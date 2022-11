Novo disco de Natalia Lafourcade, ‘De Todas las Flores’ mostra mais uma face da artista

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Por meio de uma complicada conexão sem fio que parecia simbolizar o quão fugaz o contato humano se tornou, Natalia Lafourcade sorria ao mostrar seu jardim em Xalapa, capital do estado mexicano de Veracruz. Ela havia saído do estúdio de gravação que construiu ali, falando sobre as árvores que cercam sua casa - guayabo, higuera, mulato - enquanto explicava a gênese de seu novo álbum, De Todas las Flores, que floresceu após um rompimento amoroso.

“Os rompimentos podem ser tão profundos, no nível celular, que você precisa reconstruir sua vida e se reconectar consigo mesmo”, disse Lafourcade enquanto caminhava pelo terreno com uma blusa preta de gola rolê. “É um trabalho difícil, perdoar a si mesmo, perdoar a outra pessoa”, acrescentou. “Então fui passear pelas montanhas, e voltei para o meu jardim, uma metáfora para um campo de emoções e possibilidades que precisavam ser exploradas.”

Lafourcade, filha de um pai mexicano que toca cravo e alaúde e de uma mãe chilena que ensina música para crianças, emergiu no início dos anos 2000 como um talento precoce na cena pós-rock em espanhol do México. Sua música trazia influências do rock, pop e da bossa nova, colaborando com Emmanuel del Real do Café Tacvba e com as cantoras e compositoras Ximena Sariñana e Julieta Venegas, entre muitos outros.

Depois de anos gravando homenagens a grandes nomes da América Latina, cantora e compositora mexicana ressurge com LP que conta com novos colaboradores, incluindo Marc Ribot. Foto: Dana Golan/The New York Times

Mas com Mujer Divina - Homenaje a Agustín Lara, em 2012, e depois, com dois álbuns Musas (em 2017 e 2018) e dois lançamentos Un Canto por México (em 2020 e 2021), sua trajetória sofreu uma guinada mais séria. Ela se concentrou na interpretação de canções tradicionais mexicanas como La Llorona e padrões latino-americanos de Agustín Lara, conhecido internacionalmente como um dos grandes compositores e cantores do bolero, bem como do rei da música ranchera do México, Pedro Infante, e do reverenciado folclorista venezuelano Simón Díaz.

O cantor uruguaio Jorge Drexler, que colaborou com Lafourcade em seu álbum Salvavidas de Hielo, mostrou-se encantado em uma entrevista com o fato dela captar o sofisticado estilo harmônico de Lara; é difícil escrever canções simples, ele disse, elogiando um talento que ela e Lara compartilham.

Lafourcade disse que voltar ao passado mostrou a ela um novo caminho a seguir. “Comecei a descobrir equivalentes latino-americanos de Billie Holiday e Etta James, como Violeta Parra e Omara Portuondo, e me tornei mais rebelde e experimental, com vontade de explorar meus limites”, ela explicou, acomodando-se novamente em sua sala de composição. “Na juventude, às vezes você tenta se encaixar em certos círculos de amigos e, com o passar do tempo, pode descobrir o que realmente gosta e criar raízes na música.”

De Todas las Flores é seu primeiro álbum com material totalmente original desde o LP vencedor do Grammy de 2015, Hasta la Raíz, e mais uma reviravolta na carreira de duas décadas de gravações da musicista de 38 anos. “Natalia está se conectando com certas ideias que às vezes vêm mais do mundo clássico”, disse Emilio Dorantes, que, como pianista e arranjador, desempenha um papel fundamental em De Todas las Flores. “Até agora, ela realmente não revelou quem ela é.”

Para o novo álbum, Lafourcade procurou um velho amigo, Adán Jodorowsky - filho do cineasta de vanguarda Alejandro Jodorowsky - que já foi vizinho dela na Cidade do México. O jovem Jodorowsky, cineasta, ator e músico, era igualmente ambicioso em relação ao projeto. “Eu queria que ela fosse além dos países, além das nacionalidades, além da identidade”, ele disse pelo telefone da Cidade do México. Ele a incentivou a convidar músicos talentosos e ousados como o guitarrista Marc Ribot, o baixista Sebastian Steinberg (Soul Coughing, Fiona Apple) e o percussionista francês Cyril Atef; eles concordaram.

A esse núcleo, Lafourcade acrescentou outra conexão local, Dorantes, de 20 anos, que teve aulas de cravo com seu pai. Ela o viu tocar pela primeira vez no Cauz, um pequeno clube de jazz em Xalapa. “Perguntei a Natalia, tem certeza de que quer esse jovem tocando com Marc Ribot e Sebastian Steinberg, e ela disse: ‘Sim, ele é um gênio’”, disse Jodorowsky.

Lafourcade e Jodorowsky decidiram desde o início evitar as armadilhas eletrônicas da gravação contemporânea, optando por gravar as faixas ao vivo em fita analógica em uma cidade fronteiriça do Texas perto de El Paso. “É tão orgânico que dá para sentir a qualidade da fita quando ela canta”, disse Jodorowsky, que também decidiu não usar uma click track ou metrônomo para manter o andamento.

“Às vezes, a música pop, ou moderna - não que ela seja rígida, mas ela tem estruturas muito predeterminadas”, refletiu Lafourcade, fazendo muitas pausas em nossa conversa para encontrar o pensamento preciso. Ela citou Kind of Blue e Sketches of Spain de Miles Davis como inspirações, músicas que lhe trouxeram calor durante a pandemia.

Enquanto Ribot, Steinberg e Atef refletem as aspirações transnacionais de Lafourcade, sua música mantém uma estética latino-americana profunda. O toque magistral de Ribot, com incursões ocasionais no downtown skronk, foi embasado por sua intimidade com o filho cubano e reforçado por experimentos anteriores com sua banda do início dos anos 2000, Los Cubanos Postizos, e o espírito do guitarrista haitiano Frantz Casseus, seu falecido professor.

Freqüentemente, a música de Lafourcade trata de processar a escuridão até que brotem raios de luz. Seus olhos se arregalavam enquanto ela falava, como se tentasse capturar cada detalhe da memória para descrever aquele processo. Uma das canções mais comoventes do álbum, “Muerte”, é baseada em um poema escrito pelo cantor e compositor David Aguilar. É executado em estilo “palavra falada”, aderindo ao formato de poesia décima ibérica de 10 linhas contendo oito sílabas cada, com os músicos tocando um ritmo híbrido de bossa cubana, que se transforma em algo como uma suíte de loft jazz no centro de Nova York.

“Eu queria compor uma música sobre a morte, para apreciar a morte porque não há como evitá-la, e ajuda a aliviar momentos difíceis da minha vida entender que isso é natural”, disse Lafourcade. Ela decidiu abraçar essa escuridão como uma forma de cura depois que Aguilar a visitou para ouvir as músicas que ela havia escrito até então e disse que elas tinham um tom muito “blue”.

Ela havia feito uma conexão entre De Todas las Flores e outro álbum de uma prolífica cantora e compositora de 50 anos atrás? “Ah, eu amo Joni Mitchell; Eu amo Blue!” ela disse com um suspiro. “É um dos meus Top 10. É um álbum que nasce de uma fenda, é verdade. Dessa fenda nasce uma florzinha e depois um jardim.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

