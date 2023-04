Finalmente, uma árvore genealógica do asno

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - O asno é um personagem-chave, embora cada vez mais marginalizado, na história humana. Uma vez venerado, o animal tem sido objeto de ridicularização por tanto tempo que a palavra “asinino” – derivada do latim asinus, que significa “como um burro ou asno” – quer dizer “estúpido”. Os asnos e seu trabalho são essenciais para a subsistência das pessoas nos países em desenvolvimento, mas em outros lugares eles praticamente desapareceram.

“Acho que simplesmente esquecemos a importância desse animal, provavelmente impressionados com o impacto de seu primo próximo, o cavalo”, disse Ludovic Orlando, diretor do Centro de Antropobiologia e Genômica de Toulouse, na França. “Na Europa, o cavalo forneceu mobilidade rápida e ajudou na agricultura e na guerra. Não tenho certeza se podemos afirmar que o impacto do asno foi tão grande.” Em comparação com cavalos e cães, os asnos receberam relativamente pouca atenção dos arqueólogos e muito menos dos geneticistas.

Asnos são alvo de importante estudo genético publicado na revista 'Science' Foto: Samuel Aranda/The New York Times

No entanto, apesar deste ser o Ano do Coelho de acordo com o zodíaco chinês, pode ser que seja o Ano do Asno. O filme indicado ao Oscar EO apresenta como seu herói um asno comovente e barbaramente maltratado. E os asnos estrelam um importante novo estudo genético publicado na revista Science; Peter Mitchell, um arqueólogo de Oxford que não esteve envolvido no projeto, chamou-o de “o estudo mais abrangente da genômica de asnos até agora”.

Orlando, que passou anos mapeando a história da domesticação de cavalos, é o autor do artigo, que ele espera que impulsione a pesquisa sobre o humilde asno e restaure um pouco de sua dignidade. Ele e pesquisadores de 37 laboratórios ao redor do mundo analisaram os genomas de 207 asnos modernos, vivendo em 31 países. Eles também sequenciaram o DNA dos esqueletos de 31 asnos primitivos, alguns dos quais datam de 4.500 anos.

Os estudiosos já haviam identificado três centros potenciais de domesticação, no Oriente Próximo, no nordeste da África (incluindo o Egito) e na Península Arábica. Mas a equipe de Orlando concluiu que os asnos – o primeiro meio de transporte terrestre da humanidade – foram domesticados apenas uma vez, por volta de 5.000 a.C., quando pastores no Chifre da África e no atual Quênia começaram a domar jumentos selvagens. Essa data é cerca de 400 anos antes das primeiras evidências arqueológicas de asnos domesticados de El Omari, perto do Cairo, e quase três milênios antes de os cavalos serem arreados pela primeira vez.

O período coincidiu com aquele em que o Saara cresceu e se tornou mais árido. Os asnos são especialmente resistentes à seca e tolerantes à privação de água, o que levou Orlando a especular que eles se tornaram um meio de transporte indispensável para os pastores e seus produtos. “Encontrar um auxiliar de transporte nessas condições cada vez mais difíceis provavelmente desencadeou o processo de domesticação”, disse ele.

Continua após a publicidade

Segundo estudo, animais foram domesticados apenas uma vez, por volta de 5.000 a.C. Foto: Samuel Aranda/The New York Times

A partir desse ponto de origem no nordeste da África, a equipe reconstruiu a árvore evolutiva dos asnos e traçou suas rotas de dispersão pelo resto do continente. Os asnos foram negociados a noroeste para o atual Sudão e para o Egito, saindo da África há cerca de 5.000 anos e se dividindo para a Ásia e a Europa cerca de 500 anos depois. As várias populações de asnos tornaram-se mais isoladas pela distância, embora o comércio resultasse em mudanças sistemáticas de volta à África. O cruzamento entre linhagens era limitado.

Um estudo de 2004 de uma pequena amostra de DNA moderno de centenas de asnos sugeriu que os humanos domesticaram jumentos selvagens duas vezes, na África e na Ásia. O pesquisador principal, Albano Beja-Pereira, geneticista da Universidade do Porto, em Portugal, trabalhou com Orlando e sua colega Evelyn Todd para revisitar as conclusões usando um conjunto de dados maior e agora concorda com a hipótese de domesticação única.

