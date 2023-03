Cientistas observam de perto uma preocupante plataforma de gelo na Antártida

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Implantando um robô subaquático sob uma plataforma de gelo que está derretendo rapidamente na Antártida, os cientistas descobriram novas pistas sobre como ela está derretendo. As descobertas ajudarão a avaliar a ameaça que ela e outras plataformas de gelo representam para o aumento do nível do mar em longo prazo.

Os pesquisadores disseram que o derretimento geral da parte inferior da plataforma Thwaites, na Antártida Ocidental, foi menor do que o esperado a partir de estimativas derivadas de modelos de computador. Mas eles também descobriram que o rápido derretimento estava ocorrendo em lugares inesperados: uma série de terraços e fendas que se estendiam até o gelo.

As descobertas não alteram o fato de que a Thwaites está entre as plataformas de gelo com recuo mais rápido e menos estáveis da Antártida, e é a que mais preocupa quando se trata do aumento do nível do mar. Também não altera as previsões de que o colapso da plataforma e da geleira da qual faz parte levaria a cerca de 0,6 metro de elevação ao longo de vários séculos.

Com 3,6 metros, robô Icefin opera abaixo de camada de gelo na Antártida Foto: Icefin/NASA PSTAR RISE UP/Schmidt/Lawrence/The New York Times

A pesquisa “está nos dizendo muito mais sobre os processos que impulsionam o recuo em Thwaites”, disse um dos cientistas, Peter E.D. Davis, oceanógrafo do British Antarctic Survey. As descobertas, publicadas na quarta-feira na revista Nature, serão usadas para refinar modelos que preveem o futuro da Thwaites em longo prazo.

A pesquisa faz parte de um grande esforço, o International Thwaites Glacier Collaboration, patrocinado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, para entender melhor o que está acontecendo com Thwaites.

A plataforma de gelo é a língua flutuante da geleira Thwaites, um rio de gelo do tamanho da Flórida que ajuda a manter sob controle uma das duas enormes camadas de gelo da Antártida. As águas que cercam a Antártida estão esquentando como consequência da mudança climática e, à medida que essa água quente flui sob a plataforma, o gelo derrete por baixo e a plataforma se torna mais fina. A chamada linha de aterramento, a área onde o gelo flutuante encontra o leito rochoso, tem recuado à medida que a plataforma perde gelo, movendo-se cerca de 13 quilômetros para o interior nas últimas duas décadas.

As novas descobertas foram publicadas em dois artigos na Nature: Davis foi o principal autor de um deles e Britney E. Schmidt, geofísica da Universidade Cornell, foi a principal autora do outro.

Os pesquisadores acamparam no gelo durante o verão antártico de 2019-2020, muitas vezes em condições extremas de frio e vento, e usaram água quente para fazer vários buracos em 600 m de gelo até o oceano abaixo, não muito longe da linha de aterramento.

Davis e sua equipe colocaram instrumentos na água para medir sua temperatura, salinidade e outras características. Enquanto eles descobriram que a água estava substancialmente acima do ponto de congelamento, a corrente lenta e as camadas de água de diferentes níveis de salinidade impediram a mistura que teria trazido mais calor para cima e derretido mais gelo.

Alastair Graham, um oceanógrafo da Universidade do Sul da Flórida que estudou o recuo histórico do gelo de Thwaites, mas não esteve envolvido nesses dois estudos, disse que o trabalho da equipe de Davis mostrou que “há muito calor abrindo caminho até a zona de aterramento de Thwaites. “No entanto, nem todo este calor do oceano se transforma em derretimento”, ele disse.

Robô Icefin é baixado em um buraco na plataforma de gelo Thwaites, na Antártida Foto: Paul Anker/British Antarctic Survey/The New York Times

A estrela do show foi o robô subaquático, chamado Icefin, que foi projetado, construído e operado por Schmidt e sua equipe. Um cilindro de cerca de 22 cm de diâmetro e 3,6 metros de comprimento, carrega câmeras, sonar e outros instrumentos, bem como motores para propulsão. Schmidt lentamente “dirigiu” o dispositivo por meio de uma longa corda que transportava sinais da superfície.

O Icefin explorou fendas e terraços íngremes na parte inferior do gelo e encontrou um rápido derretimento lá, pois a orientação quase vertical das paredes laterais permitia a mistura e trazia mais calor para o gelo.

Às vezes, o Icefin permitia que os pesquisadores medissem o que estava ocorrendo a apenas algumas polegadas do gelo. Ver aquelas superfícies de gelo e sua orientação de perto foi desconcertante, ela disse, “e tentar descobrir isso tem sido uma grande parte da história”.

Como Davis, Schmidt disse que as descobertas forneceram um contexto importante para o que está acontecendo na geleira Thwaites. “Não é ‘água morna é igual a quantidade X de derretimento’”, ela disse. “É ‘água morna mais o processo X significa derretimento’.”

Como, no geral, há menos derretimento na parte inferior, mas a Thwaites ainda é instável, ela disse, “isso significa que na verdade é preciso muito menos do que pensávamos para desequilibrar essas coisas”.

“Isso não significa que as coisas estão melhores”, acrescentou Schmidt. “Significa que as coisas estão diferentes.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

