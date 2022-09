Muitos homens estão testando níveis de testosterona; médicos explicam necessidade de repor hormônio

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Aos 30 e poucos anos, David Becker começou a se sentir péssimo. Ele estava constantemente cansado, seu interesse por sexo despencou e ele não tinha motivação para fazer qualquer coisa fora do trabalho. “A vida parecia sombria”, ele disse.

Becker, um enfermeiro em Tulsa, Oklahoma, consultou um médico que fez vários exames de sangue e sugeriu antidepressivos. Mas Becker não queria remédios, então fez o que muitas pessoas insatisfeitas com um diagnóstico fazem: uma pesquisa no Google. Ele achou que seus sintomas indicavam baixa testosterona, uma condição ligada à fadiga, humor debilitado e redução do desejo sexual.

Seu médico havia testado sua testosterona, situando-a em aproximadamente 400 nanogramas por decilitro (uma unidade usada para medir pequenas concentrações de líquido). Estava dentro de uma faixa masculina típica, embora na extremidade inferior. Ainda assim, Becker começou a procurar maneiras de aumentá-la. Ele começou a levantar pesos, comeu mais gorduras saudáveis e fez questão de dormir de oito a nove horas todas as noites. “Isso meio que se tornou uma obsessão”, ele disse.

Os homens têm sido atraídos pelo aprimoramento da virilidade há séculos, seja para tratar doenças ou restaurar o vigor da juventude. Hoje, muitos se voltaram para o aumento de seus níveis de testosterona (seja por meio de mudanças no estilo de vida, suplementos ou produtos farmacêuticos) para dar-lhes confiança, combater o envelhecimento, aumentar o desempenho físico ou mental e geralmente ajudá-los a se sentirem melhor.

Normalmente, isso começa com o exame e geralmente leva à terapia de reposição de testosterona por meio de um médico ou clínica especializada em baixa testosterona. Durante a pandemia, no entanto, mais homens que lutam com sentimentos de mal-estar se voltaram para opções virtuais para exames e tratamento de testosterona, estimulando o interesse no que já era uma indústria de US $ 1,7 bilhão.

Segundo alguns profissionais de saúde, o uso de testosterona pode ser aumentado com a prática de exercícios.

A Everlywell, uma empresa de testes caseiros, viu as vendas de seu teste de testosterona triplicarem no ano passado. E a Hone Health, uma clínica on-line de otimização hormonal com associados que envia exames de sangue para homens e tratamentos mensais para aqueles com baixa testosterona, acumulou mais de 7.000 associados desde 2020, de acordo com Saad Alam, fundador e executivo-chefe da empresa.

“Nunca foi tão fácil buscar alguns desses testes de diagnóstico e tratamentos”, disse o Dr. Joshua Halpern, professor assistente de urologia da Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern, que escreveu sobre a tendência. Mas, acrescentou, embora os serviços online possam aumentar o acesso a cuidados de qualidade, eles também têm o potencial de prejudicar.

Aumentar os níveis de testosterona pode ser benéfico para alguns, mas o hormônio é apenas um dos muitos fatores que podem explicar sintomas como mau humor, redução do desejo sexual e falta de energia. Então, quão importantes são os níveis de testosterona e quando os homens devem se preocupar com eles?

O que é baixa testosterona?

A testosterona desempenha um papel importante na saúde geral, independentemente do sexo de uma pessoa. O hormônio às vezes é prescrito off label para tratar o baixo desejo sexual em mulheres na pós-menopausa e é uma parte fundamental do tratamento de afirmação de gênero para pessoas transgênero e não binárias. A publicidade em torno dos benefícios de otimizar a testosterona, no entanto, geralmente visa aqueles que nasceram sob o sexo masculino.

Nos homens, a testosterona é produzida principalmente nos testículos e regulada pelo hipotálamo e pela glândula pituitária do cérebro. Homens com exames de sangue mostrando consistentemente baixos níveis de testosterona, juntamente com sinais ou sintomas como humor deprimido, falta de energia, baixa densidade óssea, disfunção erétil ou diminuição do desejo sexual, atendem aos critérios para uma condição endócrina chamada hipogonadismo.

Diferentes países e organizações profissionais têm pontos de corte ligeiramente diferentes no diagnóstico da doença, mas geralmente uma concentração abaixo de 250 ou 300 nanogramas por decilitro de sangue é considerada baixa, disse Shalender Bhasin, endocrinologista e professor de medicina da Harvard Medical School.

No entanto, a diferença entre níveis saudáveis ou não raramente é clara. Homens com níveis de testosterona acima de 300 ainda podem ter uma deficiência, e um baixo nível de testosterona pode não produzir sintomas. “É tudo um continuum”, disse Elizabeth Platz, professora de epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública Bloomberg da Universidade Johns Hopkins, que estudou a testosterona. Os pesquisadores definiram uma faixa saudável padrão, mas ainda precisam determinar um número específico dentro dela que seja ideal para qualquer homem, ela disse.

O hipogonadismo também tem várias causas subjacentes, mas os especialistas discordam sobre se todos devem ser tratados com testosterona. A Food and Drug Administration dos EUA aprovou produtos de testosterona para hipogonadismo causado por condições que afetam os testículos, a glândula pituitária ou o hipotálamo, que afeta menos de 1% dos homens, disse o Dr. Bradley Anawalt, endocrinologista reprodutivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington. Mas muitos homens têm baixa testosterona por outras razões: um alto índice de massa corporal; um estilo de vida sedentário; algumas drogas; e condições como apnéia do sono, diabetes e anemia. Os níveis também tendem a diminuir à medida que os homens envelhecem, com cerca de 10% dos homens na faixa dos sessenta anos classificados como hipogonadais.