Resistentes à seca, asnos se tornaram meio de transporte indispensável na região do Saara Foto: Samuel Aranda/The New York Times

Para os nossos antepassados, o asno assumiu uma dimensão mítica e religiosa extremamente variada. No antigo Egito, o asno era um dos animais sagrados de Seth, o deus do caos. No folclore grego, um asno - um equino envolvido na colheita e produção de vinho - era a montaria que carregava o deus Dionísio para a batalha contra os gigantes, e flautas feitas de tíbias de asno (que produziam um som semelhante a um relincho) eram usadas em seu culto.

Os asnos são centrais para a iconografia judaica, cristã e muçulmana: no Antigo Testamento, a jumenta de Balaão viu um anjo e emitiu profecias. No Novo Testamento, Jesus entrou em Jerusalém montado em um asno no dia em que os cristãos celebram o Domingo de Ramos. Ya’fur era o nome do asno que o profeta Muhammad teria montado e conversado.

Durante a Idade do Bronze, de 3.300 a.C. até 1.200 a.C., asnos às vezes eram enterrados com humanos, o que indicava uma atribuição de honra a ambas as partes. “Em outros casos, nós os encontramos como depósitos rituais em subterrâneos, como descoberto recentemente em Tel Safi, ou simplesmente enterrados”, disse Laerke Recht, arqueóloga da Universidade de Graz, na Áustria, que também trabalhou no novo artigo. Ela citou um termo que remonta pelo menos ao segundo milênio a.C.: “matar um asno”, que significa assinar um tratado, ato que aparentemente envolvia um sacrifício.

Continua após a publicidade

As novas descobertas revelaram uma linhagem previamente desconhecida de asnos presentes no Levante por volta de 200 a.C. Em um sítio arqueológico no terreno de uma vila romana na vila francesa de Boinville-en-Woëvre, cerca de 281 km a leste de Paris, os investigadores encontraram o que parece ter sido um centro de criação de asnos, onde asnos da África Ocidental foram acasalados com suas contrapartes europeias. Os animais de carga resultantes mediam cerca de 1,5 metro, do chão à cernelha. O padrão atual é de cerca de 1,3 metro. Os únicos asnos modernos comparáveis são os American Mammoth Jacks (jumentos mamutes americanos) - machos grandes e robustos criados para produzir mulas de tração ou para trabalhos agrícolas.

Ludovic Orlando espera que conclusões restaurem importância do animal para a humanidade Foto: Samuel Aranda/The New York Times

Orlando disse que a produção de linhagens de asnos gigantes ocorreu em uma época em que as mulas - filhos estéreis de asnos machos, ou jumentos e éguas - eram vitais para a economia romana e seu exército. “Não seriam necessárias muitas gerações para reproduzir seletivamente asnos cada vez maiores”, disse Dean Richardson, professor de cirurgia equina no New Bolton Center da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia. “Os jumentos gigantes sempre foram procurados para fazer mulas mais valiosas.”

Em seu diário de viagem de 2008, The Wisdom of Donkeys, o acadêmico britânico Andy Merrifield observa que Benjamin, o asno cético de A Revolução dos Bichos, de George Orwell, deseja apenas se retirar para um pasto com seu amigo, um cavalo chamado Boxer. Merrifield encontra nos olhos de um asno “uma tristeza comovente, uma graça” e uma pureza que “não tem o direito de existir no mundo humano”.

Ainda assim, o lucrativo comércio de peles de asno, uma indústria global muitas vezes ilegal, em grande parte não regulamentada e em expansão, incentiva a criação intensiva para produção de peles, que são fervidas para fazer ejiao, uma gelatina usada principalmente em remédios tradicionais chineses. “Isso obviamente vai contra o bem-estar animal e causa uma ameaça às populações locais de asnos e àqueles que dependem desse animal para sua subsistência”, disse Orlando. “De qualquer forma, nosso trabalho revela que nosso relacionamento com o animal remonta muito no tempo. Isso deve nos ajudar a perceber os inúmeros serviços que eles prestaram à humanidade e, com sorte, nos deixar gratos.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times