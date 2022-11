Modern Love: Minha escolha pós-divórcio: OkCupid ou Petfinder?

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Perdi meu cachorro e terminei meu casamento praticamente ao mesmo tempo.

Meu marido e eu estávamos passando por um processo de separação amigável por meio ano quando Jessie, nosso Labrador fêmea de 12 anos, ficou doente. Sua respiração tornou-se difícil, ela estava perdendo peso sem explicação, e ficava perto de mim com uma melancolia persistente que eu não podia ignorar.

Leia também Modern Love: A geometria complicada de um trio

O veterinário encontrou um grande tumor em seus pulmões. Quando ela morreu quatro meses depois, eu fiquei desolada.

Jessie representou os momentos mais felizes de nossa família, um reflexo de nós quando éramos mais jovens e ainda intactos. Ela era a única conexão consistente e amorosa que tínhamos antes dos filhos - e depois do casamento - crescerem e se mudarem.

Não importava que tivéssemos um divórcio amigável e ainda nos comunicássemos com frequência e até passássemos alguns feriados juntos. Quando Jessie morreu, não havia como negar que nossa antiga família de quatro pessoas - não mais conectada legalmente ou fisicamente - estava, se não completamente acabada, então irrevogavelmente transformada.

Nossa tristeza por Jessie nos uniu mais uma vez, compartilhando histórias, lágrimas, fotos (“essa é a mais fofa” “não, é essa!”) antes de nos dispersarmos novamente.

O mal-estar que se seguiu ficou comigo. Eu acordava com um buraco no estômago, sentindo falta do barulho da coleira de Jessie me atraindo para sua primeira aventura do dia. Levei uma eternidade para jogar fora o resto de sua comida seca. Às vezes eu me sentava nos degraus com uma pilha de bolas de tênis e imaginava jogá-las para ela buscar.

Continua após a publicidade

Depois de alguns meses de luto, porém, comecei a desejar um novo cachorrinho. Senti falta da companhia, de cuidar de outra criatura e de seu amor incondicional. Além disso, após o divórcio, apesar dos amigos me levarem para tomar coquetéis e conversar ao redor da fogueira, eu passava mais tempo sozinha no sofá do que em décadas.

Então eu criei uma conta no Petfinder e procurei por “tamanho médio, menos de um ano de idade, dentro de 80 Km de distância, pelo curto, agradável”.

Quando amar um cachorro parece muito mais complicado do que amar outro homem.

Eu espreitei o site por algumas semanas e imaginei que saberia quando o amor verdadeiro chegasse. Navegando na galeria de fotos de filhotes rebeldes uma tarde, encontrei Charlene, uma cadela de cinco meses, com a cabeça inclinada olhando para mim.

Orelhas caídas, olhos arregalados, um jeito tristonho inebriante. Tamanho certo, idade certa, aparência certa. De acordo com seu perfil, ela foi encontrada abandonada na floresta do Tennessee com dois irmãos, mas eles não demonstravam nenhuma ansiedade com relação às pessoas. Na verdade, eles pareciam ansiosos por conexão emocional.

Assim como eu.

Enviei meu pedido para a liga de resgate, dei uma desculpa para o meu quintal parcialmente cercado, lancei a conveniência de meu trabalho em home office e prometi uma devoção canina. Era estranhamente semelhante a me exibir em um aplicativo de namoro; jogando a humildade fora, eu me coloquei lá como uma “escritora ativa de 54 anos” que tinha “muito amor para dar”.

Continua após a publicidade

Dentro de 24 horas, fui convidada para uma visita para descobrir se Charlene e eu realmente combinávamos.

Levei minha amiga Miriam. Sob uma grande tenda branca, uma dúzia de cadeiras foram dispostas em pares para os casais esperançosos. As duas mulheres encarregadas trouxeram Charlene, que rapidamente se enfiou no meu colo. Depois de dez minutos de abraço, levei-a ao pátio para brincar com os outros caninos adotados. Ela entrou em ação, mas continuou voltando para se certificar de que eu ainda estava lá, então se enterrou no meu colo novamente. Eu me senti lisonjeada, mas também, bem, foi bastante rápido para alguém que provavelmente deveria, considerando as minhas perdas recentes, estar levando novos relacionamentos com mais calma.

Miriam tirou fotos de nós, já que tudo parecia um jogo entre cães e humanos. Mas enquanto as mulheres da liga de resgate estavam preenchendo os formulários, ansiosas para encerrar seu evento com esta adoção final, algo não parecia certo.

“Espere um pouco,” eu disse, acariciando Charlene enquanto meus olhos se encheram de lágrimas.

Eu simplesmente não me sentia pronta para amar outra criatura tão profundamente, para ser tão necessária. Eu não estava preparada para desistir da minha liberdade recém-conquistada ou para tolerar esse aperto de preocupação por outro ser - especialmente um filhote abandonado que provavelmente teria “necessidades especiais”, como alertam os perfis dos animais de estimação. Se algo acontecesse com ela (seu histórico de saúde era desconhecido), eu não tinha certeza se poderia suportar outro sofrimento.

