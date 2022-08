Modern Love: Como um teste de polígrafo salvou meu casamento

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - “Você já guardou algum segredo de sua esposa?” o examinador do polígrafo perguntou.

Por quase duas décadas eu me preparei para ser o candidato perfeito para uma das principais agências de inteligência do governo dos EUA. Essas instituições exigem lealdade absoluta, o que significa que você deve guardar segredos para elas, não delas.

“Sim, já” eu respondi.

Eu estava sentado ereto, com os dedos batendo nos braços de plástico da cadeira. Um fio preto enrolado foi colocado confortavelmente no meu peito e outra engenhoca estava presa na ponta dos meus dedos. Meu coração batia tão alto que quase abafou todo o som. Senti uma gota de suor rolar da minha axila por baixo da minha camisa.

Eu estava experimentando como era dizer a verdade.

Enquanto cada fibra do meu ser se esforçava para manter meus segredos, eu sabia que tinha que ser honesto e apenas responder a sua pergunta.

Tateando minha resposta, expliquei como não havia contado à minha esposa sobre o passado complicado de minha família, como as associações de meu pai o levaram a ser acusado de crimes relacionados a terrorismo após os ataques de 11 de setembro e como eu, como seu filho, fui colocado em uma lista de suspeitos de terrorismo quando completei 18 anos.

Embora meu pai tenha sido considerado inocente dessas acusações no tribunal federal (enquanto foi condenado por uma acusação relacionada a armas), o estigma permaneceu. Na verdade, uma das principais razões pelas quais me alistei nas forças armadas e busquei trabalhar na comunidade de inteligência foi tentar nos purificar de tudo isso criando um longo histórico de lealdade ao servir meu país, algo que criei e de que me orgulho.

Eu tinha sido interrogado por oficiais de inteligência quando estava na Marinha, mas isso não era nada comparado a isso. Naquela época, eu suava e chorava, mas era inocente e sabia disso. Isso era diferente. Eu era culpado de ter escondido coisas da minha esposa - e não apenas sobre mim, mas sobre o passado da minha família.

Ela e eu estávamos distantes há muito tempo em nosso casamento - uma distância que vinha da falta de revelações. Nós nos conhecemos no Japão quando eu estava trabalhando lá. No início, eu tinha boas razões para ficar quieto e ser cauteloso sobre minha vida pessoal; não é exatamente atraente contar para uma nova namorada que você foi colocado em uma lista de suspeitos de terrorismo ou que seu pai foi acusado de ligações terroristas. Quando você se acostuma a esconder seu passado, você tende a continuar se escondendo de todas as formas.

Eu tinha feito uma pesquisa antes do polígrafo e aprendi que a razão pela qual eles querem saber como lidamos com segredos que podemos estar escondendo de entes queridos é entender como nos comportaríamos com segredos entre nós e a agência. Poderíamos proteger a segurança nacional dos EUA? Estaríamos suscetíveis a chantagem ou coerção?

“Por que você escondeu isso de sua esposa?” o examinador perguntou.

“Eu estava com medo de que ela não me amasse da mesma maneira.”

Isso também era verdade. Sempre tive pavor de como as pessoas poderiam responder ao meu verdadeiro eu, e é por isso que, durante a maior parte da minha vida, tentei oferecer uma versão de mim que acreditava que os outros queriam ver. Quando eu estava crescendo em Oklahoma, eu pensava: “Sou negro, feio, baixo e tenho um nome islâmico. Como alguém pode me achar atraente?” Ter essa atitude pode se tornar uma profecia autorrealizável. Como acabou acontecendo, foi a minha luta para me libertar da vergonha imposta à minha família que, finalmente, me libertou do meu complexo de inferioridade.

“Você já fez parte de uma organização com o objetivo de derrubar o governo dos EUA?” perguntou o examinador.

“Não”, eu disse.

“O que você não está me contando? ele perguntou.

Eu poderia ter começado com minhas desculpas. Como perder minha mãe aos 3 anos me fez buscar o carinho maternal das mulheres, e como isso se tornou um tipo particular de fraqueza. Mas não. Qual seria o objetivo disso? Eu só tinha que dizer: “Eu tive um caso extraconjugal”.

Isso era algo que eu não tinha dito a ninguém. E em circunstâncias normais, eu acreditava que essa admissão seria um rompimento para um casamento ou para este trabalho. Indica a falta de confiança e a falta geral de caráter de alguém que provavelmente não era adequado para um emprego ou um sindicato.

