Modern Love: ‘Você comprou os grampos de mamilo errados’

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Após a terceira vez que Charles e eu nos encontramos, enviei a ele um e-mail que dizia: “Você não é chinês. Você é 16 anos mais velho que eu. Você tem uma filha fora do casamento. Estas são as três razões pelas quais não podemos ficar juntos”.

Ele e eu fomos apresentados por amigos comuns em um jantar em Manila, onde eu morava e ele estava a trabalho. Ele chegou atrasado, sentou-se à minha frente na mesa e ficou por 15 minutos. Antes de partir (para ligar para a filha em Tóquio), ele também quis garantir o que pensou ser um encontro comigo na noite seguinte para assistir ao musical Avenue Q.

Eu não pensei que fosse um encontro. Achei que ele simplesmente tinha um ingresso extra que seria desperdiçado.

Na noite seguinte, no musical, rimos sem inibição das letras hilárias, às vezes atrevidas, às vezes rudes. Olhei para o seu rosto. Eu não me importaria de sair com alguém que encontra humor em observações honestas sobre pornografia na internet, racismo e pobreza.

Durante o intervalo, enquanto conversávamos sobre seu trabalho no Japão administrando um banco alimentar, ele disse: “Não sou responsável pelos problemas do mundo. Eu não me proponho a ajudar as pessoas.”

Argumentei que todos nós contribuímos para os problemas do mundo e, portanto, temos o dever de fazer algo. Não é esse senso de dever, pelo menos em parte, o que motiva seu trabalho?

Mais tarde, ele diria que minha oposição foi o que mais o atraiu naquela noite. Isso e minha risada solta.

Depois que ele voltou ao Japão, começamos a nos corresponder por e-mail. Ele não escondeu seus sentimentos por mim, mas quaisquer sentimentos que eu tivesse por ele foram abafados pelos três impedimentos listados anteriormente.

Como uma chinesa estrangeira de terceira geração nas Filipinas, fui criada para acreditar que os únicos parceiros aceitáveis eram “lan lang” (“um de nosso povo”), ou seja, outros chineses estrangeiros como nós, muitos dos quais se referem a filipinos como “huan-a”.

Em sua forma mais inócua, “huan-a” significa “estranho”. Na pior das hipóteses, significa “alguém de raça inferior”. Casar-se com um “huan-a” significa ser rejeitada por seus próprios pais e condenada ao ostracismo pela comunidade “lan lang”.

Charles não é exatamente “huan-a”. Ele é um “pe huweki”, um americano branco, que é considerado superior a um “huan-a”, mas essa pequena diferença quase não teve peso por causa dos outros dois impedimentos. Uma diferença de idade aceitável é de três, talvez cinco anos. Oito anos já é muito, e 16 pareciam além dos limites até para mim. Ter uma filha fora do casamento traz mais complicações. Minha mãe católica considera os filhos fora do casamento uma evidência concreta do pecado.

Esses fatores tornaram nosso terceiro encontro, em Manila, estranho e tenso, nós dois fomos arrastando a conversa para um final rápido e educado. Mais tarde, por e-mail, pedi desculpas pelo mal-estar, admitindo minha ansiedade sobre seus sentimentos crescentes por mim e a desaprovação garantida de meus pais. Eu disse que queria que continuássemos amigos.

Nosso relacionamento era impossível, o que, claro, foi o que o tornou possível.

Ele achou minha honestidade revigorante.

Na vez seguinte em que ele foi a Manila, convidei-o para visitar um padre jesuíta idoso comigo. Eu esperava que ele desse alguma desculpa, mas ele apareceu na missa e no jantar. No dia seguinte, convidei-o para um evento musical na faculdade onde eu trabalhava. A apresentação foi terrível e, enquanto suportávamos em silêncio, enviei uma mensagem de desculpas a ele. Ele respondeu que estava feliz só por se sentar ao meu lado.

Tendo estabelecido a impossibilidade de um relacionamento romântico entre nós, não senti necessidade de fingir ou impressionar. Ser eu mesma e me comunicar com franqueza tornou-se meu padrão.

Com essa abertura, inevitavelmente aprofundamos nossa amizade.

Mais ou menos nessa época, um amigo meu sueco acreditou ter engravidado sua namorada filipina. Eles não queriam o bebê. Compartilhei esse dilema com Charles, esperando que ele tivesse algumas palavras sábias para meu amigo.

Sua resposta? “Diga a ele que eu adotaria o bebê em um piscar de olhos.”

“Está brincando né?” Eu disse.

Ele disse: “Meus pais fizeram fila no aeroporto Sea-Tac para dar um lar para uma criança vietnamita. Possivelmente temporariamente, possivelmente permanentemente. Eles já tinham seis filhos e uma filha adotiva, mas disseram sim à necessidade”. E então repetiu: “Eu adotaria o bebê num piscar de olhos”.

