Modern Love: Como eu poderia negar a paternidade a ele?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando descobrimos que a gravidez era ectópica e com risco de vida, meu marido jurou nunca mais me pedir para ter filhos.

Foram 12 anos de negociação. Ele queria filhos; eu não. Quando nos conhecemos na faculdade, dois estudantes estrangeiros na estonteante cidade de Nova York pela primeira vez, nunca pensei que uma década depois, ele estaria deitado ao meu lado na cama monitorando minha respiração caso minha trompa de falópio rompesse e ele tivesse que me levar correndo para o pronto-socorro, com medo de que eu morresse de hemorragia.

Aos 20 anos, eu não pensava muito em filhos, exceto para saber que não os queria, não ativamente, como alguns querem. Crescendo em Singapura no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, eu odiava a maneira como as pessoas presumiam que, por ser uma mulher, eu queria e teria filhos.

Minha própria família não tinha nada e era caótica, meu pai fugiu quando eu tinha 9 anos, deixando-nos sem teto e falidos, e minha mãe com o coração partido, emocionalmente indisponível e volátil. No fundo, eu acreditava que família não causava nada além de dor. Parecia haver pouca recompensa em formar uma.

Então, quando após dois anos de relacionamento, o jovem que se tornaria meu marido comentou casualmente que sempre quis ser pai, fui surpreendida.

“Eu estaria pronto para ter filhos em 2 anos”, ele disse.

“Dois anos”, eu disse. “Teríamos 22 anos.”

Ele fez uma pausa e me olhou de forma estranha. Então disse: “Você não quer filhos?”

Na superfície, tínhamos pouco em comum. Ele era um gênio sueco-libanês da matemática dos escalões da classe média alta da Suíça pastoral. Eu vim para a faculdade com uma bolsa de estudos conquistada com muito esforço, tendo crescido na panela de pressão do sistema educacional público de Singapura, criada por uma mãe infeliz sobrecarregada com as dívidas de meu pai ausente.

“'Eu simplesmente não sinto que estamos mais nisso juntos', ele me disse." Foto: Brian Rea/The New York Times

Eu era rígida, ambiciosa e cautelosa, tendo reprimido minha vulnerabilidade e paixão para fugir da minha infância. Eu vim para os Estados Unidos para estudar economia, já que minha bolsa exigia que eu trabalhasse para o fundo soberano de Singapura por seis anos após a formatura.

Ele era um estudante de engenharia irreverente, engraçado e gentil que amava a beleza em todas as suas formas. Ele também tinha acabado de completar um ano de serviço militar, cumprido principalmente nos Alpes suíços, e tinha um abdômen incrivelmente perfeito e cabelos longos e cacheados.

Nos dias frios, partíamos ainda no escuro de Morningside Heights para caminhar por toda a cidade de Nova York, com as mãos dormentes entrelaçadas. Eu o arrastei para o rinque de patinação no Bryant Park - minha primeira vez patinando, sem nunca ter visto neve ou gelo na tropical Singapura - onde ele, acostumado a patinar nos Alpes, me divertia, abraçando-me enquanto fazíamos círculos lentos em meio a grupos pesados de turistas.

Ele me levou para comer spaetzle em Alphabet City, e eu o levei para comer roti prata em Flushing. Dois jovens longe de casa, tentando explicar a nós mesmos e nosso passado um ao outro.

Depois de nos formarmos, ficamos juntos apesar de quase dois anos namorando à distância, com ele em Nova York e eu em Singapura, depois nos mudamos para Londres por conta de meu trabalho com finanças, depois para Austin, Texas, para meu programa de pós-graduação em escrita criativa. Nós nos casamos, compramos uma casa, fizemos uma hipoteca. Meu pai distante morreu, sozinho e longe, e meu marido me segurou enquanto eu desmoronava. Assim se passaram 12 anos.

Continuamos falando sobre filhos, mas ficamos mais arraigados em nossas posições. Entrar no mercado de trabalho me deixou ainda mais cautelosa com a maternidade, enquanto uma década de trabalho corporativo e mudanças o fizeram querer uma família e estabilidade ainda mais.

Ele não queria me convencer a ter um filho. Eu não queria convencê-lo a não ter. Então adiamos. Ele não mudaria de ideia, eu sabia. Ele tinha muito amor para dar e isso teria que ir para algum lugar.

Ele falou sobre ensinar judô e xadrez a uma criança. Quando lhe pedi que explicasse por que queria um filho - da mesma forma que alguém pode pedir a alguém para explicar o fascínio pela observação de pássaros, pelo alpinismo ou por alguma outra atividade que inspira paixão em alguns e perplexidade em outros -, ele disse que queria amar e aceitar nossos filhos como eles eram, algo que ele sentia que não havia recebido em sua própria infância.

