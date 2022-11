Modern Love: A geometria complicada de um trio

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Uma cama queen size pode acomodar confortavelmente dois homens adultos. Pode acomodar três se você não se importa de ficar abraçado - ou acordar com barulhos estranhos no escuro.

Em uma manhã de julho, abri meus olhos e vi meu namorado beijando o cara que estava morando conosco durante aquele mês. Não sou muito fã de sexo antes de escovar os dentes, sorri, murmurei “quente” e me virei.

Este se tornou nosso arranjo para dormir naquele verão: meu namorado, nosso novo amante e eu. Adicione o nosso Chihuahua ao pé da cama e imagine o aperto. É um milagre termos conseguido dormir. Na verdade, estávamos animados. Depois de seis anos turbulentos juntos, meu namorado e eu estávamos nos apaixonando novamente. Não um pelo outro, exatamente, mas por este Terceiro.

Muito antes de conhecer o Terceiro, nosso relacionamento havia se resumido a reprises do mesmo drama, brigas ensaiadas ao longo de anos de repetição. Mas agora tínhamos uma estrela convidada. Com um novo roteiro em nossas mãos, nos perguntamos, esse poderia ser o nosso retorno?

Meu namorado e eu nos conhecemos em um encontro às cegas em Washington D.C. quando eu estava no segundo ano da faculdade. Ele era alto, inteligente, bonito, alguns anos mais velho e ria das minhas piadas. Ele combinava comigo e também pagava a conta. Na manhã seguinte, eu disse ao meu colega de quarto: “Acho que ele é o cara certo” (o que era, reconhecidamente, meio maluco). No final do mês, passávamos todas as noites juntos.

Era o meu primeiro relacionamento e o dele também, então tropeçamos em várias estreias juntos: primeira briga, primeiro “eu te amo”, primeiro encontro com os pais e, depois de um ano e meio, a primeira infidelidade. Tentamos nos separar, mas a intensidade (ou insanidade) do nosso amor era viciante. Passei muitas noites chorando dramaticamente na biblioteca antes de ligar de volta para ele.

Após a formatura, eu estava determinado a me mudar para Los Angeles e me tornar um cineasta. Este plano tinha vários buracos. Por um lado, não considerava o meu namorado. Com toda a confiança iludida de um veterano da faculdade, não vi nenhum problema. Minha era de graduação estava terminando, e agora a vida real começaria. Ele não estava satisfeito.

Tentamos terminar de novo, mas em vez disso dirigimos juntos pelo país - ele para San Francisco para a faculdade de direito e eu para a cidade dos anjos. Reinstalados na Costa Oeste, tentamos terminar mais uma vez. Ele queria compromisso; eu queria espaço. Passamos um ano separados, mas quando ele aceitou um estágio de verão em Los Angeles (coincidência?), decidimos tentar de novo.

'Com toda a sua energia juvenil e otimismo, o Terceiro havia ressuscitado nossa alegria de viver. Este foi o nosso verão de amor.'

No outono, ele havia se transferido para a U.C.L.A., e nós alugamos um quarto juntos em West Hollywood. Adotamos um cachorro. Brigamos na Ikea. Abrimos o relacionamento.

Era importante para mim que rejeitássemos todas as estruturas heteronormativas (leia-se: eu queria dormir com outras pessoas) e meu namorado concordou a contragosto. Apesar do nosso novo arranjo, éramos em muitos aspectos o mesmo casal, apenas mais velhos e talvez um pouco mais bronzeados.

E então chegou o Terceiro. Era um dia suado de junho e estávamos em uma festa do aplicativo de namoro gay para o qual trabalho, na piscina. Havia go-go dancers e um DJ, mais do que alguns dos meus colegas de trabalho usavam sungas e o open bar era maravilhoso. Um clima pronto para o amor.

Meu colega de trabalho me apresentou a seu amigo da Costa Leste que estava fazendo estágio em uma rede de TV de Los Angeles durante o verão. O tal amigo me fez tirar uma foto dele em uma boia em forma de cisne (eu mencionei que éramos gays?). Eu achei que havia algo especial na forma com que ele me olhou. Bem, além disso ele era adorável. Meu namorado concordou. Naquela noite, ele voltou para casa conosco.

Tínhamos tentado ménage à trois antes, mas raramente com sucesso, e nunca com a mesma pessoa. Sempre achei a experiência um perigoso ato de equilíbrio na realização de desejos tanto de meu parceiro quanto do recém-chegado. Era uma atuação desafiadora que me levava tão para dentro de minha própria cabeça que eu era incapaz de estar presente.

Mas com esse cara foi diferente. Em um feito raro de química sexual, ninguém ficou de fora.