À medida que a testosterona diminui, alguns homens podem experimentar baixa libido, humor deprimido ou diminuição da energia, mesmo que seus níveis não sejam tecnicamente baixos, disse Anawalt, acrescentando que alguns médicos não prescrevem testosterona para esses homens, mas outros podem prescrever.

Uma queda na testosterona da extremidade alta do normal para a extremidade inferior nem sempre indica um problema. Os níveis de testosterona flutuam de dia para dia, e até mesmo dentro de um único dia. Alguns exames também são notoriamente imprecisos, disse Anawalt.

Quais são os benefícios de aumentar a testosterona?

Para homens hipogonádicos, a normalização dos níveis de testosterona tem benefícios claros: aumento do desejo sexual, maior densidade óssea, massa corporal mais enxuta e mais força muscular. A testosterona também tem sido associada a pequenas melhorias no humor.

Alguns homens hipogonádicos relatam que tomar testosterona aumenta sua energia e capacidade de concentração, mas o efeito pode ser pequeno e os resultados foram mistos. Um conjunto de ensaios clínicos em 2018 descobriu que o tratamento com testosterona não melhorou a cognição ou a fadiga em homens mais velhos com baixos níveis do hormônio.

Para os homens cujos níveis já estão dentro da faixa normal, os benefícios comprovados de aumentar a testosterona são limitados, disse o Dr. Bhasin. Aumentar os níveis dentro da faixa típica pode aumentar o tamanho dos músculos e sua força, razão pela qual alguns fisiculturistas tomam doses pesadas. Mas mesmo ganhar músculo não é algo garantido.

Ainda assim, alguns querem tentar. Scot Singpiel, um gerente de podcast de 51 anos em Salt Lake City, há muito luta para formar músculos, pois já se sentiu constrangido.

“Eu era um garoto magro de rancho em um mundo onde outros garotos de rancho eram grandes, musculosos e fortes”, ele disse. Seus níveis de testosterona eram de aproximadamente 600 nanogramas por decilitro, o meio do intervalo típico, mas em 2012 ele experimentou um creme de testosterona prescrito por um médico naturopata. Com um ano e meio de tratamento, porém, ele não notou nenhuma mudança positiva e foi forçado a tomar pílulas para corrigir um desequilíbrio hormonal causado pela testosterona. Ele acabou parando de usar o creme.

“Cheguei ao ponto em que aquilo era um aborrecimento e eu realmente não estava ganhando nenhum benefício”, ele disse.

Quais são as desvantagens de testar e tentar aumentar os níveis de testosterona?

Para alguns, no entanto, os efeitos colaterais da terapia com testosterona são mais graves. Com o tempo, pode suprimir a capacidade natural de um homem de produzir o hormônio e levar à infertilidade. Em 2015, a Food and Drug Administration dos EUA divulgou um aviso de que a testosterona pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares e, na última década, milhares de homens entraram com ações judiciais contra os fabricantes de produtos de testosterona, alegando que as drogas causam ataques cardíaco, derrames e coágulos sanguíneos.

No entanto, faltam estudos de longo prazo sobre a segurança da terapia com testosterona. “Na ausência de evidências claras de que é segura, não gostaríamos de prescrevê-la à toa”, disse Anawalt.

Existem vários outros aspectos problemáticos da otimização da testosterona, começando com os testes. Os laboratórios usam diferentes técnicas para medir o hormônio, e seus resultados podem variar muito. Em 2021, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças certificaram cerca de 20 testes, mas testes não padronizados e imprecisos ainda estão amplamente disponíveis, o que pode levar a decisões inadequadas, de acordo com o Dr. Anawalt. Muitos testes caseiros medem a testosterona na saliva, por exemplo, o que não se traduz diretamente nos resultados medidos no sangue, ele disse.

Os homens devem usar testes certificados, ele disse, e só devem fazer um se tiverem sintomas como osteoporose, baixa libido ou disfunção erétil. Baixa libido, fadiga e humor deprimido podem ser indicativos de muitas condições, incluindo alguns problemas de saúde mental, disse o Dr. Bhasin. Concentrar-se na testosterona para melhorar esses sintomas pode significar que o problema real não é tratado. O tratamento com testosterona também pode custar até milhares de dólares por ano.

Homens que estão preocupados com sua testosterona devem procurar orientação de um urologista, endocrinologista ou um clínico geral familiarizados com hipogonadismo, disse o Dr. Halpern. Suplementos comercializados como “impulsionadores de testosterona” não são regulamentados e podem apresentar riscos. Exercitar-se regularmente e perder peso, no entanto, pode aumentar os níveis de testosterona ou diminuir os declínios relacionados à idade, bem como melhorar a baixa energia, o humor deprimido e a libido reduzida independentemente da testosterona.

Becker, por exemplo, sentiu-se melhor e viu seu nível de testosterona quase dobrar dentro de seis meses após ajustar seu estilo de vida com mais exercícios, bastante sono e uma dieta melhor.

Embora a testosterona nem sempre seja a solução para problemas de saúde, ela oferece uma atraente solução mágica, disse Singpiel. Ele planeja verificar seus níveis novamente em breve, mas suspeita que o caminho a seguir é simplesmente levar um estilo de vida mais saudável. “Às vezes, é apenas o básico”, ele disse. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

*Chloe Williams é uma jornalista científica que cobre saúde e meio ambiente.