“Desculpe, eu simplesmente não estou pronta”, disse aos organizadores, que pareciam tanto irritados quanto perplexos. Como eu poderia desistir de um cachorro tão maravilhoso quando eu não estava em posição de ser tão exigente? Afinal, deve haver muito mais mulheres solteiras de meia-idade do que cachorros fofos para adoção.

No dia seguinte, fechei minha conta no Petfinder e abri uma nova - no OkCupid.

Continua após a publicidade

Entrar em um site de namoro parecia, francamente, uma aposta menor. Posso ver a ironia agora, mas na época, substituir um casamento de 24 anos (com dois filhos crescidos) parecia menos complicado do que ter um novo animal de estimação. Afinal, um companheiro humano (presumivelmente) seria capaz de se alimentar, andar sem coleira e ficar em casa sozinho enquanto eu viajasse.

Dentro de algumas semanas, depois de alguns falsos começos, pensei ter encontrado minha versão humana de Charlene: um homem com idade apropriada, engraçado e afetuoso, com gosto semelhante para livros e música.

O perfil de CJ era inteligente, confiante e autodepreciativo (ele se gabava de sua rotina diária de exercícios enquanto admitia que tinha acabado de comer um pedaço de bolo). E ele tinha dois gatos. Considerando minha melancolia pós-animal de estimação, isso parecia um bom sinal.

Com um homem, mais do que com um cachorrinho, percebi que poderia manter minha proteção emocional e manter o que gostava na vida de solteira. CJ morava a uma hora de distância então eu não tinha a pressão de atender às necessidades diárias de outra pessoa. Ele tinha sua própria vida, mas parecia genuinamente interessado e atraído por mim. Nós poderíamos apenas nos divertir.

E a gente se divertiu. Até nosso terceiro encontro, quando, em uma caminhada ao longo do rio Connecticut, ele de repente expressou sua necessidade de um relacionamento sério - e uma crença de que eu poderia atender a essa necessidade.

“Você quer namorar sério comigo?” ele perguntou.

Eu realmente gostava dele, mas isso parecia mais rápido do que o acordo que eu tinha feito comigo mesma. Eu queria confiar que estávamos nos conhecendo em um ritmo que correspondia às nossas expectativas individuais.

Continua após a publicidade

“O otimismo realmente não é o seu forte”, CJ me escreveu em uma mensagem quando eu não quis que ele comprasse ingressos para um show que estava a muitos meses de distância.

Ainda assim, não demorou muito para minha guarda baixar; não pude resistir à nossa forte conexão, carinho e toques. Eu disse a mim mesma que o amor às vezes dá certo, então por que não agora? Por que não com a gente?

Foram três meses lindos. Mandávamos mensagens e nos falávamos o dia todo, passávamos fins de semana juntos, caminhávamos, fazíamos listas de filmes para ver juntos, cantávamos músicas dos anos 70, cabíamos facilmente nas curvas um do corpo do outro.

Mas com o tempo, nossa paixão adolescente abriu caminho para as complicações da vida. Ele tinha uma série de tensões - uma infecção respiratória séria; a morte de um de seus amados gatos; um doloroso conflito com um velho amigo - que provocou uma persistente melancolia. Eu lutei para descobrir como apoiá-lo emocionalmente, e ele lutou para me dizer.

Então, um dia, CJ me enviou um e-mail para dizer que estava terminando a relação porque se sentia muito vulnerável perto de mim, porque eu parecia não saber como consolá-lo em seus piores dias. Ele não queria falar sobre isso e não estava disposto a discutir essas coisas.

Como eu temia desde o início, as necessidades não ditas de outro ser ultrapassavam minha capacidade de preenchê-las.

Minhas paredes defensivas, já rachadas, agora desmoronaram. Outro buraco se alojou em meu estômago; Eu mal conseguia comer ou dormir. Não é exatamente esse o sofrimento que eu trabalhei tanto para evitar?

Continua após a publicidade

E, no entanto, depois de lamber minhas feridas por algumas semanas, comecei a sair para beber com amigos novamente e recuperar meu caráter solitário. Quando as arestas dolorosas diminuíram, pude olhar para o relacionamento como algo que, por um tempo, acrescentou alegria à minha vida.

Como escreveu o poeta David Whyte (sim, eu comprei todos os livros de poesia de amor e luto): “O sofrimento, esperamos, é algo que podemos evitar; algo de que se proteger, um abismo a ser cuidadosamente procurado e depois percorrido…. Mas o sofrimento pode ser a própria essência de ser humano, de estar na jornada daqui para lá e de se importar profundamente com o que encontramos ao longo do caminho.”

Talvez eu fosse capaz de lidar com o amor. Pelo menos com alguns tipos de amor.

Fechei minha conta do OkCupid - e reabri a do Petfinder, com uma lista recém-expandida de termos de pesquisa: “Pelo curto ou longo, qualquer idade, dentro de 160 quilômetros e agradável. Necessidades especiais OK.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times