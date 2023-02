‘Leveza é uma mentalidade’: Quando tudo está pesado, um toque de humor pode ajudar

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Wendi Aarons estava escrevendo em sua biblioteca local quando o som de uma voz raivosa fez todos olharem para cima. Uma usuária, indignada com uma política de livros, prometeu levar seu filho para outra biblioteca e saiu furiosa depois de repreender a equipe. A sala inteira ficou “muito aborrecida”, lembrou Aarons, uma humorista de Austin, Texas. “Houve esse silêncio horrível e desconfortável.”

Mas Aarons, uma profissional em equilibrar humor e desconforto, viu uma abertura: ela se levantou e disse: “Ei, alguém tem o número dessa outra biblioteca? Porque eu quero ligar e avisá-los.’”

Risos irromperam; o humor melhorou. As coisas voltaram ao normal. Este é o poder sutil de “deixar o ambiente mais leve”.

“Leveza é uma mentalidade”, disse Naomi Bagdonas, professora da Stanford Graduate School of Business que aconselha executivos a liderar com humor e humanidade. “É procurar motivos para ter prazer em vez de se decepcionar com o mundo ao seu redor.”

Bagdonas se junta a um coro de especialistas que dizem que cultivar a leveza é essencial para o bem-estar. Tentar ser mais leve pode parecer desafiador devido ao estado do mundo; uma prática mais séria - como a mindfulness, que certamente traz vantagens - pode parecer mais apropriada para “estes tempos sem precedentes”. Mas levar as coisas menos a sério nos permite “viajar com mais leveza”, disse Willibald Ruch, professor e pesquisador de psicologia positiva da Universidade de Zurique, e “salva o organismo e a alma em uma estrada muito acidentada”.

Humor e leveza têm benefícios fisiológicos

Quando você está estressado, seu sistema nervoso inicia a resposta de “lutar ou fugir”, causando uma cascata de efeitos fisiológicos: seu corpo libera hormônios do estresse que causam o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Sua respiração torna-se curta e superficial e seus músculos ficam tensos. Às vezes, isso é útil, se estiver em perigo imediato. Mas muitas vezes - se estiver atrasado e preso no trânsito - a resposta ao estresse acrescenta um desconforto desnecessário a uma situação já desagradável. Com o tempo, o estresse crônico pode afetar negativamente a saúde.

“A leveza é nosso principal veículo para restaurar um estado relaxado”, disse Emiliana Simon-Thomas, diretora de ciências do Greater Good Science Center da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ajuda a criar um amortecedor e a escapar do estresse mental e físico que sustenta tanto do nosso sofrimento, ela disse .

Humor e leveza estão relacionados, mas os termos não são intercambiáveis. Há mais estudos sobre humor - e outros fenômenos como o riso, o ato de brincar, a diversão e a alegria, disse Ruch. Mas grande parte da pesquisa relacionada recai sobre a leveza, ele explicou. O elemento central subjacente a essas experiências sobrepostas é uma sensação de leveza, bem como uma postura de não levar tudo tão a sério.

Embora declarar que “rir é o melhor remédio” possa significar ir longe demais, uma boa risada tem efeitos potentes. Existem estudos que ligam o riso a mudanças positivas na frequência cardíaca, pressão arterial e tensão muscular.

E muitas outras evidências sustentam a ideia de que viver com leveza pode ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Existem pequenos estudos que associam o riso, o humor e a diversão ao aumento do otimismo, sensação de controle e satisfação com a vida, bem como à diminuição da depressão, estresse e ansiedade. A pesquisa também sugere que o humor nos ajuda a construir laços mais fortes uns com os outros, com links para maior satisfação nos relacionamentos românticos e no local de trabalho.

Então, como você cultiva mais leveza?

A ideia de “trabalhar a leveza” pode parecer um pouco forçada. Mas, como construir qualquer outro hábito, a prática ajuda - e há evidências de que criar experiências divertidas propositalmente traz os mesmos benefícios que a diversão espontânea. Isso se aplica até mesmo aos Iós entre nós: “A capacidade de experimentar diversão e leveza é uma das maneiras pelas quais as pessoas podem mudar”, disse Caleb Warren, co-diretor do Laboratório de Pesquisa de Humor da Universidade do Colorado e professor de marketing da Universidade do Arizona.

A saber: o Dr. Ruch e seus colegas deram um curso de treinamento de humor de oito semanas, no qual os participantes concluíam as seguintes tarefas em nome da ciência: assistiam a programas de TV mais engraçados, riam mais alto ou por mais tempo do que normalmente fariam, identificavam trocadilhos na mídia e nas conversas, e faziam piadas autodepreciativas. Os estagiários de humor relataram aumentos na alegria e diminuição da seriedade como resultado.

