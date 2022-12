Legião Estrangeira Francesa faz incursão no mundo da moda

Desde a sua formação em 1831, a Legião Estrangeira Francesa teve botas nos solos de cinco continentes, em terrenos que vão de desertos ensolarados a lugares cobertos de neve, pântanos na selva e metrópoles densamente povoadas.

Agora, a famosa força militar composta por recrutas de todo o mundo entra em território desconhecido - o mundo da moda - com sua primeira colaboração: uma bota masculina inspirada em calçados usados em zonas de combate pelos legionários da força (que, com exceção de uma mulher inglesa, foram todos homens).

“Um de nossos lemas é ‘à la manière de nos anciens’, que significa ‘como os ex-legionários fariam’, disse o tenente-coronel Jean-Philippe Bourban, porta-voz da Legião Estrangeira, por e-mail. “Adoramos a ideia de que, para nossa primeira parceria de moda, poderíamos refletir um apreço por nossa história e por todos os nossos bem-sucedidos predecessores.”

Nova bota Pallabrousse Legacy desenhada em colaboração com a Legião Estrangeira. Foto: Palladium via The New York Times

A bota original, chamada Pallabrousse, foi lançada pela empresa francesa Palladium em 1947. Agora focada em calçados, a Palladium produziu inicialmente pneus para a incipiente indústria de aviação europeia na década de 1920. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, a demanda por seus pneus despencou e a empresa passou a fabricar sapatos com solado de borracha.

A Pallabrousse, feita de lona de algodão leve e de secagem rápida, foi adotada pela legião como bota militar e usada por soldados destacados para conflitos na Ásia e na África. A Palladium parou de fabricar a bota militar há mais de 20 anos, mas depois adicionou uma versão adaptada, a Pallabrousse Legion, à sua coleção. Em março, quando a Palladium destacou sua história de equipar soldados enquanto promovia seu 75º aniversário no setor de calçados, alguns tenentes da legião refletiram e procuraram a marca com a ideia de uma colaboração.

“Alguém da legião viu uma postagem no LinkedIn”, disse Jamel Khadir, vice-presidente de vendas e marketing da Palladium em Lyon, França. “As coisas foram muito rápidas a partir daí.”

Os colaboradores decidiram criar uma edição especial da bota Pallabrousse Legion, que apresenta elementos da Pallabrousse original - incluindo uma biqueira protetora de borracha e tiras de lona de suporte nas laterais para estabilizar o pé - mas é feita de maneira diferente.

Versão da bota Pallabrousse lançada em 1947. Foto: Palladium via The New York Times

“As botas costumavam ser feitas por meio de um processo de vulcanização direta, onde a borracha era injetada diretamente e moldada como um solado na parte superior, a parte do sapato que fica em contato com o chão”, disse Khadir, observando que a técnica resultou em alguns sapatos derretendo em temperaturas extremas. “Agora usamos cola para unir essas duas partes do sapato.”

Os generais da Legião Estrangeira Francesa trabalharam com membros da equipe de design da Palladium para aperfeiçoar protótipos para uma edição especial. Detalhes exclusivos da bota, chamada de Pallabrousse Legacy, incluem um logotipo da legião e um bordado com o (outro) lema da força: “Legio Patria Nostra”, uma frase em latim que se traduz como “a legião é nossa pátria”.

A colaboração foi uma “homenagem” às milhas percorridas pelos legionários com a bota Pallabrousse original, disse Bourban, e aos cerca de 36.000 soldados que morreram enquanto serviam na legião, que foi fundada para proteger os interesses coloniais da França e mais recentemente enviou unidades para os Bálcãs, Mali e Costa do Marfim, bem como para o Afeganistão, para servir ao lado das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

A edição especial da bota Pallabrousse Legacy, que começou a ser vendida na terça-feira, custa US$ 130 e vem em duas cores, verde-oliva e caramelo. Embora a Palladium tenha feito produtos com outros parceiros notáveis, incluindo a Comme des Garçons e a marca de roupas escandinavas Rains, a Legião Estrangeira Francesa trouxe uma raridade particular para essa colaboração, de acordo com Khadir, executivo da Palladium.

“É a única força desse tipo no mundo”, ele disse. “E ser único tem uma ressonância particular, especialmente hoje.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

