Na nova série da Disney ‘Willow’, Warwick Davis revive papel que lhe deu tudo

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Em uma suíte de hotel com vista para uma Leicester Square escura, o ator Warwick Davis pegou um binóculo de teatro e o apontou na direção do Empire Cinema. Em 1988, ele estava lá assistindo à estreia londrina de Willow: Na Terra da Magia, comédia de aventura dirigida por Ron Howard, escrita e produzida por George Lucas e estrelada por Davis e Val Kilmer, como o feiticeiro e o malandro, os protetores implicantes de uma princesa bebê com poderes mágicos.

Davis se lembrou de ter se sentado entre outra princesa, Diana, e o então príncipe Charles. “Eu estava segurando a pipoca”, brincou Davis, acrescentando: “Diana me disse, no fim do filme: ‘Você dá trabalho para nós, as princesas.’”

Willow continua sendo um papel de destaque para Davis, de 52 anos, que é um forte defensor de franquias de ficção científica, terror e fantasia, incluindo Star Wars, a série de filmes O Duende e Harry Potter. Ele foi imortalizado em plástico inúmeras vezes. “Detenho o recorde de mais minibonecos de personagens que interpretei”, disse com seriedade simulada, vestindo naquele dia um blazer de veludo azul sob medida.

Warwick Davis, estrela de 'Willow: Na Terra da Magia', que retorna na sequência feita para a TV do filme de 1988. Foto: Charlotte Hadden/The New York Times

Como o The New York Times relatou quando do lançamento do filme, Willow: Na Terra da Magia não foi um sucesso, apesar de seu ilustre pedigree. Recebeu críticas medianas e foi considerado um raro erro de Lucas, arquiteto das franquias Star Wars e (com Steven Spielberg) Indiana Jones. Mas marcou Jonathan Kasdan, então com oito anos, criador da sequência de oito episódios para a TV que estreou recentemente no Disney+.

Em entrevista por telefone, Kasdan, cujo pai, Lawrence, coescreveu alguns dos filmes mais célebres de Lucas, incluindo a trilogia original Star Wars e Os Caçadores da Arca Perdida, descreveu Willow como “uma aventura gigante, com essa pequena pessoa no centro”. Acrescentou que Davis, como o gentil e lúcido Willow, o fazendeiro que aprende feitiçaria, era “um astro de cinema com quem é fácil se identificar”.

A série de TV, ambientada cerca de 20 anos depois dos eventos do filme, acompanha o retorno de um Willow mais velho, mais sábio e mais relutante, dessa vez orientando um grupo de desajustados maltrapilhos (interpretados por Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori e Amar Chadha-Patel) em busca de um príncipe sequestrado.

Para Davis, a série permitiu seu retorno ao que ainda é indiscutivelmente seu personagem mais famoso, aquele que provou que um jovem ator acostumado a atuar fantasiado poderia ser o rosto de um épico de Hollywood: “Foi o papel que me deu tudo.”

Trajetória

Davis cresceu no sul de Londres na década de 1970, em Epsom, Surrey, cidade suburbana que descreveu como tendo sido “muito pitoresca” até que um McDonald’s se instalou na rua principal. O ator, que tem displasia espondiloepifisária congênita e 1,07 metro de altura, teve vários problemas médicos quando criança, mas contou que seus pais, de altura regular, “me deixaram fazer tudo que eu queria”.

Segundo Davis, a personalidade divertida que desenvolveu é em parte resultado de seu tamanho: “Quando você é mais baixo que a média na escola, a conversa fica 60 centímetros acima de você. Por isso, precisa fazer mais barulho e piada para ser notado. Eu me tornei esse cara animado só para não ficar de fora.”

Essa personalidade alegre é genuína, segundo Joanne Whalley, que também estrelou o filme original e reprisa seu papel na série. “Ele é um amante da vida”, afirmou em entrevista por telefone.

