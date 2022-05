Modern Love: Não mais a filha de minha mãe

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Recentemente, encontrei a entrada de um diário que escrevi em fevereiro do meu segundo ano de faculdade e que era uma pergunta dirigida à minha mãe: “O que você precisa de mim?” Um ano depois, eu havia acrescentado embaixo: “Você consegue me enxergar?”

Mesmo quando criança, acho que minha mãe e eu não nos entendíamos. Eu era temperamental, sensível - a criança mais ansiosa que ela diz já ter conhecido. Eu tinha medo de quase tudo: ir dormir, consultas médicas e vacinas, vomitar, comida que não fosse branca ou bege.

Leia também Modern Love: Aposto que você acha que essas músicas são sobre você

Até os 13 anos, dormia quase todas as noites no chão do quarto dos meus pais, ao lado do nosso cachorro. Eu não suportava ficar no escuro sozinho. A maior parte da minha educação comportamental foi conduzida por meio de suborno, porque eu não poderia ser convencido de ser “bonzinho” de outra forma. Se eu dormisse na minha própria cama, minha mãe me cantaria canções de ninar. Se eu me sentasse para tomar uma vacina contra a gripe, ela me deixaria pegar um brinquedo Playmobil de seu armário.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Foto: Brian Rea

Eu sou transmasculino, o que quer dizer que entendo meu corpo ainda menos do que entendo minha mãe. Sempre me senti inseguro com a minha aparência. Eu invejava a maneira como as garotas que eu conhecia pareciam flutuar em seus corpos como se soubessem que deveriam estar lá.

Para mim, tentar ser uma garota era como juntar areia em minhas mãos: ali, tangível, mas não algo que eu pudesse segurar. A turbulência instalou-se no meu peito e cresceu, passando pelos sutiãs de treino do quinto ano até os sutiãs tamanho A do sétimo ao 10º ano e o que minha mãe chamava de uma figura atraente.

Eu odiava esse peito que me marcava como terrivelmente errado e comecei a usar um binder, uma camisa de compressão, para achatá-lo. Quando eu era criança, minha mãe me mostrou as cicatrizes de sua redução de mama aos 20 anos. Quando vi o que seus genes haviam ordenado para meu corpo, percebi que estava destinado a manter seu legado cirúrgico.

Sempre que eu voltava para casa em Bend, Oregon, vindo da faculdade, minha mãe, minha irmã mais nova e eu íamos ao supermercado depois do jantar para comer sobremesa. Em uma dessas viagens, durante meu segundo ano de faculdade, fui com elas de carro até a mercearia chique do outro lado da cidade.

Minha irmã sabia sobre meu gênero porque eu contava tudo a ela primeiro. Em um restaurante durante o Dia de Ação de Graças, eu tinha desabafado com meu pai, pedindo que ele não contasse a ninguém, o que ele fez melhor do que eu esperava. Minha mãe foi a última a saber, mas também aquela cuja opinião mais importava. Eu precisava que ela entendesse, e eu estava com medo de que ela não pudesse.

Agora, enquanto eu dirigia, um caroço subia do meu peito apertado e se instalava na minha garganta. Engoli em seco e disse: “Eu não sou uma garota”.

Minha mãe não disse nada.

“Eu não quero que você me chame de ‘ela’.”

Silêncio

“Quero fazer um tratamento com hormônios e uma cirurgia nos seios.”

Finalmente, ela falou. “Eu não acredito em você. Você só está dizendo isso para me deixar brava.”

Eu levantei minha voz. “Nem tudo é sobre você!”

“Como isso pode não ser sobre mim?”

“Não é!”

“Então você quer ser um homem?”

Eu não conseguia responder isso. “Homem” parecia grotesco. Tudo que eu sempre quis - e tudo que minha mãe queria para mim - era me sentir bonito, me sentir bem.

Minha mãe e minha irmã entraram na loja, mas eu fiquei no carro no estacionamento e encarei a noite à frente, piscando em meio às lágrimas quentes.

Eu não toquei no assunto novamente por um longo tempo, ou melhor, eu não toquei mais no assunto para que ela não tivesse que abordá-lo. Eu já havia mudado meu nome para o nome do pai dela, August, o que seria tolerável para ela por causa dos laços familiares. Quando eu raspei minha cabeça, me denominei de “eles” e me masculinizei, ela fingiu não notar.

Eu a deixei pra lá. Eu nunca a corrigi quando ela se referia a mim como sua filha. Eu raramente a corrigia quando ela me chamava pelo nome errado. Ela me comprava camisas justas com decote em V, e eu sorria. Nenhum de nós queria, ou podia, reconhecer como eu estava me tornando alguém que não era sua filha.