Então, como você tenta isso em casa, sem a ajuda de um treinamento oficial de humor? Aqui estão algumas formas de começar.

Procure coisas que sejam um pouco mais divertidas

Procurar por coisas que são “engraçadas” pode transformar a leveza em uma tarefa árdua. Em vez disso, tente perceber “o que é verdadeiro e um pouco agradável”, aconselhou Bagdonas. Quando sua filha furiosa entra na sala, ela se parece com uma pequena ditadora bêbada? Quando você passa por um parque de cães, consegue imaginar o lugar como um bar canino para solteiros?

Sensibilizar-se para esses momentos o estimula a percebê-los e saboreá-los, disse Heather Walker, uma psicóloga organizacional que se descreve como uma “pessoa séria em recuperação” e realiza um serviço de consultoria chamado Lead with Levity/”Leve com leveza” em tradução livre (“lead”, que também pode ser “chumbo”, não é uma referência ao elemento metálico pesado, mas um leitor que detectar trocadilhos em nome da leveza pode ser perdoado por ler dessa maneira).

Crie um diário da leveza

Encontre tempo para registrar suas experiências divertidas. Talvez em sua corrida matinal, um homem passe por você vestindo uma roupa de Papai Noel. Durante seu trajeto, talvez o condutor do trem faça um anúncio completamente ininteligível e você faça contato visual com outro passageiro e ria. Esses pequenos momentos são os principais candidatos para o seu diário.

Estudos de intervenção baseados no humor descobriram que simplesmente escrever três coisas engraçadas do seu dia (ou contá-las e revisar o total à noite) por uma semana pode reduzir os sintomas de depressão e aumentar o bem-estar por até seis meses.

Leia seu diário periodicamente para repetir os bons sentimentos e talvez até mesmo rir. “Quando você está relendo isso, você está revivendo essa experiência. Seu corpo vai se beneficiar”, explicou a Dra. Walker.

Quando algo dá ‘errado’, tente pegar leve.

A teoria do humor da “violação benigna” diz que impropriedades inofensivas têm muito potencial para serem engraçadas se você olhar para elas da maneira certa, explicou o Dr. Warren. Portanto, sempre que você cometer ou testemunhar uma gafe inócua - digamos, esquecer de silenciar o microfone durante uma reunião do Zoom e convidar todos para uma conversa entre você e seu gato - essa é uma excelente oportunidade para se divertir.

Pequenos contratempos são fáceis de reformular no momento, mas guarde o material mais desafiador para mais tarde. Reformular violações maiores é mais fácil em retrospecto porque o tempo fornece a distância psicológica necessária para reduzir a percepção de uma ameaça, disse o Dr. Warren. Uma briga com seu parceiro sobre quem deveria descarregar a máquina de lavar louça, por exemplo, pode parecer mais divertida um ou dois dias depois.

Passe tempo com pessoas que te fazem rir

Se a ideia de manter um diário da leveza ou rir de seus próprios infortúnios lhe dá vontade de chorar, deixe a leveza borbulhar na companhia de seus entes queridos.

Humor e leveza vêm naturalmente quando estamos com pessoas que nos deixam em um estado de alegria, disse Bagdonas. É “uma melodia fundamental da conversa humana”.

Conheça seu próprio senso de humor

Se você tem certeza de que não tem nenhum senso de humor, talvez ainda não o conheça. Todo mundo tem, disse Jennifer Aaker, cientista comportamental e professora de marketing da General Atlantic na Stanford Graduate School of Business. E afiar o seu permite que você o maneje.

Ela e Bagdonas identificaram quatro estilos de humor: aqueles que são ousados e irreverentes; aqueles que são mais sinceros e muitas vezes autodepreciativos; aqueles que usam o sarcasmo - mestres da alfinetada inesperada; e aqueles que são artistas expressivos e carismáticos.

Compreender seu estilo permite que você o perceba e aprecie, e o prepara para estar mais atento às tentativas de humor de outras pessoas, inclinando-o a ser mais generoso com seu riso, disse a Dra. Aaker.

Faça do humor o principal ingrediente da sua dieta de mídia

Além de promover uma mentalidade de leveza, aproveite a boa comédia. Há um número infinito de alternativas no TikTok, programas de TV, escritores e podcasts por aí. Por que não trocar alguns dos terríveis dramas criminais por um conteúdo que faça você se divertir?

Aarons recomendou seguir comediantes, escritores de humor e personalidades nas redes sociais, bem como explorar a Netflix em busca de séries que agradam seus gostos particulares. “Sugiro enfaticamente reservar um tempo para priorizar isso”, disse Aarons. “Mesmo em dias realmente sombrios, tento encontrar algo que me faça rir ou sorrir - mesmo que seja um meme bobo de gato.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