Quanto ao trabalho, porém, confessar poderia funcionar a meu favor, pois presumivelmente eu estaria menos vulnerável à coerção ou chantagem. O que minha admissão significaria para meu casamento, no entanto, era decididamente menos certo.

Devo dizer que se não fosse por esse processo ultrassecreto de autorização de segurança, provavelmente nunca teria contado à minha esposa - ou a qualquer outra pessoa - que a traí. E ao assumir total responsabilidade por minhas ações, não esperava me absolver de vergonha ou crítica. Sou um homem que se comportou mal, mas agora se apropria de suas traições e fracassos; É simples assim. Assim começou o verdadeiro processo de liberação, que buscava a passagem para o ambiente do casamento.

“Ele passou”, disse o examinador, dando um sinal de positivo para outro agente.

Fiquei surpreso por ter passado no teste do polígrafo, mas depois percebi que obviamente passaria - porque eu tinha dito a verdade.

Curiosamente, isso não significava que havia recebido uma autorização de segurança, embora eventualmente obtivesse a autorização total. Por quê? Talvez minha história familiar tenha influenciado, mas não importava para mim. Autorizações de segurança são negadas por todos os tipos de razões. Para mim, a maior vitória - e lição - foi que a autorização não me foi negada por causa do meu teste de polígrafo. Eu disse a verdade e não fui prejudicado por isso.

Acreditando que devia a mesma honestidade à minha esposa, adotei a mesma abordagem com ela. Depois do jantar, certa noite, entreguei a ela o arquivo do meu processo de autorização de segurança, uma pilha de papéis detalhando todos os aspectos da minha vida, incluindo tudo o que discuti durante o exame do polígrafo.

Ela leu cada página.

Quando ela se aproximou do fim, eu já havia bebido alguns copos de uísque. Continuei empurrando a garrafa para mais perto dela do outro lado da mesa, caso ela quisesse um copo para descontrair.

Em vez disso, lágrimas caíram de seus olhos. “Eu preciso de tempo para isso”, ela disse. Ela se levantou de sua cadeira, enxugando os olhos, enquanto eu deslizava da minha cadeira para os meus joelhos.

Ela não me deu atenção. Simplesmente entrou no quarto e fechou a porta.

A pergunta que a maioria tem feito é: “Por que você teve um caso?”

Na época, minha esposa e eu estávamos separados, mas não tínhamos concordado em sair com outras pessoas. O objetivo da separação era nos dar a distância para pensar em nosso relacionamento, não a liberdade de dormir com outra pessoa. No entanto, logo me envolvi romanticamente com outra mulher. Quando minha esposa e eu começamos a resolver as coisas, terminei com a outra mulher.

Depois que minha esposa leu meu arquivo, os dias pareciam surreais e passaram lentamente. Por um tempo não dissemos nada, mas eventualmente começamos a conversar novamente sobre pequenas coisas. Ela deveria colocar pepinos na salada? Ou eu preferia chips de pizza de abobrinha ? Eu votei nos chips de abobrinha.

Timidamente, começamos a encontrar o caminho de volta um para o outro.

Então, algumas semanas depois, minha esposa me entregou um arquivo dela, várias páginas que ela havia datilografado sobre sua vida.

Minha esposa é de Okinawa, onde grande parte da ilha é ocupada por bases militares dos EUA. Ela flertou com militares americanos, tendo sua primeira experiência sexual com um fuzileiro naval. Ela também me disse que no mesmo ano em que nos casamos, ela teve um relacionamento íntimo com outro militar enquanto eu estava fora. Embora ainda não estivéssemos casados, ela escreveu que acreditava que havia ocorrido uma recompensa cármica por ela fazer o que havia feito e não me contar sobre isso.

A partir daí, mais honestidade fluiu de cada um de nós e, como resultado, ficamos cada vez mais próximos, aceitando mais as falhas do passado do outro. Ao contrário do que eu esperava, nossa conversa mútua sobre a verdade, que havia sido estimulada por um teste de polígrafo completamente alheio, não estava terminando nosso casamento, mas salvando-o.

Claro, eu não sabia de nada disso quando ela me entregou seu arquivo. Sentindo-me perplexo, simplesmente perguntei: “O que é isso?”

“Meus segredos”, ela disse. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