Fiquei maravilhada com essa pessoa que possuía um coração tão espontâneo. Apesar das três coisas contra ele, comecei a me apaixonar.

Meu coração estava dilacerado por conta da piedade filial. Eu podia andar e conversar animadamente ao lado de Charles, mas nunca tocar em sua mão ou demonstrar afeto físico, com medo de que alguém que conhecesse meus pais pudesse ver. Eu podia imaginar como isso devia ser frustrante para ele.

Em um almoço, ele me mostrou um conjunto de “cartões” que havia feito (na verdade eram o verso de recibos). Ele escreveu “abraço”, “dar as mãos” e “beijo” neles e depois me deu em público, inseriu-os no meu livro ou colocou-os na minha bolsa quando eu não estava olhando. Ele me ensinou que o amor, diante das situações mais exasperantes, pode ser criativo.

Cinco meses depois de nos conhecermos, ele pediu permissão aos meus pais em quatro idiomas (inglês, japonês, chinês e tagalo) para me cortejar. Eles não ficaram impressionados. Eu já esperava por isso, mas ainda me sentia mal por Charles.

“Sou o genro que eles nunca souberam que queriam”, ele disse.

O que se seguiu foi um período estressante com meu pai tentando convencer Charles a desistir de nosso relacionamento.

Mas ele não foi dissuadido. Oito meses depois, Charles me pediu em casamento no palco da comédia musical The 25th Annual Putnam County Spelling Bee, no mesmo teatro onde assistimos a “Avenue Q” um ano antes.

Minha mãe ameaçou não convidar nenhum de seus amigos para o casamento, e meu pai fez um último esforço para dissuadir Charles.

O casamento foi realizado e, fiel à sua palavra, minha mãe não convidou uma única pessoa. Meu pai convidou amigos que conversaram alto durante a recepção, alheios ao programa do casamento em andamento, no qual os mestres de cerimônias tinham que gritar por cima do barulho.

Damos boas risadas ao lembrar disso.

A vida de casada não tem sido fácil. Muitas vezes, esperei que nosso casamento desmoronasse, antecipando o “nós avisamos” de meus pais. Mas muito do que perturba nosso casamento são as mesmas coisas pelas quais outros casais brigam e não têm relação com minha cultura chinesa ou a cultura americana dele, nossa diferença de idade ou sua filha (ela é maravilhosa e nossos filhos absolutamente adoram sua irmã mais velha).

A maioria dos nossos conflitos são versões da briga entre Felton (James Franco) e sua esposa Whippit (Mila Kunis) no filme “Uma noite fora de série” quando ele diz: “É sobre como eu não consigo fazer nada certo? Eu compro o refrigerante errado, a cerveja errada, os grampos de mamilo errados.” (“Você comprou os grampos de mamilo errados” tornou-se um atalho alegre para descrevermos e resolvermos nossas brigas.)

Uma amiga minha de 80 anos de Cleveland me disse que sempre que alguém descrevia seu casamento com um japonês como sendo um casamento misto, ela dizia: “Meu marido faz as mesmas coisas que me deixam louca que meu pai fazia e deixavam minha mãe louca. No que me diz respeito, quando uma mulher se casa com um homem, é um casamento misto.”

Cinco anos depois, contando para nossos filhos a história de como Charles e eu nos conhecemos, mencionei a parte sobre ele sair 15 minutos depois de chegar para ligar para a irmã mais velha deles.

“A verdade”, ele disse, interrompendo-me, “é que saí para encontrar outra pessoa. Eu soube assim que estava com ela que havia cometido um erro. Eu queria voltar para o jantar e conhecê-la melhor.

Eu me deleitei com essa nova reviravolta na história que pensei conhecer tão bem.

Sempre que comíamos uma fatia de bolo ou torta com nosso café da tarde, Charles deixava a pontinha de lado e, depois de terminar o resto da fatia, fazia um pedido antes de consumir o pequeno pedaço triangular.

Treze anos depois de nosso casamento, perguntei a ele sobre isso.

Não, não é uma tradição especificamente americana. Ele não se lembra quando começou a fazer isso. Sim, ele fez desejos sobre mim. Não, a ponta não é realmente a melhor parte - a crosta é - mas a ponta é o começo.

Talvez, em alguns dias, uma pequena parte de mim ainda esteja esperando que meu casamento fracasse como meus pais previram. As coisas não podem ser tão certas ou tão boas. Mas na maioria dos dias, e especialmente nas tardes em que comemos bolo ou torta com nosso café, vejo o casamento como um desejo ousado, uma série de começos, o melhor dos quais - como uma pontinha da torta - ainda está por vir. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

