Modern Love: Jovem, gay e solteiro entre freiras e viúvas

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando me formei na faculdade em Portland, Oregon, oito anos atrás, eu sonhava em pegar minha especialização em espanhol e meu espírito de aventura e me mudar para o exterior, onde rapidamente arrumaria um amante gay que me apresentaria a novos idiomas, comidas e sexo.

Em vez disso, voltei para casa em St. Paul, Minnesota, e para a moradia de idosos católicos da minha avó irlandesa, onde ela e eu mal nos falávamos e onde ela, pelo menos, não comia. Aos 90 anos, tendo vivido uma vida longa e saudável, ela decidiu morrer de fome, e eu decidi, a pedido de minha mãe, ficar lá com ela.

Minha avó havia se mudado da Irlanda para os Estados Unidos 65 anos antes. Enquanto ela falava com um sotaque pesado e ainda preferia chá ao invés do café, ela não se vangloriava das histórias do belo país que deixara para trás.

“Sean e Jimmy odiavam a Irlanda”, ela costumava dizer sobre meu irmão e primo que estudaram lá no início dos anos 2000. “Chovia o tempo todo e seus pés nunca estavam secos.”

Claro, tudo o que ouvi foi o quanto eles adoraram seus semestres na Irlanda; eles nunca reclamaram de ter os pés molhados. Mas minha avó deixou aquela ilha úmida e cinzenta brutalizada pelo imperialismo britânico e nunca olhou para trás. Ela desembarcou na cidade de Nova York, o oposto brilhante e movimentado de sua pátria lenta e banhada pelo mar. Ela usava terninhos de linho rosa e blusas florais turquesa, nunca lã irlandesa bege ou saias longas xadrez. Ela preferia macarrão com molho de tomate a batatas e pão integral.

E então, tendo chegado aos 90 anos, ela decidiu morrer aparentemente com tanta confiança e determinação como quando deixou seu país natal. Tendo sido saudável a vida inteira e ainda abençoada com a plena capacidade de andar, falar e cozinhar, minha avó parou de comer. Não houve discussão na família sobre se a forçaríamos a comer ou de alguma forma a coagiríamos a viver mais anos do que seu corpo poderia ter conseguido. Ela simplesmente permaneceu em sua cadeira, envolta em rosários, esperando o que ela acreditava ser seu próximo passo: o céu.

O anúncio da morte da minha avó veio um mês depois da minha formatura na faculdade. Como a pessoa desempregada e em grande parte sem rumo que eu era naquela época (exceto pelo objetivo de experimentar novos idiomas, comidas e sexo), tornei-me o candidato mais óbvio para ficar com minha avó durante suas últimas semanas.

E assim, nas seis semanas seguintes, passei meus dias gritando diante da TV (ela não estava mais usando seus aparelhos auditivos) enquanto ela pacificamente deitava na cama e morria de fome. De manhã, ouvíamos a rádio pública (ou eu ouvia - ela provavelmente não conseguia ouvir), e eu fazia ovos e torradas e colocava-os em um prato para ela, sabendo que ela se recusaria a comer sem dizer nada. Dentro de uma hora eu mesmo iria comê-los.

Eu fazia uma receita de pão de soda irlandês que encontrei no jornal amarelado da gaveta dela, apenas para comer metade e distribuir o resto para os vizinhos, a maioria freiras que ficavam emocionadas ao receber pão de uma culinária irlandesa “de verdade”. À noite, um velho padre italiano batia na porta e entregava a hóstia abençoada, que minha avó colocava solenemente na língua.

Eu também colocava, não porque acredito que seja o corpo de Cristo, mas porque sabia que era a única maneira de compartilhar uma refeição com minha avó. Desnecessário dizer que minha situação de vida não era nada favorável ao sexo gay ou à maioria dos outros “pecados”, então eu não tinha nada para confessar antes de engolir a hóstia.

Aprendi rapidamente como o corpo humano pode funcionar com pouca comida. Por vários dias, caminhávamos juntos pelo corredor para a missa católica diária. Enquanto os outros frequentadores da missa usavam chinelos puídos e até roupões de banho, minha avó, mesmo diante da morte, usava ternos salpicados de padrões tropicais e um relógio de ouro brilhante no pulso.

Longe da minha fantasia gay sul-americana, encontrei-me solteiro e cercado pelos rostos pálidos de freiras e viúvas. Não havia nenhum outro homem em minha vida cotidiana além do Cristo sangrento, crucificado, bem musculoso pendurado acima do altar.

Apesar de estarmos próximos, especialmente porque eu a acompanhei até o fim, minha avó não sabia que eu era gay, e eu não contei a ela.

