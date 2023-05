Pimenta faz mal? O que acontece com meu corpo quando como comida apimentada? Entenda

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Eu como comida apimentada quase todos os dias. Adoro o sabor e o formigamento, mas me pergunto: como todo esse calor está afetando meu corpo?

A comida apimentada pode produzir uma variedade de reações fisiológicas, como formigamento na língua e nos lábios, além de suores, disse David Julius, fisiologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco.

“Todos nós gostamos de experiências sensoriais; comidas apimentadas tornam a vida mais interessante”, disse ele. Mas nem todas as respostas possíveis são bem-vindas, mesmo para aqueles que gostam do sabor.

Veja o que sabemos sobre como a comida apimentada afeta o corpo.

Alimentos apimentados podem causar inúmeras reações no corpo. Foto: Anderson Zoroastro

Ela faz você suar

Os amantes de comida apimentada provavelmente estão familiarizados com uma reação física imediata - o suor.

Isso porque alguns dos alimentos mais picantes contêm compostos que se ligam a receptores nervosos ao longo do trato gastrointestinal, incluindo a boca, que são ativados pelo calor.

As pimentas, a espinha dorsal do sabor de muitos pratos picantes, contêm o composto capsaicina, que se liga a esses receptores e então envia um sinal de dor para o cérebro, como Julius descobriu em seu trabalho vencedor do Prêmio Nobel sobre o assunto.

As principais substâncias químicas encontradas nos grãos de pimenta, raiz-forte e mostarda também se ligam aos mesmos receptores, embora de forma menos potente.

Esses nervos enviam sinais semelhantes ao cérebro como fariam se você entrasse em contato com o fogo real, e é por isso que você pode começar a suar ou ficar vermelho; essa é a maneira do corpo se resfriar.

“A capsaicina engana seu corpo fazendo-o pensar que a temperatura subiu e, assim, seu cérebro pensa que precisa liberar calor”, disse Julius. “Nos humanos, fazemos isso principalmente pelo suor.”

Ela pode causar desconforto gastrointestinal

Comer comida picante com moderação geralmente é seguro para pessoas que ainda não têm problemas estomacais. No entanto, pode causar inflamação nas áreas que ajudam na digestão e, às vezes, causar azia, dores de estômago ou diarreia.

Pessoas com gastrite, que ocorre quando o revestimento do estômago está inflamado, podem ser especialmente suscetíveis ao aumento da dor abdominal.

Ela pode beneficiar a saúde

Estudos demonstraram que o consumo de alimentos apimentados pode estar associado a alguns benefícios à saúde. Um estudo descobriu que tomar um suplemento diário de capsaicina (contendo a quantidade de quatro ou cinco pimentas habanero) acelerou o metabolismo, onde os participantes queimaram o equivalente a 200 calorias extras por dia durante um período de 14 semanas. Em um estudo de 2022 envolvendo mais de 6.000 adultos, os cientistas descobriram que a ingestão de pimenta estava ligada a uma redução no acúmulo de cálcio nas paredes das artérias coronárias, que fornecem sangue ao coração.

Não está claro, no entanto, se comer alimentos apimentados pode reduzir a probabilidade de obesidade ou ataques cardíacos a longo prazo.

As evidências são confusas sobre se os alimentos apimentados aumentam ou diminuem o risco de câncer. Alguns estudos descobriram que o consumo diário de pimentas está associado a um risco aumentado de câncer de esôfago, mas não de câncer gástrico ou colorretal.

E embora vários experimentos realizados em células em laboratórios tenham descoberto que a capsaicina e a piperina - a substância química encontrada nos grãos de pimenta - podem ajudar a impedir ou destruir células humanas de câncer de mama, os cientistas ainda não sabem se essas descobertas podem levar a um possível tratamento.

Um estudo publicado em 2015, com quase meio milhão de pessoas na China, descobriu que aquelas que comeram comida apimentada seis a sete vezes por semana durante vários anos tiveram um risco de morte 14% menor em comparação com aquelas que comeram comida apimentada menos de uma vez por semana. Os pesquisadores acharam que esses resultados estavam possivelmente relacionados aos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios dos alimentos apimentados, que podem proteger contra doenças como diabetes e certos tipos de doenças cardiovasculares.

Raramente, reações extremas podem ocorrer

Em casos raros, pimentas muito picantes causaram reações fisiológicas extremas, como dores de cabeça violentas ou vômitos tão fortes que chegaram a romper o esôfago de uma pessoa.

Se você comeu uma comida que tem mais pimenta do que você pode suportar, procure algo com alto teor de gordura, como leite ou creme de leite, disse Julius. A capsaicina é um composto solúvel em gordura, por isso não se dissolve na água, não importa o quanto você beba.

É importante respeitar a quantidade de calor que seu corpo pode suportar, acrescentou Julius.

Mas se você gosta de comidas apimentadas e seu corpo pode lidar com elas, dizem os especialistas, não há razão para evitá-las. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

