Na Índia, uma mulher passou grande parte de sua vida replantando árvores

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Ela caminhou quilômetros, nas profundezas das florestas tropicais, cortando cuidadosamente galhos saudáveis de centenas de árvores, replantando-os e enxertando-os. Seus olhos se iluminam quando ela fala sobre sementes raras ou sobre uma muda. E quando ela morrer, gostaria de renascer, disse, como uma grande árvore.

Tulsi Gowind Gowda - que não sabe o ano de seu nascimento, mas acredita ter mais de 80 anos - dedicou sua vida a transformar vastas áreas de terra estéril em seu estado natal de Karnataka, no sul da Índia, em florestas densas.

Ao longo dos anos, ela recebeu cerca de uma dúzia de prêmios por seu trabalho pioneiro de conservação. Mas o mais prestigioso veio no ano passado, quando o governo reconheceu seus esforços e seu vasto conhecimento sobre ecossistemas florestais com o prêmio Padma Shri, uma das maiores honrarias civis do país.

Em uma manhã recente, Gowda estava sentada em uma cadeira de plástico dando as boas-vindas aos visitantes de sua casa de três cômodos em Honnali, uma vila de cerca de 150 casas à beira de uma floresta. Ela usava um sari aberto nas costas, projetado para facilitar o trabalho físico, e seis camadas de contas em volta do pescoço feitas de pedras e fibras naturais. Atrás dela, uma vitrine na parede estava cheia de fotos e esculturas plásticas de divindades hindus e fotografias de suas cerimônias de premiação.

Quando a Índia estava sob o domínio britânico, os colonizadores lideraram uma enorme campanha de desmatamento no país. Foto: Priyadarshini Ravichandran/The New York Times

Ganhar o prêmio Padma Shri, a quarta maior honraria civil da Índia, trouxe uma atenção atípica para Gowda, com uma extensa cobertura na imprensa indiana. Quando os aldeões a veem hoje em dia, eles se curvam e as crianças param para tirar selfies com ela. Ônibus lotados de estudantes chegam em sua casa, onde ela mora com 10 membros de sua família, incluindo seus bisnetos.

“Quando os vejo, fico feliz”, ela disse, referindo-se aos alunos, em uma entrevista. Eles precisam ser ensinados sobre a importância de plantar árvores, ela disse.

Quando a Índia estava sob o domínio britânico, os colonizadores lideraram uma enorme campanha de desmatamento nas montanhas para retirar madeira para fazer navios e trilhos de trem, destruindo grande parte da cobertura florestal do distrito de Uttara Kannada, onde Gowda mora.

Após a independência da Índia em 1947, os líderes do país continuaram a explorar áreas florestais para industrialização e urbanização em larga escala. Entre 1951 e 1980, cerca de 4,2 milhões de hectares de terra, ou cerca de 10,4 milhões de acres, foram dedicados a projetos de desenvolvimento, segundo dados do governo.

Mesmo quando criança, Gowda, que nunca aprendeu a ler, trabalhou para reverter o desmatamento das florestas locais replantando árvores. Durante as viagens de um dia para as florestas para coletar lenha para a família, sua mãe a ensinou como a regeneração funciona melhor com sementes de árvores grandes e saudáveis. Quando ela era adolescente, transformou uma paisagem destruída atrás da casa de sua família em uma floresta densa, dizem moradores locais e autoridades indianas.

“Desde a infância, ela falava com as árvores como uma mãe falaria com seus filhos pequenos”, disse Rukmani, uma mulher local que usa apenas um nome e trabalha com Gowda há décadas.

O prêmio Padma Shri que Gowda recebeu no ano passado por sua conquista na conservação florestal. Foto: Priyadarshini Ravichandran/The New York Times

Em 1983, as políticas de conservação do governo haviam mudado. Naquele ano, um alto oficial florestal indiano, Adugodi Nanjappa Yellappa Reddy, chegou a um viveiro do governo em Karnataka com uma dura tarefa: reflorestar grandes porções de terra na área.

Em seu primeiro dia de trabalho, sob um sol escaldante, conheceu Gowda, que trabalhava no viveiro. Ela estava separando pequenas pedras do solo e meticulosamente plantando sementes e mudas.

“Havia alguma mágica em suas mãos”, disse Reddy, 86, e agora aposentado. “Seu conhecimento para identificar espécies indígenas, coletá-las cuidadosamente e cultivar árvores não pode ser encontrado em nenhum livro.”

Gowda tornou-se sua valiosa conselheira, disse Reddy. E trabalhar com ele trouxe uma nova atenção para ela localmente, com os moradores começando a chamá-la de “a deusa das árvores”.

Gowda estava descalça para receber sua medalha do prêmio Padma Shri no Rashtrapati Bhavan, a residência oficial do presidente em Nova Délhi. Ao longo de sua vida, Gowda disse na entrevista, ela andou descalça e nunca usou sapatos, o que não é incomum para membros de sua comunidade tribal.

Os cerca de 700 grupos tribais da Índia têm uma população de 104 milhões, de acordo com o último censo concluído, em 2011. Desses grupos, mais de 600 comunidades são tribos registradas, o que significa que recebem certos benefícios do governo, incluindo preferência em instituições educacionais e empregos públicos.

Gowda na frente da casa onde mora com 10 membros de sua família, incluindo seus bisnetos. Foto: Priyadarshini Ravichandran/The New York Times

Mas a tribo de Gowda, os Halakki-Vokkaligas - uma população de cerca de 180.000 - nunca recebeu esse registro. Membros de sua tribo, que ocupam as vastas florestas tropicais das montanhas do oeste do estado há séculos, lutam por esse reconhecimento desde 2006.

A taxa de pobreza entre os Halakki-Vokkaligas é de cerca de 95%, com apenas 15% concluindo qualquer nível de educação, disse Shridhar Gouda, professor da Universidade de Karnataka que estuda a comunidade há décadas.

Gowda trabalhou por 65 anos no viveiro do governo, aposentando-se oficialmente em 1998, embora ela continue fazendo algum trabalho lá como consultora, compartilhando seu imenso conhecimento sobre as árvores locais.

Embora ela tenha dito que muitas vezes se sente cansada depois de longas conversas com os visitantes, uma caminhada pelos campos de arroz, passando por um outdoor com sua foto em tamanho real e por uma floresta densa cheia de acácias pareciam revigorá-la.

Durante a caminhada, ela parava com frequência para dizer os nomes de árvores e plantas em sua língua nativa Kannada: Garcinia indica (da família do mangostão), Ficus benghalensis (ou figueira-de-bengala) e tamarindo, entre dezenas de outros que conseguiu encontrar.

Nos últimos meses, o número de pessoas que chegam à sua casa para vê-la aumentou, ela disse. Muitas vezes, eles perguntam a ela sobre as mudanças climáticas. Ela disse que não entende o que isso significa. Tudo o que ela sabe, disse, é que o espaço das árvores e dos animais foi invadido, com destruição em larga escala de terras florestais e de seu ecossistema.

E ela notou que as monções em sua parte do mundo são mais erráticas e perigosas, matando pessoas por causa de inundações e deslizamentos de terra.

“A reversão levará muito tempo”, ela disse, referindo-se ao reflorestamento de terras devastadas, mas também expressou algum otimismo para o futuro. “Quando vejo essas florestas cheias aqui, sinto que é possível que os humanos prosperem sem cortar árvores.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

