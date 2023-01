‘Não somos cowboys de verdade’: Atores estão preocupados após acusações contra Alec Baldwin

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - A notícia de que Alec Baldwin está enfrentando acusações de homicídio culposo por matar uma diretora de fotografia com uma arma que lhe disseram ser segura fez o ator Steven Pasquale pensar nas filmagens de Aliens vs. Predador: Requiem mais de uma década atrás, quando ele e outros atores receberam rifles de estilo militar e foram instruídos a começar a atirar.

Ele se sentiu seguro, disse, porque confiava nos especialistas profissionais em adereços e no armeiro que havia verificado e mostrado a arma a ele.

Alec Baldwin responde a um processo por homicídio culposo, por conta da morte de Halyna Hutchins no set do filme 'Rust'. Foto: Mark Sagliocco/AFP

“Somos artistas - não somos cowboys de verdade, policiais de verdade, super-heróis de verdade”, disse Pasquale. “Não somos Jason Bourne. Não consigo nem imaginar um ator tendo a responsabilidade de agora ter que ser o responsável pela segurança no set em relação às réplicas de armas. Isso é insano.”

As acusações feitas contra Baldwin por um tiro no set fizeram com que muitos atores relembrassem suas próprias experiências com armas em filmagens e discutissem medidas de segurança e quem é o principal responsável por elas.

O ator Michael Chiklis, que já atuou em dramas policiais na televisão, incluindo The Commish e The Shield, chamou os tiros de “um trágico acidente” e disse que “pensando adiante, não há absolutamente nenhuma razão para usar uma arma de fogo real em um set novamente.”

O caso, no qual os promotores do Novo México sustentam que Baldwin era responsável por garantir que a arma que ele recebeu no set de Rust fosse segura, gerou um debate na indústria cinematográfica sobre a segurança e os protocolos relacionados às armas. O SAG-AFTRA, um sindicato que representa os trabalhadores do cinema, disse que a responsabilidade não é dos atores, mas dos profissionais treinados. Atores e armeiros descreveram experiências variadas com armas nos sets, com alguns atores exercendo um nível mais alto de cautela do que outros.

Vista do set de 'Rust', onde um tiro acidental matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins. Foto: Drone Base/Reuters

Baldwin enfrenta duas acusações de homicídio culposo na morte a tiros da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi morta em 21 de outubro de 2021, quando o revólver com o qual ele estava ensaiando - que lhe disseram estar “frio”, o que significa que não deveria conter nenhum munição real - disparou repentinamente.

A promotora distrital do condado de Santa Fé, Mary Carmack-Altwies, disse em uma entrevista que planejava argumentar no tribunal que Baldwin não teve “o devido cuidado ou cautela” quando sacou um revólver antigo de seu coldre, que ele deveria ter tido a certeza de que a arma não continha balas reais e que ele não deveria ter apontado a arma para a diretora de fotografia. Ela disse que as evidências forenses mostraram que Baldwin havia puxado o gatilho; Baldwin negou isso, dizendo que a arma disparou inesperadamente depois que ele puxou o martelo para trás e o soltou.

À medida que o caso avança, as normas e práticas da indústria do cinema e da televisão provavelmente ocuparão o centro do palco. Os padrões da indústria dizem que ninguém deve receber uma arma de fogo sem ser treinado em segurança, mas que a responsabilidade de verificar as armas antes de cada uso é do aderecista ou do manipulador de armas designado.

Kirk Acevedo, um ator que trabalhou extensivamente com armas em programas como Band of Brothers e no filme Além da Linha Vermelha, disse que era comum para o armeiro de um filme, que é responsável por armas e munições no set, abrir uma arma e mostrar ao ator que ela estava vazia. Acevedo disse que, embora possuísse armas e tivesse experiência com elas, muitos atores não tinham experiência para verificar armas de fogo por conta própria. Em alguns casos, observou, os atores são crianças.

“Não sou eu”, ele disse, referindo-se a quem tem a responsabilidade. “Não pode ser eu. Se você nunca disparou uma arma antes, como saberia fazer tudo isso? Para algumas pessoas, é difícil até mesmo puxar o slide para trás.”

Selfie feita pelo diretor técnico de iluminação Serge Svetnoy com a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de 'Rust', em Santa Fe, Novo México Foto: Serge Svetnoy / AFP

A armeira de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, também enfrenta acusações de homicídio culposo. Um de seus advogados, Jason Bowles, disse que ela seria absolvida.

Baldwin afirmou em entrevistas e processos judiciais que esperar que um ator tome a iniciativa de verificar uma arma não é uma prática padrão. Seu advogado, Luke Nikas, disse que ele também seria absolvido, chamando a acusação de “terrível erro judiciário”.

O SAG-AFTRA disse em comunicado que as diretrizes da indústria “não tornam o artista responsável por verificar qualquer arma de fogo”.

As abordagens à segurança de armas de fogo variam nos sets de filmagem.

Ruben Santiago-Hudson, que interpretou um capitão da polícia de Nova York no drama da ABC Castle e agora interpreta um policial no drama policial da CBS East New York, disse que estabeleceu regras rígidas para si mesmo desde que atuou em uma peça em que um tiro sem bala foi disparado tão perto de outro ator em um ensaio que quase danificou o tímpano deste ator.

“Não há problema em irritar as pessoas com o quanto você verifica e verifica novamente a arma”, disse Santiago-Hudson.

Ele disse que fez questão de nunca apontar uma arma diretamente para outra pessoa - um ponto de discórdia no caso Rust.

Halyna Hutchins, diretora de fotografia de 'Rust',morreu após grave acidente no set de filmagem Foto: Reprodução Instagram via Reuters

Baldwin disse à ABC News após o acidente que apontou a arma para Hutchins apenas porque lhe disseram que estava “fria” e ele estava sendo instruído a fazê-lo.

“Inúmeras pessoas online me disseram: ‘Seu idiota, você nunca aponta uma arma para alguém’”, disse Baldwin na entrevista. “Bem, a menos que lhe digam que está vazia, e é o diretor de fotografia que está instruindo você sobre o ângulo que vamos usar.”

Dias depois dos tiros, que também feriram o diretor de Rust, Joel Souza, os investigadores interrogaram um dos atores do filme, Jensen Ackles, que lhes disse que ele mesmo inspeciona suas armas no set.

“Eu sempre faço minhas próprias verificações pessoais porque é uma coisa inteligente a se fazer”, disse Ackles à polícia, de acordo com as filmagens da entrevista. Mas ele observou que não esperava que seus colegas fizessem o mesmo, dizendo aos detetives que se os atores fossem a última linha de defesa na segurança de um set de filmagem, ele “não confiaria em 99,9% das pessoas com quem trabalho. " /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES