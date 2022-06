Hugh Jackman se diverte fazendo personagem arrogante em musical da Broadway

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - “Foi meio que um milagre eu ter entrado no teatro musical. Eu tinha acabado de me formar e meu agente disse que não conseguia encontrar ninguém para interpretar Gaston na produção australiana de A Bela e a Fera, por isso arrisquei. Consegui o papel, mas estava no meu contrato ter aulas de canto uma vez por semana. Eu me senti muito como um estranho no ninho desde o início”, contou o ator Hugh Jackman outro dia, relembrando o início de sua carreira em 1995.

Hugh Jackman, ao centro, como Harold Hill em "The Music Man". "Há algo neste espetáculo que me dá uma energia que eu achava que não tinha." Foto: Sara Krulwich/The New York Times

Agora, disputando seu terceiro Prêmio Tony por sua interpretação do vigarista americano Harold Hill em uma nova montagem de The Music Man, o australiano contou como foi voltar aos palcos para seu primeiro musical da Broadway desde 2003. (Embora não tenha se afastado por completo: estrelou A Steady Rain em 2009 e The River em 2014.) Ao longo de uma hora em um hotel em Nova York, Jackman pareceu ser um ator que lidera afirmativamente, cujo charme vem da consideração e da confiança.

Apesar de sua longa lista de sucessos, Jackman, de 53 anos, parece tão ansioso para agradar quanto para iniciar a próxima aventura. Tem uma mente curiosa, que fiquei conhecendo quando ele participou de um curso de pós-graduação em história do cinema na Universidade de Columbia, do qual também participei em 2020. Sua amiga Annette Insdorf ministrou o curso e, quando a pandemia encerrou as aulas presenciais, Jackman continuou participando pelo Zoom. “Tenho uma compreensão leiga do cinema. Eu pedia aos diretores que me indicassem cinco filmes que eu deveria ver antes de morrer, e quase todos que citavam eu nunca tinha visto. Pedi ajuda a Annette e ela me aconselhou a me inscrever em seu curso.”

Na época, ele estava promovendo o filme da HBO Má Educação, no qual interpretou um ex-superintendente escolar, de fato existente, que se declarou culpado de roubar US$ 2 milhões de seu distrito, e começou os ensaios de Music Man com sua futura companheira de atuação, Sutton Foster.

Estes são trechos editados da nossa conversa.

Você interpreta golpistas incríveis tanto em ‘The Music Man’ quanto em ‘Má Educação’. Um papel ajudou a compor o outro?

Eu me encanto com o fascínio coletivo de vigaristas e golpistas, e há algo em comum com P.T. Barnum (que ele interpretou no filme O Rei do Show). Ainda não estou cem por cento certo de onde vem isso, mas acho que está profundamente enraizado em uma filosofia individualista muito americana de não fazer o que lhe pedem que você faça.

Você mora nos Estados Unidos há cerca de 20 anos. Você se considera americano?

Sou australiano. Mas acho que os EUA são um lugar extraordinário - há poucos lugares com um espírito tão generoso.

Você acha que a generosidade é o que atrai os americanos para os golpistas?

Tem a ver com esse senso de individualismo, e a expressão máxima disso é o vigarista, que vai contra tudo e inverte as regras da hierarquia. A Austrália tem um pouco disso, mas vimos durante a pandemia que os australianos seguem as regras. Há a ideia do coletivo - “Realmente, precisamos fazer isso” -, e as pessoas se adaptam. E, como vimos, isso não acontece aqui.

Então, sua atração por esses personagens é puro escapismo?

O que amo na atuação é explorar os lados das pessoas que escolhem viver de uma maneira oposta à forma como fomos criados, e que não conseguem acreditar que todos ao seu redor ainda estão seguindo as regras. Portanto, não é escapismo; é divertido interpretar algo que eu não me permitiria - ou não gostaria de - fazer na vida. Fico feliz com o fato de não haver muitos Harold Hill, mas é bem divertido agir do modo mais arrogante possível por duas horas e meia. A autodepreciação fica meio chata depois de algum tempo.

Jackman divide o palco com Sutton Foster, centro à esquerda. Foto: Sara Krulwich/The New York Times

Como você vê o papel depois de seis meses de apresentação?

Para mim, essa grande peça com um elenco de 47 pessoas continua crescendo. Estou no papel principal, mas não parece tão exaustivo quanto achei outros no passado. Acredito que seja a maneira como as peças antigas eram feitas. Estou muito no palco e conduzindo tudo, mas é diferente: no começo, canto o primeiro número e saio para trocar de roupa. Não sou fumante, mas parece uma pausa para o cigarro, o que, tenho certeza, era o que muitos deles faziam naquela época. Tem dias em que chego cansado, mas na terceira cena penso: “Nossa! Voltei!” Essa peça me dá uma energia que eu não achava que tivesse. E quando você está trabalhando com Sutton...

Ela o ensinou a ter resistência? É uma estrela cheia de energia.

Ela é uma maravilha. Certamente, tenho de dar meu melhor. Pedir que eu sapateie ao lado de Sutton Foster é como me pedir que interprete Novak Djokovic na quadra. Os ensaios com ela foram divertidos, mas foi meio desanimador passar um ano e meio trabalhando nisso e depois ver as crianças entrando e aprendendo em três horas.

Você nunca trabalhou com tantas crianças no palco, muito menos em uma peça com 21 estreantes na Broadway. Você acha que age como pai delas?

Acabou ficando um pouco assim, principalmente com os mais jovens. Acho que alguns deles me veem como Wolverine (o personagem super-herói que ele interpreta na série de filmes X-Men), por isso parece um pouco paternal. Quero que, em seu primeiro trabalho, as crianças continuem a ser crianças e não percam essa alegria. Tento protegê-las.

Você sentiu o perigo de perder a alegria durante sua carreira?

Houve momentos, quando eu estava fazendo o primeiro X-Men, meu primeiro grande filme americano, em que achei tudo bastante solitário. Eu era mais do teatro, e você podia sentir aquela sensação de “Mmm, não parece muito bom”. Não sei exatamente quando as coisas mudaram, mas, quando o estúdio disse que gostava do que eu estava fazendo, pude sentir todo mundo vindo até mim. Isso me deixou triste. Percebi que o filme era mais individual, menos conjunto. O teatro prospera com, e precisa ter, um sentimento de conjunto, ou morre. Simplesmente, não dá para enfrentar os ensaios, ou oito apresentações por semana, a menos que haja apoio um do outro. Portanto, desde aquele primeiro filme, tenho sido bastante proativo na tentativa de criar uma atmosfera que seja solidária e aberta. Quero ter a certeza de que, mesmo sob a pressão de uma situação profissional, essas crianças ainda sejam crianças.

Você disse que hesitou em fazer ‘The Music Man’ porque queria esperar por uma peça original. O que mudou?

Sempre que eu ia ao teatro na escola, queria ver algo novo. Eu não era um cara desesperado para ver outra versão, eu só queria ver algo grande que me emocionasse e, na maioria das vezes, isso vinha de um novo trabalho. Quando as pessoas me perguntavam o que eu queria fazer, eu respondia que queria usar esse capital em algo novo. Tentei fazer algumas coisas que não se concretizaram - um musical sobre “Houdini”, alguns workshops para Big Fish, e percebi como tudo é difícil. Então O Rei do Show levou oito anos para ser feito, e foi então que percebi: o.k., The Music Man é uma grande peça. É lindamente escrita e estruturada, e eu sabia que tinha de participar. Mas ainda adoraria fazer algo original no palco.

Que tal um remake completamente diferente? Um ‘Hello, Dolly!’ com troca de gênero talvez?

Acho que seria divertido, estou totalmente pronto para isso. Sutton e eu brincamos de fazer uma piada de primeiro de abril e trocar de papéis. Claro que conheço as músicas dela; eu as ouço toda noite. Mas minha voz de soprano não é muito boa.

Hugh Jackman no Teatro Winter Garden, onde encarna Harold Hill na nova versão de “The Music Man”, em Nova York, cinco de maio de 2022. (Victor Llorente/The New York Times)