Modern Love: Eu dei a ela minha única azeitona

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Ela tinha um perfil lindo. Não me refiro ao perfil no aplicativo de namoro, que é como nos conectamos. Quero dizer o perfil de seu rosto real. Suas feições - de seus longos cabelos castanhos ao nariz de ponta achatada, lábios voluptuosos e queixo forte e arredondado - eram cheias de personalidade. E ela era inteligente, disparando respostas engraçadas às minhas migalhas de conversa.

Ela tinha 36 anos. Eu tinha 43. Ela era nova em Los Angeles. Eu estava aqui há quatro anos. Ela havia terminado recentemente um relacionamento de sete anos. Eu nunca tinha conseguido nada perto disso.

Nossa rápida troca de mensagens terminou com um drink no final da tarde em Venice na quinta-feira seguinte. Quando ela chegou, agiu de forma bastante reservada, o que me deixou um pouco nervoso e mais engraçado. Acho que não era o que ela esperava. Eu vi uma foto do ex dela no Instagram. Ele era meio bonitão e bem arrumado, com o cabelo de um jovem de 20 anos.

Ela pediu um vinho laranja. Tomei um coquetel de gim. Eu a fiz rir. Ela tocou meu braço. Ela pediu outro vinho laranja. Tomei outro gim. Eu não estava mais nervoso. Perguntei se ela gostaria de jantar. Ela disse sim.

Acho que foi nesse momento que tudo começou para mim. O ponto de não retorno emocional. Subimos a Rose Avenue até um restaurante chamado Wallflower. Ela segurou meu braço.

Sentamos no bar e depois de um tempo percebi que minha mão estava na dela. Em algum lugar entre os pratos, eu a beijei na bochecha. Conversamos sobre as linguagens do amor. Eu toquei sua perna. Saímos e nos beijamos enquanto esperávamos pelo carro dela. Por um momento, olhamos um para o outro e reconhecemos algo sobre “potencial”.

Eu disse a ela para me enviar uma mensagem quando chegasse em casa. Eu nunca penso em dizer isso.

Respondi à mensagem dela, dizendo que estava animado para vê-la novamente. Ela respondeu: “eu também beijos.”

Não nos vimos por mais três semanas. Ela estava viajando a trabalho. Eu pensava nela constantemente.

As pessoas dizem que temos muitas opções, e esse é o problema de namorar hoje em dia. Mas não é. Quando você conhece alguém especial, a ideia de sair com outra pessoa parece totalmente sem sentido, uma tarefa excruciante.

Foi nessa época que a azeitona caiu da árvore.

Todos os dias eu inspecionava minha árvore em busca de azeitonas. Suas flores desabrocharam, depois caíram, e nada. Foto: Brian Rea/The New York Times

Eu havia comprado a oliveira alguns meses antes em Ojai. Tinha cerca de meio metro de altura, e ainda tem. A árvore não foi minha primeira opção. Quando levei minha escolha original ao balcão, o homem disse: “Você não prefere uma que lhe dê frutos? Elas não são tão bonitas, mas são mais divertidas.”

Então troquei a árvore por uma de aparência mais desalinhada, coberta de pequenas flores brancas e amarelas. Plantei-a num velho vaso de terracota e coloquei-a sobre uma cadeira, como se fosse um hóspede do meu jardim.

Eu nunca tive meu próprio jardim antes. Depois do meu último relacionamento, mudei de apartamento e criei um oásis verde exuberante em uma passagem de cimento sem vida. Isso me deu algo para me focar.

Fiz alguns bancos, plantei videiras floridas e alguns cactos. Era bom nutrir uma nova vida. Um beija-flor viria me visitar. Borboletas piscariam nas sombras. Sentar lá fora com meu café da manhã e gim-tônica à noite foi, para mim, uma experiência espiritual.

Todos os dias eu inspecionava minha árvore em busca de azeitonas. Suas flores desabrocharam, depois caíram, e nada. Até o final de abril, quando vi um pequeno grão verde em um caule.

Nas semanas seguintes, observei a azeitona crescer e esperava ver outras. Como nenhuma apareceu, comecei a temer que minha preciosa azeitona caísse durante a noite ou fosse comida por uma praga. Eu me senti protetor, como se ela fosse um animal de estimação.

Em agosto, a azeitona cresceu até o tamanho de uma unha. Imaginei fazer uma festa na hora da colheita. Os amigos viriam e nós iríamos colhê-la.

Foi em setembro - mais ou menos na mesma época em que ela e eu nos encontramos - que a azeitona mudou de cor. Ela passou de verde para marrom e para preto, sua pele lisa enrugou e ela ficou menor.

