Golfinhos da Marinha têm algumas coisas a nos dizer sobre envelhecimento

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Bonés brancos surgiam na baía e a chuva caía lateralmente, mas na Base Naval de Point Loma, um velho golfinho fêmea nariz-de-garrafa chamado Blue não estava agindo de acordo com a sua idade. Em uma baía cheia de golfinhos, era impossível não vê-la, saltando da água e assobiando quando uma equipe de veterinários se aproximava ao longo das docas flutuantes.

“Ela está sempre muito feliz em nos ver”, disse a Dra. Barb Linnehan, diretora de saúde e bem-estar animal da National Marine Mammal Foundation, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos. “Ela age como um golfinho de 20 anos.”

Mas aos 57 anos, Blue é certamente geriátrica, um dos golfinhos mais velhos do Programa de Mamíferos Marinhos da Marinha dos EUA. Os médicos vieram verificar seu coração.

Treinadora brinca com golfinho em base da Marinha americana na Califórnia Foto: Gabriella Angotti-Jones/The New York Times

Linnehan desembrulhou um eletrocardiograma adequado para golfinhos e se curvou sobre a borda da doca, onde Blue havia emergido. Então ela pressionou cuidadosamente quatro ventosas de borracha, cada uma contendo um eletrodo habilitado para Bluetooth, na pele escorregadia do golfinho.

Linnehan limpou a chuva de seu tablet e estudou a tela. “Essa é a arritmia dela”, ela disse, apontando para uma onda oscilante marchando pela tela. A equipe detectou pela primeira vez o batimento cardíaco irregular vários anos antes e o monitora desde então.

“O que estamos procurando é: estamos chegando a um ponto em que precisamos começar a falar sobre intervenção, como um marca-passo ou medicação?” Linnehan disse. Ninguém jamais havia colocado um marca-passo em um golfinho antes, ela observou, mas “estamos dispostos a cruzar essa ponte se ela chegar a esse ponto”.

Continua após a publicidade

Por mais de meio século, a Marinha conduziu seu programa de mamíferos marinhos a partir desta base na península rochosa de Point Loma, treinando golfinhos nariz-de-garrafa e leões-marinhos da Califórnia para localizar minas subaquáticas, recuperar objetos submersos e interceptar nadadores intrusos.

Naquela época, a medicina de mamíferos marinhos avançou enormemente, em parte como resultado da pesquisa da Marinha. Consequentemente, os veterinários do programa se veem cuidando de uma população de animais cada vez mais envelhecida. “Estamos apenas vendo coisas que não víamos necessariamente décadas atrás, condições associadas à velhice”, disse Linnehan.

Assim, em colaboração com pesquisadores que estudam golfinhos selvagens e especialistas em medicina humana, os cientistas da Marinha estão agora investigando a medicina geriátrica de mamíferos marinhos. A busca pode valer a pena não apenas para os animais da Marinha, mas também para os selvagens – e, talvez, até para as pessoas.

Após os exames matinais, golfinhos têm sessões de treinamento em mar aberto Foto: Gabriella Angotti-Jones/The New York Times

Pode ser a fronteira final do programa, que provavelmente deixará um legado científico rico, mas eticamente complicado. A Marinha planeja eliminá-lo gradualmente nas próximas décadas, disse Mark Xitco, diretor do programa. Ela já parou de criar golfinhos e transferiu algumas de suas tarefas para drones subaquáticos, ele disse.

Histórico do Programa

Quando os cientistas da Marinha começaram a trabalhar com seu primeiro golfinho, em 1959, eles esperavam simplesmente imitá-lo e aprender a projetar torpedos mais hidrodinâmicos. Mas os mamíferos marinhos provaram ter talentos – habilidades de mergulho profundo, visão subaquática aguçada e, em alguns casos, sonar de alto nível – que nem os humanos nem as máquinas poderiam igualar. Assim, a Marinha começou a treinar os animais para realizar tarefas subaquáticas, implantando-os no Vietnã, no Golfo Pérsico e em outros lugares.

Continua após a publicidade

Tecnicamente, o programa de mamíferos marinhos foi confidencial até o início dos anos 1990, mas era um “segredo mal guardado”, disse Xitco. Os cientistas da Marinha ajudaram a criar e estiveram fortemente envolvidos em organizações para pesquisadores de mamíferos marinhos, ele disse, mas “não puderam confirmar nem negar que realmente trabalhavam com os animais”.

Hoje, 77 golfinhos e 47 leões-marinhos fazem parte do programa, que é gerenciado pelo Naval Information Warfare Center Pacific e tem um orçamento total necessário de US$ 40 milhões este ano. Cerca de 300 pessoas mantêm o programa funcionando. (Muitos são contratados; a National Marine Mammal Foundation, que foi fundada por vários veterinários do programa, ajuda a fornecer cuidados veterinários, por exemplo.)