Em pouco tempo, ele estava passando todas as noites conosco. Meu namorado o levava para o estágio de manhã e nos reuníamos à noite para o jantar. Nos fins de semana, fazíamos aulas de spinning juntos, nadávamos no Pacífico, tomávamos sorvete, dançávamos em festas em galpões. Com toda a sua energia juvenil e otimismo, o Terceiro havia ressuscitado nossa alegria de viver. Este foi o nosso verão de amor.

As regras eram vagamente definidas, ou seja, não havia nenhuma. Meu namorado e eu não discutimos o que estava acontecendo, apenas dissemos: “Isso não é incrível?” Sabíamos que o estágio do Terceiro terminaria em agosto de qualquer maneira, então por que se preocupar? Não havia tempo a perder.

Em meados de julho, percebi que estávamos nos apaixonando. Estávamos em um restaurante de tapas no centro da cidade e o Terceiro estava contando uma história de sua infância. Vi meu namorado sorrindo e olhando fixamente para ele. Sua expressão estava tão apaixonada que por um momento eu quis afastar seu sorriso, pensando: “Você não me olha mais assim.” Mas então eu pisquei e percebi que eu estava usando a mesma expressão idiota.

Nós dois estávamos cometendo o mesmo crime ao mesmo tempo, então seríamos perdoados, certo?

Não exatamente. Quando nosso bate-papo em grupo ficou em silêncio uma tarde em que eles estavam juntos, eu me vi correndo para casa mais cedo na esperança de pegá-los “no ato”. Eu nunca peguei, mas comecei a me ressentir de seus esforços para trabalharem juntos. Comecei a checar os vídeos ao vivo do dispensador de guloseimas do nosso cachorro na sala de estar. O ciúme estava levantando sua cabecinha hedionda, o que era ainda mais grotesco pela culpa de saber que eu também ansiava por um tempo sozinho com o Terceiro.

A geometria de um trio é complexa. Com um casal, há apenas uma linha reta conectando dois pontos. Mas introduzindo um terceiro ponto, surgem muitas outras possibilidades - apenas uma delas é um triângulo equilátero.

Embora o Terceiro dormisse entre nós na cama, sentasse à nossa frente no jantar e caminhasse entre nós segurando nossas duas mãos, os ângulos de nosso triângulo continuavam mudando.

Uma tarde, descobri que meu namorado havia comprado para o Terceiro um novo par de tênis de ciclismo. Foi algo superficial, claro, mas provou, para mim, um impulso compartilhado de puxar o Terceiro para mais perto de nossos respectivos lados do triângulo. Isso sem mencionar: Onde estavam meus sapatos?

Gradualmente, nossos conflitos de temporadas passadas começaram a se repetir. No início de agosto, uma de nossas brigas ficou tão intensa que tivemos que sair de casa uma noite. “Estamos nos envergonhando”, eu disse baixinho. Meu namorado andava pela calçada, fumegando de raiva, enquanto eu o atormentava com perguntas. Os passeadores noturnos de cães pararam para olhar quando meu namorado disse: “Ele faz com que eu me sinta do jeito que você costumava fazer!”

Foi uma daquelas frases feias que escapam durante uma briga e chocam ambas as partes com sua precisão. Nós dois sabíamos que era verdade, e eu entendi completamente porque sentia o mesmo.

O verão acabou. Era hora do Terceiro voltar para casa. Nós o deixamos no aeroporto e trocamos despedidas chorosas não apenas para o trio, mas também para nós como um casal. Entramos na 405 no conversível laranja brilhante do meu namorado e choramos o caminho todo para casa.

O Terceiro trouxe uma luz para o quarto escuro e empoeirado de nosso relacionamento. Essa luz nos acordou, nos energizou, nos tornou vulneráveis novamente. Mas também iluminou algumas caixas que tentamos, durante anos, manter escondidas. Caixas tão cheias de ressentimentos que fariam até um acumulador corar. Antes do trio, podíamos ignorar nossos problemas, arquivá-los. Mas na presença de uma testemunha, não podíamos mais negar a evidência.

Naquele agosto, nós terminamos, e desta vez pra valer. Ficamos com o coração partido em três, mas nos transformamos. Aquele verão final juntos nos lembrou como o amor poderia - e deveria - ser lindo.

Após a separação, me mudei para um apartamento de um quarto. Desta vez, optei por uma cama king size, só para mim.

Às vezes eu olho para ela e fico constrangido com a ideia de que vou preenchê-la com vários amantes em várias coreografias sexuais. Mas na maioria das vezes, passo minhas noites sozinho, dormindo bem no meio. Eu me espalho. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times