Dentro de semanas, ela não podia mais se vestir ou andar pelo corredor para a missa ou deixar guloseimas para os vizinhos. Sua pele branca perolada ficou cinza, seus olhos verdes penetrantes ficaram tão nublados quanto o mar que ela cruzou uma vez.

Talvez por fervor religioso, ou simplesmente uma necessidade de encobrir o cheiro de decomposição, o padre acendeu uma vela vermelha alta representando Jesus com seu coração coroado em chamas saindo do peito. Como cortinas de renda que mal escondiam a pobreza irlandesa, a vela perfumada de rosas fazia pouco para esconder o aroma da morte que permeava o quarto.

Um dia, enquanto minha avó estava deitada na cama, o funeral de Margaret Thatcher apareceu na tela. Sem falar há dias, minha avó acenou para o rosto de Thatcher na tela e disse: “Não vou vê-la no céu”.

Como muitos irlandeses, minha avó nunca perdoou Margaret Thatcher por sua postura linha-dura em manter o norte da Irlanda no Reino Unido, particularmente sua infame indiferença em relação a Bobby Sands, que morreu fazendo greve de fome na prisão durante o governo Thatcher.

Não sei se minha avó viu o paralelo de que, como o lutador pela liberdade Sands, ela também estava em greve de fome - contra o envelhecimento, no caso dela.

Minha avó ficou viva por seis semanas sem comer, quase tanto quanto os 66 dias que Sands passou fazendo greve de fome aos 27 anos. A morte dela me deixou novamente desempregado e sem propósito, solteiro, morando com meus pais e cheio daquele sentimento de estar à deriva que você tem medo de que nunca passe quando está na casa dos 20 anos.

Eu tentei fazer o melhor no Grindr para parecer que eu não tinha passado os últimos meses em uma comunidade católica de idosos indo à missa diária enquanto acompanhava minha avó até a morte. Nunca contei isso para a maioria dos homens que conheci - nem naquela época nem nos anos que se seguiram.

No meu primeiro encontro com Matin, porém, imediatamente me abri de uma maneira que nunca havia feito antes. Algo em seus olhos castanhos acolhedores dizia que eu não precisava mentir. Enquanto caminhávamos pelo Central Park, ele me contou com carinho sobre seus pais muçulmanos iranianos e as várias comidas, proibições e celebrações que pareciam reger suas vidas. Eu sabia que, como eu, ele não era estranho a orações e incenso, velas, contas de oração e rituais.

Nós nos beijamos no parque, e eu o convidei para um drink. Ele disse que adoraria, mas que havia prometido levar comida iraniana para sua avó no hospital.

“Ela não vai comer a comida de hospital americano”, ele disse com uma risada. “Se eu não for, ela vai morrer de fome.”

Enquanto eu o observava se afastar para cumprir seu dever familiar, fiquei cheio de uma curiosidade calma que nunca havia sentido depois de um primeiro beijo.

Anos depois, Matin e eu ensinamos um ao outro a culinária de nossas avós. Ele encheu nossa cozinha com aromas de açafrão e sumagre, e aprendeu a amar pão de soda irlandês com manteiga Kerrygold. Apesar de sua dieta halal, não deixamos passar um dia de São Patrício sem morcelas, salsichas e Guinness.

Minha avó morreu sem saber que eu era gay. Não que eu achasse que ela iria se opor; o assunto simplesmente não apareceu e eu também não o mencionei. A avó de Matin, ainda viva, também não sabe que ele é gay. Ela vem de um país onde a homossexualidade pode ser um crime de pena de morte. A minha deixou uma terra onde o catolicismo já dominou e que depois se tornou a primeira nação a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo por meio do voto popular.

Muitas pessoas heterossexuais não conseguem imaginar ter que esconder uma parte central de sua identidade de seus entes queridos. E alguns gays certamente considerariam Matin e eu covardes por não termos sido honestos com nossas avós - por não confiarmos a elas o conhecimento de nosso verdadeiro eu - e dizer que não é amor verdadeiro se você está mantendo uma parte tão importante de si mesmo escondido.

Minha única resposta é que o amor é complicado e diverso. Em muitas famílias de imigrantes, está entrelaçado com dever e cuidado. Para Matin, o amor está nos tapetes persas passados, nas cinco orações diárias e no arroz perfeitamente dourado no fundo da panela.

Para mim, foi estar lá para confortar minha avó irlandesa à beira da morte quando ela escolheu partir da maneira que queria, amaldiçoando o nome de Margaret Thatcher até o fim. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