Manter os animais saudáveis é uma parte essencial do trabalho, disse o Dr. Eric Jensen, cientista sênior de cuidados com animais. “Você não pode encontrar minas e não pode encontrar pessoas más se não estiver se sentindo bem”, ele disse.

Mas os veterinários do programa observam repetidamente que sentem uma obrigação ética de fornecer cuidados de saúde de alto nível. Sua afeição pelos animais é óbvia, e Jensen – que se juntou a alguns dos mamíferos marinhos em uma missão no Iraque em 2003 – disse que fazer parte do programa era menos um trabalho do que um estilo de vida. Ele e seus colegas frequentemente se referem aos animais como parceiros ou companheiros de equipe.

No entanto, os animais não se voluntariaram para esta vida. Nos primeiros anos do programa, a Marinha tirou golfinhos da natureza. Embora essa prática tenha terminado décadas atrás, o programa continua atraindo críticas por manter animais inteligentes em cativeiro e recrutá-los para esforços humanos de guerra.

“Não sou a favor de manter os golfinhos do jeito que eles fazem para os propósitos que eles têm”, disse Lori Marino, especialista em inteligência de cetáceos e presidente do Whale Sanctuary Project, que visitou o programa e fez amizade com alguns de seus pesquisadores no início de sua carreira.

Os golfinhos da Marinha têm oportunidades que não são oferecidas a alguns outros golfinhos em cativeiro, como sessões de natação em mar aberto, e eles são altamente valorizados, disse Janet Mann, cientista de mamíferos marinhos e ecologista comportamental da Universidade de Georgetown. “A Marinha obviamente aperfeiçoou como você pode manter um grande número de golfinhos em cativeiro com uma sobrevivência muito alta”, ela disse. Ainda assim, ela acrescentou, “os golfinhos não têm agência como na natureza”.

Continua após a publicidade

Golfinho é submetido a eletrocardiograma em base da Marinha americana na Califórnia Foto: Gabriella Angotti-Jones/The New York Times

Xitco disse que os animais foram usados apenas para fins defensivos e que nenhum morreu em combate. Mas alguns detalhes sobre as capacidades e atribuições dos animais permanecem bem guardados. (Embora as autoridades tenham concedido permissão ao The New York Times para nomear Blue, eles solicitaram que os nomes dos outros animais não fossem divulgados.) Uma visita de dois dias às instalações no outono foi acompanhada de perto.

“Acho que, em teoria, pode haver algum outro programa por vir que não vou mostrar a você, onde estamos fazendo coisas com as quais você não se sentiria confortável ou com as quais outros não se sentiriam confortáveis”, disse Xitco . “Esse não é o caso.”

“Sem dúvida, eles têm sido líderes em termos de desenvolvimento de nossa compreensão da medicina dos golfinhos”, disse Randy Wells, que dirige o Programa de Pesquisa de Golfinhos Sarasota da Sociedade Zoológica de Chicago. (Wells frequentemente colabora com os pesquisadores do programa e também recebeu financiamento da Marinha.)

Após os exames matinais, os animais têm sessões de treinamento ou aprimoramento, muitas vezes em mar aberto, onde seu atletismo fica à mostra. Os golfinhos nadam ao lado de barcos, recuperam bolas de cores vivas, lançam-se no ar, deslizam sob a superfície da água e reaparecem num piscar de olhos.

O entardecer do golfinho

Mas eles ficam mais lentos com a idade, disse Jensen. Seus níveis de energia diminuem, suas articulações enrijecem e eles ganham alguns quilos extras. Alguns desenvolvem doenças cardíacas, cálculos renais ou problemas de visão, que podem exigir intervenção cirúrgica.

Continua após a publicidade

Blue é o modelo do programa. Focada e aparentemente incansável, ela já foi uma das caçadoras de minas mais importantes da Marinha, ganhando uma Medalha de Conquistas por seus esforços, disse Xitco. Mas quando ela engravidou inesperadamente na casa dos 30 anos, ela parou de procurar por minas e começou a participar de pesquisas acústicas, que continuaram sendo seu papel principal à medida que envelhecia.

Quando Linnehan e seus colegas começaram a criar maneiras melhores de conduzir avaliações cardíacas de golfinhos, eles selecionaram Blue para participar. Trabalhando com Blue e outros golfinhos da Marinha, os pesquisadores desenvolveram um método para realizar exames cardíacos abrangentes em golfinhos imóveis enquanto eles estavam na água. No processo, eles descobriram que Blue tinha uma arritmia não detectada anteriormente.