Finalmente, porém, a dor de estar no meu corpo superou meu medo de mudar meu relacionamento com minha mãe, e marquei uma consulta e depois uma data de cirurgia para fazer uma mastectomia bilateral de confirmação de gênero. Em março, quando o centro cirúrgico me ligou para agendar o procedimento, liguei para minha mãe logo em seguida.

“Já tenho a data da minha cirurgia!”

“Quando?”

“Julho.”

“Está longe.”

“São apenas alguns meses.”

“Você vai ter que comprar um monte de coisas. Cirurgia é um grande negócio, querida. Acho que você não está pronta.”

Às vezes me pergunto se ela achava que minha cirurgia era uma crítica a ela e ao seu corpo, uma rejeição de seus genes. Uma vez, pelo telefone, ela chorou por ter dado à luz uma criança perfeita e não conseguir entender por que eu queria estragar isso. Quando eu era pequena, minha mãe, uma pintora, me levava ao museu de arte, e sempre que víamos uma pintura de uma mulher com um bebê, minha mãe dizia: “Somos você e eu”.

Algumas semanas depois que eu liguei para ela com a data da minha cirurgia, ela me enviou um artigo sobre marcadores de gênero X em passaportes para pessoas não binárias, com o texto que o acompanhava: “Viajante transgênero”.

“Muito legal!” Eu respondi.

“Eu sei”, ela escreveu, “é preocupante se você não se parece com o gênero do seu passaporte. Tenho cabelo curto, uso jeans, às vezes estou sem maquiagem. Em um restaurante mexicano, um garçom me chamou de ‘senhor’.”

Acho que foi o jeito dela de dizer: “Seu corpo não foi gentil com você. Meu corpo nem sempre foi gentil comigo.”

Em julho, após meu primeiro ano de faculdade, minha mãe veio à minha cidade para me levar ao hospital. Na sala de preparação, coloquei a camisola e o cirurgião fez marcas no meu peito com uma canetinha azul.

“Para que servem?” minha mãe perguntou.

“É onde fazemos as incisões”, disse o cirurgião.

“Ah”, minha mãe disse, e começou a chorar.

Uma enfermeira entrou no meu cubículo para a injeção intravenosa, mas não conseguiu encontrar uma veia e, na sexta ou sétima cutucada, comecei a chorar. Minha mãe segurou minha mão, fazendo círculos na palma, e cantou para mim enquanto a enfermeira movimentava a agulha no meu braço.

Quando acordei após a cirurgia, meu primeiro pensamento foi o quanto eu estava com sede. Meu próximo pensamento foi que minha mãe estava ao meu lado, fazendo círculos na minha mão, chorando, mas sorrindo. “Aqueles idiotas não me ligaram quando você saiu da cirurgia”, ela sussurrou. - Achei que você tivesse morrido”.

Não me lembro de minha mãe tirando fotos, mas há uma foto minha com as bandagens retiradas, cicatrizes de sangue fresco em linhas curvas no meu peito, os restos da canetinha azul. Estou segurando um copo de suco de uva, com o canudo na boca e fazendo um sinal de paz.

É o jeito mais feliz com que já me vi olhando para a câmera.

Na viagem de carro de volta para minha casa, vomitei suco de uva. Quando me inclinei para fora da porta do passageiro engasgando, minha mãe me segurou e escovou meu cabelo e repetiu que eu ficaria bem. Em casa, ela tirou meus sapatos, me colocou na cama. Dias depois, quando minhas feridas cicatrizaram o suficiente para que eu pudesse levantar os braços acima da cabeça, mostrei a ela até onde podia me esticar e ela exclamou: “Isso é incrível! Você é incrível!”

Eu não pareço com minha mãe. Ela tem maçãs do rosto altas e uma mandíbula dura. Meu rosto é macio, redondo, mas tenho o cabelo ruivo dela, sardas. Nós temos cicatrizes cirúrgicas em nossos peitos. Em fotos com ela, você pode ver exatamente de onde eu vim.

Em maio, antes de fazer a cirurgia nos seios, fui para casa pela primeira vez em quase um ano. Minha mãe e eu estávamos na cozinha. Eu já sabia que queria que ela me levasse ao hospital e cuidasse de mim depois, mas tinha quase certeza de que ela diria não, que não queria fazer parte disso, que viria a aceitar isso, mas não conseguiria me ajudar a passar por isso.

Eu perguntei mesmo assim: “Ei, mãe. Você me levaria ao hospital? Para minha cirurgia em julho?

Uma longa pausa. Ela olhou para mim, sua filha-filho, por cima dos óculos de leitura. “Sabe, depois que isso acontecer,” ela disse, com um aceno de cabeça em direção ao meu torso, “você vai ficar ótimo com camisas apertadas.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times