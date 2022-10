Nos Estados Unidos, candidatos se exibem para descobrir qual o melhor mullet do país

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Nos degraus de uma prefeitura ao norte de Dallas, Pony de Ginuwine tocava nos alto-falantes enquanto 14 homens balançavam seus mullets diante de um painel de juízes - e de uma multidão com ainda mais mullets - na esperança de participarem da final do Campeonato de Mullet dos EUA deste ano.

Para serem avaliados estavam os mullets bem enrolados e os de estilo praia, mullets ralos e mullets caindo em cascata pelas omoplatas. Alguns estavam despenteados, enquanto outros brilhavam com produtos e transpiração. Um mullet estava ficando grisalho e dois exibiam a forma do Texas raspada em um lado e a bandeira americana no outro.

Dos 14 mullets, que foram escolhidos de um grupo inicial de 30 candidatos, um iria se juntar a um grupo de 25 que apresenta alguns dos mullets mais exuberantes, malucos e extravagantes do país. Alguns do Top 25 vieram de outras competições ao vivo em lugares como Pueblo, Colorado; Buffalo, Nova York; e Indianápolis. Outros ganharam votos online ou foram selecionados como finalistas por juízes especiais, incluindo o jogador aposentado da NFL Jared Allen e o comediante Theo Von, ex-participante do programa “Road Rules” da MTV.

Um mullet campeão foi coroado em uma votação online. O penteado vencedor representou o melhor de cerca de 600 mullets totais na competição deste ano, que teve entrada gratuita; os candidatos apenas tinham que fornecer fotos de rosto. Além de se gabar, o vencedor receberá prêmios que incluem US$ 2.500 e um par de óculos de sol da Pit Viper, patrocinadora da competição.

Mas, de acordo com os competidores do evento classificatório de Lewisville, em 23 de setembro, há espólios para além de dinheiro e também outros ganhos.

Para Roger Robinson, 56, agricultor semi-aposentado de Joaquin, Texas, vencer provaria que ele estava certo o tempo todo quando decidiu começar a cultivar seu mullet, o mais velho da competição de Lewisville. “Eu tenho essa beleza majestosa há mais de 15 anos”, ele anunciou para a multidão que aplaudia. “Tenho orgulho do meu mullet”, acrescentou Robinson, que só respondia às perguntas de um repórter quando chamado de Roger, o Grande.

E depois que alguns competidores falaram mal dos chamados baby mullets, ou versões mais recentes do penteado, uma vitória para Josh Lindsey, 34, sugere que nunca é tarde demais para cultivar um: com 3 anos, seu abundante mullet avermelhado é mais parecido com o de uma criança pequena. “Demora um pouco e é preciso coragem para cultivá-lo”, disse Lindsey, técnico de uma cooperativa de crédito que mora em Springtown, Texas.

O termo “mullets de bebê” pode ser usado para se referir a iterações mais recentes do penteado; também pode ser usado para descrever crianças pequenas com mullets, como esse menino que veio assistir ao evento. Foto: Erin Schaff/The New York Times

Uma artimanha que cresceu

O Campeonato de Mullet dos EUA começou da maneira que alguns mullets começam: como uma artimanha. Mas, como muitos mullets, quando o evento se enraizou, ele cresceu.

Kevin Begola, 42, que mora em Linden, Michigan, começou o campeonato em 2020 como uma competição estadual para promover sua loja de moda masculina, a Bridge Street Exchange, em Fenton, Michigan. O primeiro concurso, realizado em uma cervejaria em julho daquele ano, custou-lhe “alguns milhares de dólares”, ele disse.

“Foi uma questão de marketing para o meu negócio”, disse Begola em entrevista por telefone, durante a qual fez questão de esclarecer: “Eu sou careca”.

Para sua surpresa, uma produtora pediu para cobrir o concurso de 2020, que mais tarde foi exibido na ESPN2.

Em 2021, Begola reformulou a competição como um concurso online nacional com categorias para mulheres, adolescentes e crianças. Para os campeonatos daquele ano, ele também garantiu acordos de patrocínio com a Pit Viper e a Manscaped, uma empresa de cuidados masculinos.

