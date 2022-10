Governo de Liz Truss durou menos que alface de tabloide britânico

LONDRES — Além de por fim a um dos governos mais breves da História do Reino Unido, a renúncia da primeira-ministra Liz Truss também encerrou uma disputa que vinha alimentando a curiosidade de leitores do Daily Star. Em 14 de outubro, o tabloide britânico iniciou uma transmissão ao vivo nas redes sociais mostrando uma alface, questionando quem “duraria mais”, o governo ou o vegetal. Nesta quinta-feira, 20, a alface venceu a disputa.

“Liz Truss vai durar mais que esta alface?”, questionou o Daily Star em uma live que tem atraiu inúmeros espectadores e comentários nas redes sociais. A piada com a alface foi inspirada na revista The Economist, que notou em 11 de outubro que entre uma implosão política quase imediata no início de seu mandato e os 10 dias de luto após a morte da rainha Elizabeth II, o poder de Truss foi de sete dias, ou “aproximadamente a vida útil de uma alface.”

O Daily Star pegou a piada da Economist e a cultivou, colocando a hortaliça em uma mesa ao lado de uma foto emoldurada de Truss. Na terça-feira passada, o jornal declarou em manchete de primeira página: “Alface Liz respirando por aparelhos”. Logo após a renúncia, o diário colocou uma tarja na transmissão ao vivo, anunciando a vitória: “Esta alface durou mais que Liz Truss.

A hortaliça geralmente pode ficar crocante por cerca de 7 a 10 dias – embora essa seja normalmente a vida útil da alface refrigerada.

Liz Truss reage a debate no Parlamento: pressão por renúncia aumenta Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Os meios de comunicação fazem brincadeiras em lives desde 2016, quando o Facebook Live era a ferramenta do momento. Notavelmente, em um vídeo que atraiu imitações, o BuzzFeed chamou a atenção de milhões que assistiram dois funcionários colocarem quase 700 elásticos em uma melancia até que ela explodisse./ Com NYT