Estrelas pop como Dua Lipa e Rosalía fazem alegria dos fãs no TikTok

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando Dua Lipa anunciou que haveria uma etapa latino-americana de sua turnê Future Nostalgia, Will Laura Schmidt, que mora no Peru, já havia comprado passagens de avião para a Europa para poder assistir ao show da cantora em Munique, em maio.

Schmidt, 25 anos, assistia online a clipes de sua turnê, gravados por fãs que assistiram a um show. Ele estava particularmente ansioso para ver certos momentos ao vivo, incluindo a reencenação da artista de sua infame dança “apontador de lápis”.

Rosalía se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo. Foto: Iris Alves/Live Nation Brasil

Em 2018, Dua Lipa torceu os quadris roboticamente para frente e para trás durante a apresentação de seu single One Kiss. Uma gravação do movimento viralizou, inspirando inúmeros memes que zombavam dela nas redes sociais. Mais tarde, ela compartilhou que o bullying lhe causou “muito sofrimento”.

Desde então, ela recuperou o movimento da dança, demonstrando amadurecimento em sua presença de palco e entrega. Ela executa o movimento durante a música final de Future Nostalgia - Don’t Start Now.

“É um grand finale como uma forma de dizer: ‘Fiz o meu trabalho. Trabalhei em minhas habilidades de dança e agora estou fazendo esse movimento’”, disse Schmidt. “Todo mundo começou a gritar naquele momento”, ele lembrou.

Outra parte da coreografia da turnê de Lipa que pareceu ressoar nos fãs é a chamada dança do suporte de microfone. Durante as apresentações de Pretty Please, a artista dança com seu pedestal de microfone, usando-o como suporte enquanto seu corpo vai até o chão. Os fãs compilaram vídeos da cantora realizando a mesma dança em diferentes shows ao longo de sua turnê Future Nostalgia, que começou em fevereiro.

A indústria da música ao vivo teve seu grande retorno este ano, com artistas organizando turnês para compensar adiamentos e cancelamentos relacionados à pandemia. Em agosto, a gigante dos shows Live Nation Entertainment registrou seu maior público trimestral de todos os tempos. Desde que o TikTok se transformou em uma plataforma de compartilhamento de música, os fãs gravam cada momento de um show com as câmeras de seus telefones e postam clipes no aplicativo, prontos para o público assistir de casa sem ter que comparecer a um show.

Virando meme

Durante sua turnê Motomami, que começou em julho e deve terminar em dezembro, a cantora espanhola Rosalía viralizou ao mascar chiclete agressivamente durante sua apresentação de Bizcochito.

Vídeos feitos por fãs mostram Rosalía com a mão direita no quadril enquanto ela revira os olhos e finge mastigar exageradamente.

Os usuários do TikTok recriaram o momento, postando suas próprias tomadas de sua mastigação agressiva. Atualmente, a hashtag #bizcochito tem mais de 1,7 bilhão de visualizações no TikTok, e Rosalía também aderiu ao meme.

Sobre como o momento foi criado, ela explicou em um podcast que foi um acidente. Depois de se sentir entediada durante um ensaio, ela teve a ideia e a executou na hora. Ao ver que todos no ensaio estavam rindo, resolveu fazer isso em seus shows. “Eu estava apenas improvisando, saiu assim e então eu disse: ‘Bem, vou deixar’”, ela disse em espanhol.

Guilherme Schmitt, 32, que foi ao show de Rosalía em Boston em setembro, disse que notou as pessoas ao seu redor puxando seus telefones especificamente quando Bizcochito começou. Bella Hadid foi flagrada no show da cantora em Nova York dias depois, imitando a cena do chiclete no meio da multidão ao mesmo tempo em que Rosalía o apresentava no palco.

“Muitas pessoas estavam filmando”, disse Schmitt. “Além da introdução, foi um dos momentos que as pessoas mais esperavam gravar.”

Uma nova oportunidade de marketing

“Não consigo ouvir Bizcochito sem pensar nisso”, disse Schmitt, referindo-se ao meme de mascar chiclete de Rosalía.

Os artistas há muito tempo têm movimentos exclusivos - como o moonwalk de Michael Jackson ou a dança Single Ladies de Beyoncé - e a coreografia pode servir como material promocional para os artistas.

“Isso dá ao público algo para se envolver”, disse Tatiana Cirisano, analista da indústria da música e consultora da Midia Research. “Você sente que realmente faz parte da música da qual é fã quando não apenas canta junto, mas também sabe como dançar.”

De acordo com Cirisano, o TikTok ampliou as oportunidades de marketing associadas aos movimentos de dança exclusivos, porque os usuários podem fazer upload de seus próprios vídeos, compartilhá-los com outras pessoas e marcar as músicas com maior visibilidade do que nunca. No TikTok, os usuários não apenas veem conteúdo de vídeo mais curto do que no YouTube, mas também veem mais, o que significa que cada clipe tem maior exposição.

Após o momento de mascar chiclete em seus shows, Rosalía executa um pouco de uma coreografia lúdica. Os usuários do TikTok aprenderam os movimentos da dança e fizeram upload de seus próprios vídeos, e muitos fãs que compareceram ao show dela executam os movimentos junto com a artista no palco.

Além de aprender um passo de dança ou interagir com um meme, os fãs que assistem aos clipes estão vendo um trailer do show.

“Eles podem assistir a esse clipe e pensar: ‘Quem é esse artista? Parece um show tão divertido’”, disse Cirisano. “Ou eles podem dizer: ‘Eu conheço esse artista, mas não sabia como era sua turnê’.”

De acordo com dados compilados pela Midia Research, 26% dos consumidores de 20 a 24 anos dizem ter assistido a um show de música ao vivo ou comprado mercadorias de artistas que descobriram por meio de tendências virais. Os profissionais da indústria do entretenimento ao vivo perceberam como os videoclipes dos shows podem atrair novos públicos e fãs.

“Esses momentos virais são ótimas ferramentas promocionais”, disse Kelly Strickland, presidente de marketing das turnês da Live Nation. Embora seja difícil saber se esses momentos se traduzem diretamente em vendas de ingressos, ela disse que a empresa viu “um impulso nisso”.

“É o boca a boca moderno”, ela disse, “então é absolutamente algo que consideramos como parte de nossas campanhas de marketing em nossas turnês”.

‘Foi definitivamente intencional’

Enquanto ajudavam a fazer a coreografia para a turnê “Blue Water Road” de Kehlani, Yanelis Francesca e Cassidy Bright esperavam criar um momento “em que o público suspira o tempo todo”, disse Francesca. Quando eles criaram a coreografia de “Can I”, que envolve um ato sexual simulado, eles ficaram inicialmente preocupados que fosse “brega”.

“No final do dia, pensamos: ‘Ah, vamos colocar isso, as pessoas vão adorar. Esse vai ser o momento’”, disse Francesca. “E eis que, no TikTok, tudo o que você vê é essa seção de ‘Can I’.”

“É claro que esperávamos por isso”, ela acrescentou, “e foi definitivamente intencional”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

