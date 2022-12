Fascite plantar é uma dor real: o que é, como prevenir e tratar

A dor começa quando você acorda - uma pontada no calcanhar quando você sai da cama, uma dor quando você coloca peso no pé. A doença é persistente e comum; de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, pelo menos 10% das pessoas a contraem.

A fascite plantar, uma inflamação da faixa de tecido na planta do pé, pode acontecer com qualquer pessoa, disse a Dra. Eveline Tan, podiatra da Northwestern Medicine, mas ocorre com mais frequência em pessoas que ficam de pé por longos períodos de tempo. “Provavelmente é mais comum do que a maioria das pessoas pensa”, ela disse, observando que viu um ressurgimento de pacientes com a doença à medida que mais pessoas voltavam à vida após o lockdown. Recentemente, Tiger Woods postou no Twitter que desistiu de um torneio de golfe porque desenvolveu fascite plantar no pé direito, o que dificultava a caminhada.

A doença pode ser angustiante, mas geralmente é temporária, e existem tratamentos e medidas preventivas que as pessoas podem tomar para evitá-la. Aqui está o que você precisa saber.

A fascite plantar é uma inflamação da faixa de tecido na planta do pé, pode acontecer com qualquer pessoa. Foto: Pixabay

O que causa a fascite plantar?

O sinal revelador da fascite plantar é a dor na parte inferior do calcanhar, disse o Dr. Nirav Pandya, especialista em medicina esportiva da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Essa dor se torna especialmente acentuada após longos períodos de inatividade - as pessoas com a doença sentem os pés latejando quando saem da cama após uma noite de sono ou quando saem do carro após uma longa viagem, disse a Dra. Tan.

Os médicos não têm certeza sobre os mecanismos precisos que causam a fascite plantar, disse o Dr. David Walton, professor assistente de cirurgia ortopédica da Universidade de Michigan. Mas a doença é comum entre atletas e também em pessoas que mudam repentinamente seus níveis de atividade física, como aquelas que voltam a se exercitar após uma lesão ou pessoas que correm mais quilômetros enquanto treinam para uma maratona. Também é comum em pessoas que ficam sentadas em uma mesa por longos períodos de tempo, ele disse. Mesmo uma pequena mudança na quantidade de tensão que você coloca no pé pode levar à fascite plantar - “Um cenário comum é aquele em que você vai para a casa de seus sogros, não tem chinelos e eles têm um piso duro de madeira no qual você fica andando por quatro a cinco dias seguidos”, disse o Dr. Walton.

Existe alguma maneira de prevenir a fascite plantar?

“Ninguém está a salvo da fascite plantar”, disse o Dr. Amiethab Aiyer, professor associado de cirurgia ortopédica da Johns Hopkins Medicine. E se você já teve fascite plantar antes, é mais provável que a desenvolva novamente no futuro, ele disse. Mas existem maneiras de reduzir o risco.

Se você está aumentando seu nível de exercício, aumente gradualmente e incorpore descanso e alongamento em sua rotina, especialmente alongando os isquiotibiais, panturrilhas e pés, disse o Dr. Walton. Até mesmo alongar a panturrilha em uma escada no trabalho ou em casa pode ajudar a aumentar a flexibilidade, disse o Dr. Pandya.

Certifique-se de usar sapatos confortáveis e resistentes - e se você caminhar muito ao longo do dia, tente não usar o mesmo par de sapatos dois dias seguidos, disse a Dra. Tan. Se você tiver que usar um determinado tipo de sapato para trabalhar ou estudar, troque-o todos os dias adicionando uma palmilha diferente para amortecer o pé e evitar forçar repetidamente da mesma maneira, ela sugeriu.

Você vai querer usar seus tênis de treino apenas para se exercitar e substituí-los antes que eles fiquem gastos. Para os corredores, isso significa adquirir um novo par após seis meses ou 300 milhas de corrida, disse o Dr. Pandya.

Como você trata a fascite plantar?

Remédios caseiros podem ser úteis para tratar a doença no início, disse o Dr. Walton. Alguns pacientes recorrem a estruturas macias de gel que usam no calcanhar de seus sapatos, ele disse, que estão disponíveis em algumas farmácias; outros colocam uma garrafa de água no congelador e depois a passam nos pés para aliviar a dor. Evitar andar descalço em superfícies duras também pode ajudar - opte por um chinelo ou “sapato de casa”. O alongamento é o tratamento “principal”, ele disse.

“Não há pílula ou tratamento mágico”, disse o Dr. Pandya. “É apenas alongamento, descanso e gelo.”

Em casos mais graves, porém, quando os sintomas continuam e o pé continua a suportar estresse repetitivo, a fascite plantar pode se tornar crônica e a faixa de tecido na parte inferior do pé pode degenerar. Um médico pode recomendar fisioterapia, disse a Dra. Tan, ou colocar uma bota ou gesso no paciente.

Muito raramente, os médicos também podem prescrever uma injeção de esteroides. Esses casos mais complicados podem levar meses ou até anos para cicatrizar, mas as pessoas que detectam seus sintomas precocemente podem se recuperar em questão de semanas. É importante ouvir seu corpo, disseram os médicos, e procurar um podiatra ou cirurgião ortopédico de pé e tornozelo se a dor no pé persistir por semanas.

“Você não deve acordar de manhã pensando: ‘Meus pés estão me matando’”, disse a Dra. Tan. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

