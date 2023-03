Harry Styles comeu aqui. Agora seus fãs vão comer aqui para sempre

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Às 9h30 de uma quinta-feira, os Harrys começaram a chegar ao Beachwood Cafe. Mulheres jovens com extensões de cabelo em tom neon, cardigãs coloridos de crochê e camisetas ilustradas com cerejas, girassóis e a palavra “Pleasing” saíram de carros alugados e veículos da Uber. Eles foram seguidos por suas mães e filmados em seus telefones. Por volta das 10h30, o restaurante familiar, que existe desde os anos 1970 no coração do Beachwood Canyon, em Los Angeles, teve uma espera de 30 minutos e um enxame de adolescentes tirando fotos em frente à sua porta azul.

Quem são os Harrys? Eles são os superfãs de Harry Styles, e muitos deles têm feito a peregrinação ao Beachwood Cafe, um local alegre que funciona o dia todo em uma pequena praça de uma vila, desde dezembro de 2019. Foi quando o superstar citou brevemente o nome do restaurante na música Falling: “E o café acabou no Beachwood Cafe”, ele cantou. Essa única frase - que os fãs de Styles acreditam ser sobre sua ex Camille Rowe, uma ex-moradora de Beachwood Canyon - enviou um Bat-Sinal.

Beachwood Cafe passou de 300 para 1 mil clientes por dia com a 'Stylesmania' Foto: Francesca Forquet/The New York Times

“Senti que vir aqui completaria toda a experiência Harry Styles”, disse Caysey Gossweiler, de 27 anos, que viajou de Maryland para assistir a um dos três shows que Styles faria no Kia Forum naquele fim de semana no final de janeiro.

“É um indutor de pânico; eu poderia literalmente evaporar pensando nisso”, disse Noelle Jay, de 26 anos, sobre estar no mesmo espaço onde Styles já comeu ovos. “Ele é como um deus”, acrescentou sua prima Mia Tucci, de 17, cujo cabelo tinha um tom de verde. “Ele é uma pessoa que faz com que eu me sinta bem, minha luz, minha inspiração, todos os itens acima”, respondeu Jay.

Comendo torradas com abacate em uma mesa interna, Anderson - que fez sua família fazer um desvio durante as férias pela Costa Amalfitana para visitar uma rua onde Styles filmou partes do videoclipe Golden (ela encontrou o local pesquisando no Google Maps por pontos de referência que apareceram em um vídeo sobre os bastidores do clipe) — ofereceu sua perspectiva sobre o fandom. “É uma família de muitas maneiras”, ela disse. “Um bom exemplo de como o mundo online conecta as pessoas.”

Johnston terminou de assistir a um vídeo em seu telefone em que Styles fazia pilates, pela conta de fãs Harry Florals, e acrescentou: “Você pode apenas olhar para alguém, e se eles tiverem a nossa idade e usarem roupas que lembram o estilo Harry, é como, OK, essas são pessoas legais com quem você pode conversar”.

Fãs adotam 'Harry coded' para visitar café brevemente mencionado em música Foto: Francesca Forquet/The New York Times

“O termo é ‘Harry coded’”, explicou Xoee Margolis, de 26 anos, que usava calçados Adidas Gazelles laranja neon (inspirados naqueles que Styles usa da colaboração Gucci/Adidas). Ela segurava duas sacolas novas do Beachwood Market em sua mão, que ela tinha visto enquanto navegava online na seção de mercadorias do café de sua casa na cidade de Nova York. “Usar um tom cereja é uma ode à música Cherry, carregar uma bolsa Beachwood e usar os sapatos são Harry coded - é estar em sintonia.”

“Cometi o erro de não trazer mercadorias para vender antes”, disse o proprietário do café, Mike Fahim. Mas quando ele descobriu as contas do eBay e Etsy que vendiam mercadorias falsificadas de seu restaurante, ele viu uma oportunidade de negócio.

No sábado do show de Styles no Forum, uma fila começou a se formar do lado de fora do café uma hora antes de abrir. Ela incluía Emma Szumowski, de 21 anos, de Massachusetts, que estava com seus pais, Laura e Steve McMahon. O show que ela foi na noite anterior foi sua sexta vez vendo Styles. Ela tinha ingressos para mais um show em Los Angeles e dois em Palm Springs naquela semana.

“Eu entendo, sou um grande fã de Springsteen - comecei a segui-lo em 84″, disse Steve McMahon, de 58 anos, que, a pedido de sua filha, acordou cedo para ser o segundo da fila.

Filas começam cedo e a espera de duas a três horas espanta fregueses antigos Foto: Francesca Forquet/The New York Times

Os tempos de espera foram entre duas e três horas durante todo o fim de semana. A certa altura, no sábado, os clientes dentro do café começaram a cantar Falling. Antes da onda de fãs de Styles, Fahim normalmente atendia 300 clientes de sexta a domingo; ele agora atende 1.000, em média. Os moradores locais ainda vêm, mas muitas vezes reclamam do tempo de espera e da falta de lugar para estacionar - e, se virem uma fila, afastam-se.

A maioria dos fãs concordou que este não era mais um lugar onde Styles provavelmente colocaria os pés. Essa percepção chegou a gerar teorias da conspiração entre os fãs - ele mencionou o café porque sabia que isso mandaria fãs para lá, e era um lugar muito doloroso para voltar por causa de sua história romântica ali? Mas mesmo que fosse esse o caso, “é legal imaginá-lo sentado ali, triste e solitário”, disse Bryn Langrock, de 23 anos.

E se Styles realmente for ao Beachwood Cafe novamente, Fahim diz que sabe o que diria a ele: “Muito obrigado”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

