Museu mais antigo de Israel lança novo olhar sobre arte israelense

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - TEL AVIV, Israel - Quando a coleção permanente de arte israelense do Museu de Arte de Tel Aviv reabriu em fevereiro, a primeira obra que os visitantes viram nem era israelense. Era o busto de um artista judeu escocês, Benno Schotz, que passou boa parte da vida em Glasgow, na Escócia.

A reabertura em fevereiro da coleção permanente de arte israelense no Museu de Arte de Tel Aviv reflete o amadurecimento da arte do país. Foto: Avishag Shar-Yashuv/The New York Times

Leia também Artista plástica Mary Weatherford leva ‘Horror e Beleza’ a Veneza

A maior obra era uma pintura de trinta metros de comprimento de uma cidadã ucraniana palestina de Israel, Maria Saleh Mahameed, que cresceu em uma cidade árabe no norte do país.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A mais antiga, uma pequena pintura a óleo de Samuel Hirszenberg de 1908, retrata a Cúpula da Rocha, um santuário islâmico em Jerusalém que desde então se tornou um emblema do nacionalismo palestino.

A coleção - a maior exposição pública permanente de arte israelense do mundo - ficara fechada por meses enquanto o museu trocava as obras. A nova exposição constitui nada menos do que uma releitura do cânone artístico israelense e da maneira como se deve exibi-lo.

A mostra apresenta artistas de fora do panteão tradicional (entre eles colonos da Cisjordânia e palestinos), destaca algumas obras menos conhecidas de artistas conhecidos e evita uma narrativa cronológica que coloca a arte a serviço da história israelense.

O objetivo é possibilitar que os visitantes apreciem as obras de arte por si mesmas, e não como ilustrações de determinados momentos da história israelense ou de algum aspecto particular da identidade israelense, disse a curadora da coleção, Dalit Matatyahu.

“Nós aprendemos a olhar para a arte apenas como símbolo de alguma outra coisa”, disse Matatyahu. “Estou tentando olhar para a arte como se não soubesse de mais nada”.

Embora o Museu de Tel Aviv não tenha sido o primeiro em Israel a abordar tais ideias, é o mais proeminente.

Uma exposição recente no Museu Ramat Gan de Arte Israelense explorou até que ponto a arte israelense pode desafiar as instituições israelenses - estranhamente, fechou as portas pouco depois que o prefeito da cidade reclamou de uma obra que parecia zombar dos judeus devotos. No ano passado, uma grande retrospectiva no Museu de Arte de Haifa ganhou aplausos por destacar vários artistas que antes recebiam pouca atenção, inclusive palestinos locais.

Mas os críticos dizem que as mudanças na coleção de Tel Aviv são particularmente significativas: trata-se do museu de arte mais antigo de Israel, abriga uma das três únicas coleções públicas permanentes de arte israelense e é uma das principais portas de entrada para a cultura israelense para visitantes estrangeiros.

“É uma mudança muito grande”, disse Gilad Melzer, crítico de arte do Haaretz, um importante jornal israelense. “Essa mudança nos permite olhar para o que foi feito na arte israelense nos últimos 120 anos através de uma lente diferente”.

Um díptico de um colono da Cisjordânia que foi preso por planejar um ataque a bomba parece oferecer um pedido de desculpas àqueles que ele pretendia matar. Foto: Avishag Shar-Yashuv/The New York Times

Desde que os primeiros sionistas construíram a escola de arte Bezalel em Jerusalém, no ano de 1906, a criação, exibição e discussão da arte israelense estão intimamente ligadas à história do Estado israelense.

A princípio, alguns artistas aliaram explicitamente seu trabalho ao projeto sionista de construção de um novo Estado e de uma nova cultura judaica. O ilustrador e pioneiro sionista Ephraim Moses Lilien, por exemplo, retratava os judeus como figuras fortes e triunfantes. Depois que o Estado se estabeleceu, os artistas muitas vezes conectaram suas obras a debates sobre a identidade israelense.

Mais tarde, depois que os artistas israelenses deixaram de se preocupar tão diretamente com essa discussão, os curadores muitas vezes exibiam a arte israelense em termos cronológicos - contando a história da arte israelense, com pouco mais de um século, por meio das narrativas do sionismo, do judaísmo e da identidade israelense.

A nova versão da coleção de Tel Aviv, intitulada Imaginação Material, chamou a atenção ao renunciar a esse princípio. Suas 130 obras não são exibidas em sequência histórica, nem por temáticas históricas.

Em vez disso, a arte é agrupada de maneira mais solta, de acordo com seu conteúdo estético - pinturas e esculturas relacionadas à terra preenchem uma sala, por exemplo, enquanto peças mais focadas na água e no céu ocupam outra. A seleção resultante, que deve permanecer no local por vários anos, justapõe pintores com escultores, judeus religiosos com árabes seculares e artistas contemporâneos com outros mortos há muito tempo.

“A arte israelense esteve preocupada com sua identidade desde o início”, disse Matatyahu. Ao longo da história da arte israelense, acrescentou ela, artistas e curadores se perguntam: “O que há de israelense na arte? O que é a arte israelense?”.

E completou: “Estou tentando me livrar dessa narrativa”.

O Museu de Arte de Tel Aviv antes da abertura da nova exposição. Foto: Avishag Shaar-Yashuv para o New York Times

Ao colocar o conteúdo artístico acima da reputação artística, Matatyahu omitiu alguns dos maiores nomes do cânone israelense, como Menashe Kadishman e Micha Ullman, e selecionou obras menos conhecidas dos artistas canônicos.

Mais de um quarto das obras em exibição não havia sido exibido no museu antes. Quarenta e um dos artistas são mulheres, cerca de um terço a mais do que na encarnação anterior da coleção permanente. E ainda que a mostra não faça questão de priorizar trabalhos da minoria árabe de Israel, alguns dos quais não desejam ter suas obras expostas em instituições israelenses, o número de artistas árabes ainda é maior do que antes.

Em alguns sentidos, essa abordagem é quase apolítica, abrindo espaço para muitas perspectivas contrastantes, mas desprovida de uma premissa ideológica unificadora.

Essa falta de uma tese forte é a principal crítica de Melzer: “Não sinto que tenha de argumentar contra isso”, disse ele.

Mas, mesmo que a exposição não tenha um arco político geral, certas escolhas e justaposições são profundamente políticas - embora não de maneira uniforme ou previsível.

Algumas das obras têm tons progressistas. Há pinturas e fotografias que abordam a relação de Israel com os palestinos, entre elas uma obra de David Reeb, artista associado à esquerda israelense, que retrata um manifestante palestino na Cisjordânia ocupada.

Mas também há obras que geralmente não são associadas a instituições culturais seculares e de esquerda, como o Museu de Tel Aviv.

Matatyahu dedica a maior parte de uma parede à arte religiosa judaica, com uma tela cheia de simbolismo judaico de Samuel Bak, artista famoso e até então considerado fora de moda em Israel, cujo trabalho não estava exibido na encarnação anterior da coleção permanente, nem no Museu de Israel em Jerusalém. / TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times