Em Austin, nossas vidas começaram a divergir. Antes, escrever era meu hobby secreto, e meu marido era meu primeiro leitor, editor e líder de torcida, tudo em um. Agora havia meus momentos de estudo, vida social e trabalho. Eu saía com outros escritores, tendo longas conversas sobre poetas que meu marido não conhecia, livros que não havia lido, pessoas que não conhecia. No verão, eu costumava frequentar workshops e residências, deixando meu marido sozinho nos verões escaldantes do Texas por meses.

“Eu simplesmente não sinto que estamos mais nisso juntos”, ele me disse.

“Claro que estamos,” eu disse. Não tínhamos acabado de ser aprovados para ter o green card, o que finalmente significaria a estabilidade pela qual trabalhamos por uma década?

Quando minha pós-graduação terminou, comecei a me candidatar a empregos acadêmicos, muitos em cidades rurais para as quais meu marido não poderia se mudar. Nós descobriríamos o que fazer, pensei. Já havíamos namorado à distância antes. Talvez ele pudesse trabalhar remotamente.

“Quando vamos parar de mudar?” ele perguntou. “Por que você continua tentando ir embora?”

Isso me fez pensar. A pergunta não dita, sobre ter ou não filhos, é claro, foi algo que evitamos por anos.

Então ele disse: “Se você for, não sei se vou te seguir.”

Pela primeira vez, enfrentei a possibilidade de perdê-lo. Eu não podia ignorar o fato flagrante de que tudo o que meu marido fez por uma década foi apoiar minhas escolhas, desistindo de oportunidades para estar comigo. Claro, a reciprocidade não é motivo para ter um filho. Mas o que você faz quando a pessoa que você mais ama quer algo que você pode dar a ela?

Relaxamos com os métodos anticoncepcionais. As chances de conceber, pensei, eram baixas, mesmo para casais que estavam tentando. Nunca pensei que realmente engravidaria. Até que lá estava eu, fazendo teste após teste, e então explodindo em lágrimas estupidamente.

Depois de 12 anos, pensei que entendia o quanto meu marido queria uma família, mas subestimei muito seu desejo. Naqueles poucos dias, ele estava mais feliz do que eu jamais tinha visto. Quanto a mim - estava enjoada, deprimida e com medo. Mas a alegria do meu marido começou a ser contagiante. Na época da nossa primeira consulta pré-natal, senti um vislumbre de outra coisa. Não exatamente felicidade, mas curiosidade, até excitação.

Aí veio o diagnóstico de gravidez ectópica. O embrião estava na minha trompa de falópio esquerda e teve que ser “resolvido” antes que crescesse o suficiente para causar um sangramento interno maciço. Deram-me metotrexato, um medicamento quimioterápico, e depois de seis dias de cólicas tão dolorosas que temi que minhas entranhas fossem sair, a médica nos disse que a dose não tinha funcionado. Ela precisaria me dar uma segunda dose maior. Se falhasse de novo, eles teriam que fazer uma cirurgia para tentar remover o óvulo fertilizado; se isso falhasse, seria preciso retirar toda a trompa de falópio. Nesse ínterim, tínhamos que torcer para que ela não se rompesse.

Duas semanas de espera, cólicas e coágulos, tudo com a ameaça de uma grande hemorragia interna pairando sobre mim. No entanto, quando a segunda dose de metotrexato funcionou e meu marido declarou que ia parar com essa “coisa de filho”, algo em mim havia mudado.

Achei que conhecia a receita do amor duradouro. O nosso apostava no respeito mútuo de nossas necessidades individuais, então eu acreditava. Eu pensava que fazer algo que você não queria para deixar outra pessoa feliz era o caminho mais seguro para o ressentimento. Mas agora entendi o que meu marido sabia todos aqueles anos em que deixou de lado seus próprios desejos para apoiar os meus - que o amor muda o que pensamos que queremos, expande o escopo de nossos desejos além do domínio do indivíduo.

E não era inteiramente verdade que eu não queria um filho. Houve momentos, como ouvir meu marido falando sozinho no chuveiro, em que fui tomada por uma sensação insuportável e inominável. O desejo de mais dele, mais de nós. Passar pela gravidez ectópica juntos, por mais terrível que tenha sido, apenas confirmou isso para mim.

Um ano e meio depois, deixamos o hospital em Manhattan com nosso filho recém-nascido em um dia frio de novembro, sua primeira casa a poucos quarteirões da rua onde, 14 anos antes, meu marido e eu saíamos para nossas caminhadas sinuosas com nenhum destino à vista, apenas a certeza de que voltaríamos juntos para casa. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times