À medida que o evento crescia, também cresciam as demandas para ver os mullets pessoalmente. Este ano, Begola juntou-se à Major League Eating, uma organização que realiza competições de alimentação em todo o país, para organizar eventos como o de Lewisville como parte da competição. Ele e a Major League Eating cobriram os custos dos eventos ao vivo e compartilharam os lucros dos acordos feitos com seus patrocinadores.

Os campeonatos de mullet atendem a um grupo de pessoas que veem os mullets não apenas como um penteado, mas como um estilo de vida, sentimento mencionado por vários competidores em Lewisville. (As duas palavras que eles usavam com mais frequência para descrever esse estilo de vida: “América” e “cerveja”.) O atual campeão de mullet dos EUA, Clint Duncan, um encanador de 37 anos de Knoxville, Tennessee, colocou desta forma: “Quando você consegue esse mullet, é apenas um símbolo de que você é despreocupado. Você não se importa com o que as pessoas pensam.”

“Você nunca vê alguém mal-humorado com um mullet”, acrescentou.

Danny Earl Perkins chamou seu mullet fofo de “The DEW”, que significa Danny Earl Way. Foto: Erin Schaff/The New York Times

‘Mullets muito brilhantes’

Embora muitos competidores estivessem por horas na sombra quente da prefeitura quando foram chamados ao palco pelo anfitrião do evento de qualificação, Sam Barclay, alguns não foram encontrados, incluindo o primeiro mullet programado para aparecer, que pertencia a Danny Earl Perkins.

Perkins, 31, de Marion, Texas, chama seu mullet fofo de DEW, que significa Danny Earl Way. Ele se dirigiu ao palco dois minutos depois que a competição começou e queria ficar andando enquanto fumava um cigarro. Mas Barclay o deteve antes que ele pisasse no palco.

Fumar não era a única coisa proibida durante a competição. Declarações políticas também foram desencorajadas - Dusty Walden, um mecânico diesel de 37 anos de Everman, Texas, foi convidado a guardar uma bandeira com o slogan de direita “Let’s Go Brandon” no carrinho de seu filho antes de subir ao palco - e os organizadores advertiram os competidores contra apontar para suas virilhas e outros comportamentos obscenos.

“Eles nos deram instruções muito boas”, disse Lindsey, o competidor com o mullet abundante de 3 anos, que em um tornozelo tem uma tatuagem que diz “Não Pise em Mim”. “Acho que falhei com todas elas”, acrescentou, abrindo um sorriso.

À medida que cada competidor subia ao palco, eles faziam um pequeno discurso sobre o que seu mullet significava para eles. “Meu mullet me deixou o mais próximo possível da vida de uma gostosa”, disse Chris Kisling, de Poway, Califórnia, à multidão. Kisling, 44, superintendente de uma empreiteira, também se gabou de que seu mullet - um monte de torções grossas e longas que passavam de seus ombros - o levou aos bastidores de um show do músico country Joe Nichols.

Depois que os competidores terminaram seus discursos, o grupo jogou e rodou o cabelo ao som de Pony como uma forma de demonstrar o fluxo de seus mullets para os juízes e para o público de algumas centenas de pessoas, que incluíam alguns baby mullets reais ou crianças pequenas com o penteado. A parte final da competição foi uma sacudida de mullets em grupo.

Menos de uma hora após o início da competição, os juízes estavam prontos para anunciar sua decisão. A essa altura, o sol começou a se pôr e Robinson, ou Roger, o Grande, estava jogando bastões luminosos para a multidão.

Apesar de sua tentativa de exibicionismo político, Walden ficou em terceiro lugar.

O segundo lugar foi para Robinson e seu mullet de 15 anos.

E em primeiro lugar: Lindsey, que não esperava que seu mullet mais jovem superasse seus concorrentes mais experientes. Chegando ao evento, ele disse que pensou: “Bem, eu definitivamente não tenho chance porque todos aqueles caras tinham mullets muito brilhantes”. Para vencê-los, ele acrescentou: “Eu tive que ser mais louco no palco”.

Mas, à medida que entendia sua vitória, Lindsey começou a reconhecer a majestade que os juízes viram em seu mullet. “Eu tenho esse cabelo ruivo”, ele disse, “e acho que talvez cuide um pouco melhor do meu.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

