direta no Twitter, texto e, é claro, pessoalmente. Marwick também falou sobre um grupo de amigos com os quais ela se reconectou após uma recente reunião universitária. Eles agora têm um grupo de bate-papo. “Tem sido uma maneira incrivelmente valiosa para eu me sentir próxima deles novamente, e acompanhar as relações de onde elas pararam”, ela me disse.

Concordo com Ward que deveríamos fazer um esforço para ver amigos e familiares durante os feriados, e acho que deveríamos nos preocupar com qualquer evidência de maior solidão na sociedade. Não estou argumentando que o rápido aumento no tempo sozinho é necessariamente uma bênção para todos. Embora seja importante ressaltar que mais tempo sozinho não significa automaticamente que as pessoas estão mais solitárias.

Mesmo assim, eu adoraria ter mais energia para fazer, bem, qualquer coisa de noite. Eu acho que mais pessoas estão genuinamente mais solitárias e ansiosas agora do que estavam em 2020, mas eu diria que é porque elas estavam vivendo com um vírus que as isolava, assustador e potencialmente mortal, além dos impactos econômicos e assistenciais decorrentes do período.

Em vez de simplesmente sugerir que todos nós saiamos e socializemos mais, ou de nos tornarmos céticos em relação à tecnologia, que se tornou um bode expiatório conveniente, eu diria que deveríamos perguntar por que as pessoas estão passando mais tempo sozinhas, e se esse tempo sozinho está sendo bom para elas. Enquanto isso, eu tenho alguns textos de meus amigos para responder.