Não foi a única surpresa. A equipe, em parceria com outros pesquisadores, passou a realizar exames cardíacos na natureza, em golfinhos na Baía de Sarasota, na Flórida, e na Baía de Barataria, na Louisiana. “Muitos deles tinham sopro”, disse Linnehan, “que ninguém havia descrito antes”. Os cientistas também descobriram que uma variedade de anormalidades cardíacas era especialmente prevalente nos golfinhos da Baía de Barataria, que foram fortemente expostos ao óleo após o derramamento da Deepwater Horizon, em 2010.

Animais envelhecem de forma parecida com os humanos, diz pesquisadora Foto: Gabriella Angotti-Jones/The New York Times

Os golfinhos da Marinha costumam servir como pioneiros, permitindo que os cientistas desenvolvam e testem novas técnicas antes de levá-las a campo, onde “as oportunidades de examinar os animais são muito mais raras e muito mais preciosas”, disse Wells, que colaborou nos estudos.

Agora, Linnehan está trabalhando com uma empresa de biotecnologia para construir um equipamento de eletrocardiograma que Blue pode usar enquanto nada, mergulha ou dorme livremente, uma ferramenta que pode eventualmente ajudar os cientistas a estudar os corações de golfinhos selvagens em condições mais naturais. “Isso seria uma riqueza enorme de informações que ninguém obteve antes”, disse Linnehan.

Outros projetos estão em andamento, incluindo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento acústico para detectar os sons de golfinhos em perigo e uma mesa cirúrgica de baixa gravidade, para melhor replicar o ambiente marinho dos golfinhos. (Em terra, a atração da gravidade pode comprometer a função cardíaca e pulmonar dos animais.) Pesquisadores desenvolveram recentemente um respirador especificamente para mamíferos marinhos, que têm formas únicas de respirar.

Continua após a publicidade

Ferramentas cirúrgicas como essas seriam úteis para os animais doentes e feridos que às vezes chegam à praia com ferimentos nas nadadeiras, mandíbulas fraturadas ou até mesmo ferimentos à bala, disse a dra. Cara Field, diretora médica do Centro de Mamíferos Marinhos em Sausalito, Califórnia. E uma compreensão melhor do que é e do que não é normal para os mamíferos marinhos ao longo de sua vida pode ajudar a avaliar os animais selvagens que aparecem sem um histórico de saúde detalhado, acrescentou.

Algumas das pesquisas podem até beneficiar os seres humanos. “Os golfinhos mais velhos envelhecem muito como as pessoas mais velhas”, disse a dra. Stephanie Venn-Watson, pesquisadora veterinária de saúde pública que anteriormente foi pesquisadora do programa da Marinha e da National Marine Mammal Foundation.

“É realmente emocionante, da minha perspectiva como cientista geral de mamíferos marinhos, ver esses animais se tornando modelos importantes, se preferir, que nos permitem aprender não apenas para seu benefício, mas também para o benefício de outros”, disse Ailsa Hall, professora emérita de biologia marinha da Universidade de St. Andrews.

No pôr do sol

Nem todos os especialistas pensam assim. A Marinha fez algumas pesquisas “realmente interessantes e de ponta”, reconheceu Marino. Mas alguns de seus estudos também foram “bastante intragáveis”, ela disse, apontando para um deles que fez os golfinhos ingerirem água do mar. Mesmo um estudo de imagem não invasivo exige que um animal saia da água e viaje para um centro médico, ela observou.

“Um golfinho realmente não está interessado em fazer todas essas coisas e elas não fazem sua vida valer a pena”, disse Marino, que costumava fazer pesquisas com golfinhos em cativeiro antes de ficar desconfortável com a prática.

Xitco disse que ele e seus colegas aderiram aos regulamentos de pesquisa e bem-estar animal e fizeram “todos os esforços possíveis” para minimizar os efeitos negativos sobre os animais. Mas, às vezes, os estudos exigem coleta de sangue, amostras de leite, biópsias ou breve exposição ao ruído. Nesses casos, ele disse, eles calcularam que um desconforto leve e temporário é superado pelo valor da pesquisa. “Somos a população de controle para o mundo da medicina de mamíferos marinhos”, ele disse.

Continua após a publicidade

Desde que o programa de mamíferos marinhos começou, a afeição do público por mamíferos marinhos aumentou, dizem os especialistas, e os cientistas aprenderam muito mais sobre como os golfinhos são sofisticados e o que eles precisam para prosperar – em parte por causa da pesquisa da Marinha.

E quando o sol se puser no programa de mamíferos marinhos, o mundo pode nunca mais ver outra coleção de animais como aquela. “Simplesmente não há população igual no mundo”, disse Venn-Watson, “e isso não acontecerá novamente”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times