Davis começou a atuar aos 11 anos, vestindo um figurino peludo e máscara para interpretar um Ewok, Wicket W. Warrick, na sequência de Star Wars, O Retorno do Jedi. (Sua avó o encorajou a fazer um teste depois de ouvir um anúncio de rádio à procura de atores baixos.) Passou a reprisar o personagem em vários spinoffs feitos para a TV. Contou que, durante as filmagens de Caravana da Coragem: Uma Aventura Ewok, Lucas conversou com sua mãe sobre uma ideia que tinha para quando o ator estivesse mais velho.

Willow ofereceu a Davis, então com 17 anos, sua primeira oportunidade de “sair” de trás de uma máscara e ser um “ator adequado”, comentou ele. Também mudou sua vida para além da carreira. Sua futura esposa, Samantha, fez figuração em Willow, e Davis se aproximou dela na festa de estreia no Waldorf, no West End de Londres. “Não a paquerei ativamente, mas ela disse que sim: ‘Você meio que me cortejou naquela noite.’” Davis começou a chorar enquanto contava essa história, depois fez uma pausa e limpou a garganta. “Eu me emociono falando sobre isso.”

Altos e baixos

Apesar das críticas mistas, Willow deu lucro, arrecadando mais de US$ 110 milhões ao redor do mundo (o equivalente a cerca de US$ 270 milhões hoje), e teve uma longa vida em VHS e DVD. Mas, para Davis, deu lugar a uma calmaria de cinco anos em que “não havia roteiros, nenhum”. Durante esse período, sustentou-se como cinegrafista “filmando cerimônias de casamento”, trabalho que descreveu como “infinitamente monótono” e sempre acompanhado da balada de Chris de Burgh, The Lady in Red.

Depois, no início dos anos 1990, o roteiro da comédia de terror O Duende chegou às suas mãos. Uma subversão distorcida da mítica criatura irlandesa, o filme ofereceu a Davis a chance de provar que “posso fazer mais do que ser um feiticeiro simpático e feliz. O Duende foi uma chance de eu realmente me soltar”. Tornou-se um sucesso cult, e Davis reprisou o papel em mais cinco filmes, chegando mesmo a fazer rap e ficando chapado com seu colega Ice-T na última parte, Leprechaun 5: In the Hood (2000).

Davis, que cresceu assistindo O Gordo e o Magro, adora comédia física, especialmente quando é à própria custa. Fez palhaçadas autodepreciativas em Life’s Too Short, a série de sátira do showbiz que criou com Ricky Gervais e Stephen Merchant, em que Davis estrelou uma versão fictícia de si mesmo. “Quando caio ou derrubo alguma coisa, rio disso.”

Agente de transformação

Seu senso de humor coexiste com uma seriedade de propósitos. Em 1996, criou a Willow Management, agência que representa atores com nanismo. Continuou com a agência enquanto acumulava créditos em algumas das maiores franquias de Hollywood - participou de todos os filmes de Harry Potter e da maioria dos filmes de Star Wars desde Jedi. Fundou uma instituição de caridade, a Little People UK, em 2012, com sua esposa, e criou a Reduced Height Theatre Company (Companhia de Teatro de Altura Reduzida). “Achei que já era hora de esses caras fazerem uma coisa importante em vez de apenas se vestir e brincar de elfos.”

Quando Kasdan o procurou para reviver Willow, Davis estava ansioso para “tentar de novo”. Agora pai de dois filhos, ele disse que está armado com a compreensão de um pai sobre o que significa ser responsável pela vida de outro ser humano - e “para se certificar de que o caminho seguido seja bom, e também o correto”.

Davis trouxe outra coisa para a sequência que ele não tinha na primeira vez: a confiança de um astro de cinema veterano. Kasdan comentou: “Eu tinha essa imagem dele muito clara na minha cabeça, com esse cabelo longo grisalho, e como isso poderia ser poderoso.” Estava convencido de que seria a melhor aparência para ele na tela. Davis afirmou que, quando finalmente vestiu a peruca de Willow, teve de concordar.