Quando a azeitona finalmente caiu, eu sabia exatamente para que ela servia, por que existia. Coloquei em um potinho com tampa de metal e, por algum motivo, guardei no freezer.

Ela voltou no sábado e combinamos de nos encontrar na quinta-feira seguinte. Quando fui buscá-la, estava com a azeitona no carro. Fomos à inauguração de uma galeria em Melrose. Não houve nenhum incômodo desta vez. Não havia estranhamento entre nós.

Nós brincamos sobre a exposição. Um fotógrafo documentando a noite ficou tirando fotos de nós. Parecia que estávamos sendo imortalizados, que esse momento estava sendo preservado por um motivo.

Saímos da galeria e caminhamos até um bistrô. Meu braço estava em volta dos ombros dela. Os dela em volta da minha cintura. Enquanto esperávamos para atravessar a rua, eu a beijei. Sentamos no bar e pedimos vinho e algumas porções. Eu nem olhei os preços. Eu pagaria qualquer coisa para prender sua atenção, para olhar seu rosto.

Eu não conseguia parar de acariciar suas pernas nuas, e mais uma vez minha mão encontrou o caminho da mão dela. Conversamos sobre tudo: sua cerâmica, minha carpintaria, corações partidos, o estado da nação. Parecia que nunca houve um momento mais perfeito para duas vidas se cruzarem. Eu queria guardar cada parte de seu passado na memória, acelerar meu conhecimento de toda a sua vida.

Quando a levei para casa, ela me disse que estava congelando os óvulos. Ela disse que as injeções poderiam afetar seu humor nas próximas semanas. A sua franqueza me agradava, como se ela estivesse me preparando para o futuro, e não pude deixar de imaginar que talvez um dia pudéssemos fazer algo com um daqueles óvulos.

Peguei o potinho de vidro e coloquei na mão dela. Ela, brincando, perguntou se era meu esperma. (Eu disse que ela era engraçada.) Contei a história da minha primeira e única azeitona e disse que queria que ela ficasse com ela. Ela disse que foi o melhor presente que já recebeu.

Por um segundo, pensei que ela fosse chorar.

Eu a acompanhei até a porta. Ela disse que tinha um amigo passando o fim de semana lá. Nós provisoriamente concordamos em nos encontrar na semana seguinte. Nós nos beijamos em sua varanda. Lembro-me de cheirar o lado de seu pescoço por um momento. Eu só queria manter um rastro dela em sua ausência. Normalmente não sou assim. Talvez tenha sido um pouco estranho.

Ela me pediu para mandar uma mensagem quando chegasse em casa. Mandei uma mensagem para ela antes de chegar em casa. Eu não queria que ela pensasse que morávamos muito longe.

No dia seguinte, enviei a ela algumas sugestões de onde ir com o amigo. Ela adorou. Na noite de segunda-feira, perguntei sobre seu fim de semana. Ela me disse que tinha sido ótimo. Ela perguntou sobre o meu. Eu fiz soar melhor do que tinha sido. Perguntei como estava a semana dela, se ela estava livre na sexta-feira.

Sentei-me enquanto digitava aquela mensagem. De alguma forma, parecia um texto que mudaria minha vida.

Foi por volta da hora do almoço no dia seguinte que comecei a ter a sensação de que ela havia sumido. Talvez seu amigo fosse mais que um amigo. Talvez eles tenham tido momentos românticos nos restaurantes que recomendei, e meu excelente gosto para locais ajudou a consolidar o amor deles.

Escrevi novamente na quarta-feira à noite. Para entender o que havia acontecido. Ela levou 84 minutos para responder.

Eu era incrível. Eu era maravilhoso. Ela adorou o tempo que passamos juntos. Mas -

Agradeci a ela por me lembrar como é ficar entusiasmado com alguém. Ela perguntou se poderíamos ser amigos. Eu disse que isso não funcionaria.

Eu não consegui dormir naquela noite. A ideia de ela ficar com a minha azeitona me agitava como a ervilha debaixo dos colchões da princesa.

Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para ela. Eu só precisava tirar isso do caminho.

“Ei”, escrevi. “Um último pedido. Aquela maldita azeitona, se você ainda não jogou, pode jogar no lixo. Estranhamente significou algo para mim e foi um erro de cálculo dar a você tão cedo. Eu não quero isso de volta. Preferia que não existisse”.

Terminei a mensagem com algo leve. Eu não queria soar dramático.

Ela não respondeu. É claro que não.

Eu me pergunto se ela fez o que eu pedi.

Eu espero que ela tenha feito.

E espero que ela não tenha feito. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

