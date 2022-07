Legumes congelados: Por que ainda viramos a cara para eles?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando o pop star australiano Troye Sivan canta a frase: “Visite meu jardim, tenho muito para te mostrar” em seu sucesso de 2018, Bloom, provavelmente não está se referindo a um Éden congelado de milho, cenoura e ervilha. Mas deveria.

Enterrados no freezer, sacos de milho, cenoura e ervilha - separados ou juntos em um “mix de legumes” - são o “pau para toda obra” da cozinha doméstica. A ervilha (ou o milho, ou a cenoura) congelada em seu pico de maturação é uma coisa admirável, quebra-galho confiável em muitas culturas. O calor pode reanimá-la em uma grande panela de arroz frito, em um caldeirão de sopa de carne e legumes ou em uma deliciosa torta de frango.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O mix congelado é especialmente útil no preparo de arroz frito com camarão, até porque pode ser descongelado no calor da frigideira. Ao adicioná-lo ao óleo do camarão, cozinha rapidamente, emprestando sua suave crocância ao arroz, além de enfeitá-lo de amarelo, laranja e verde.

O poder dessa mistura pode estar em suas cores clássicas ou em sua doçura natural, sem mencionar sua praticidade. (O tamanho regular significa que os legumes e o grão cozinham ao mesmo tempo.) Mas o que torna o mix especialmente poderoso é o modo como se ajusta com perfeição aos pratos que tradicionalmente não exigem legumes congelados.

Seleta de legumes congelados combinada com arroz frito em óleo de camarão e molho yum yum. Food Stylist: Simon Andrews. Foto: David Malosh/The New York Times

Na culinária indiana, é possível citar o sabzi, além do pulao e do biryani. A jornalista Sonam Vashi, em Atlanta, faz um tadka de sementes de mostarda em óleo no qual usa o mix de legumes congelados, que depois se come com o paratha. Vashi disse que aprendeu essa técnica com sua mãe, que imigrou da Índia para Greer, na Carolina do Sul, em 1971, e tentava se adaptar aos produtos disponíveis.

O mix de legumes também funciona maravilhosamente com o arroz ao curry no estilo japonês, combinando com a doçura do molho e adicionando cor. Você pode debulhar o milho, descascar a cenoura e abrir a ervilha para qualquer um desses pratos ou para uma salada coreana, ou pode pegar o saquinho congelado.

Temos de agradecer a Clarence Birdseye pelo luxo moderno dos legumes congelados. No início do século passado, quando vivia em Labrador, na Terra Nova, Birdseye descobriu que os peixes que rapidamente congelavam em pleno inverno apresentavam pequenos cristais de gelo e tinham um sabor mais fresco do que os peixes congelados em um ritmo mais lento no início ou no fim da estação.

Em 1928, aplicou esse conhecimento a uma invenção que daria origem à moderna indústria de alimentos congelados: o freezer de esteira dupla - duas cintas de metal contínuas, resfriadas ao extremo com cloreto de cálcio, que comprimiam e congelavam pacotes de alimentos quase instantaneamente.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os vegetais congelados se popularizaram. Em 1952, a Ore-Ida foi fundada, especializada em milho e batata frita congelados, quando as Tater Tots foram inventadas, feitas com sobras de batata, um ano depois. Hoje, a Green Giant, empresa que popularizou a ervilha enlatada, agora também vende espirais congeladas de abóbora e abobrinha - e o próprio mix de legumes.

Apesar de sua onipresença, os legumes congelados podem carregar um estigma, provavelmente enraizado nas lembranças ruins da ervilha e da cenoura da escola, ou no equívoco de que o que é fresco é sempre melhor que o congelado. Mas não só as versões frescas desses mesmos legumes rapidamente estragam na gaveta da geladeira, como o acesso a eles pode ser limitado (e caro).

Por mais que as pessoas adorem odiar os legumes congelados, muitas têm certo carinho por essa combinação nostálgica de milho, cenoura e ervilha, que dá uma doçura descomplicada aos pratos, algo que todos poderíamos usar de tempos em tempos.

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times