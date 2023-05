O que é cotovelo de tenista e como tratar a dor que pode ser agravada por tarefas domésticas

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Com a chegada do clima quente no hemisfério norte, muitos americanos estão voltando para seus esportes favoritos ao ar livre e iniciando projetos domésticos. O que significa, entre outras coisas, o aumento anual do cotovelo de tenista.

Ele começa com uma dor persistente e localizada na parte externa do cotovelo (ou interna, no caso do cotovelo de golfista intimamente relacionado) e, lentamente, torna-se mais debilitante. Isso pode acontecer mesmo que você nunca tenha pegado em uma raquete ou taco. Embora até 50% dos jogadores de tênis a desenvolvam a cada ano, a epicondilite lateral, como é conhecida pelos especialistas, é uma das lesões por esforço repetitivo mais comuns na parte superior do corpo.

Epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo de tenista, é uma dor causada pela inflamação de tendões na região do cotovelo. Foto: Lucy Jones/The New York Times

As causas variam, mas podem incluir o uso de um martelo por longos períodos de tempo, pintura, softbol, levantamento de peso e até jardinagem. Ou pode ser uma combinação de gatilhos.

A pesquisa mostra que pessoas com mais de 40 anos são mais suscetíveis, assim como fumantes, pessoas com obesidade e aquelas que se envolvem em movimentos repetitivos por pelo menos duas horas por dia. Se você suspeitar que está lidando com o cotovelo de tenista ou de golfista, existem maneiras de curá-lo, retornar à atividade e, com sorte, manter a dor sob controle no futuro.

O que é cotovelo de tenista?

Tanto o cotovelo de tenista quanto o de golfista são lesões por uso excessivo que resultam de danos aos músculos e tendões que vão do pulso ao cotovelo. Se usado demais e se você não tiver força suficiente nos músculos do ombro e em seu centro, podem ocorrer rupturas microscópicas no tendão onde ele se liga ao cotovelo, causando dor e inflamação.

O primeiro sinal de que você pode ter a doença é a dor perto do cotovelo, disse Theresa Marko, doutora em fisioterapia da cidade de Nova York e porta-voz da Associação Americana de Fisioterapia. “Você também pode sentir um aperto nos músculos do antebraço”, disse ela. “Às vezes, você sentirá um clique ou uma sensação de ‘fisgada’ ou não conseguirá endireitar totalmente o cotovelo.”

A dor foi o primeiro sinal de Melanie Madden de que algo estava errado há dois anos. “Eu jogava tênis há cerca de três meses quando notei pela primeira vez”, disse a corretora de imóveis de 45 anos de Boulder, Colorado. “Na época, eu tinha um cachorro novo e frequentemente jogava bola para ele, praticava ioga e golfe. Eu meio que ignorei a dor e achei que ia melhorar.”

Em pouco tempo, a dor estava acordando Madden no meio da noite, e ela sentia dor ao pegar uma xícara de café.

Como tratar?

Gerenciar a doença quando ela começa pode encurtar o tempo necessário para superar a dor. “Pode ser uma lesão teimosa”, disse a Dra. Marci Goolsby, médica de medicina esportiva e diretora do Women’s Sports Medicine Center do Hospital for Special Surgery, em Nova York.

As primeiras formas de defesa contra o cotovelo de golfista ou tenista devem ser identificar as atividades que o causam. “Se houve um aumento súbito em seu jogo de pickleball, por exemplo, reduza o ritmo”, disse Marko. Se você detectá-lo cedo o suficiente, reduzir o tempo gasto na lesão agravante pode ser suficiente. Caso contrário, pare completamente até progredir nos exercícios de reabilitação.

Isso pode ser complicado porque muitas atividades diárias simples - tempo ao telefone, tarefas domésticas como varrer, costurar ou até lavar a louça - podem agravar a lesão.

Em seguida, os especialistas recomendam gelo e antiinflamatórios e a utilização de uma cinta de “cotovelo de tenista”, que fornece compressão no ponto de dor (embora alguns estudos tenham descoberto que o efeito pode ser psicológico). Alguns especialistas também sugerem uma cinta de imobilização do punho para dores intensas, pois evita que você estenda o pulso de maneira que cause dor no cotovelo. Você também pode tentar massagear suavemente a parte superior do antebraço, com a mão voltada para baixo, 1 a 2 polegadas abaixo do cotovelo, disse Marko.

Na maioria dos casos, a raiz do problema, no entanto, é a falta de força na área do ombro, disse ela. “Imediatamente, você pode começar a fazer alguns exercícios para o ombro e o manguito rotador.”

Um deles é a rotação externa do ombro: deite-se do lado não afetado, com uma toalha enrolada entre o braço e o tronco. Dobrando o braço de cima no cotovelo, abaixe-o em direção ao estômago e retorne, repetindo 15 vezes em três séries. Você também pode adicionar apertos simples da omoplata em pé ou sentado, repetindo 15 vezes em três séries. Com o tempo e à medida que se sentir melhor, pode incluir pesos ou faixas de resistência.

“No entanto, se o cotovelo estiver doendo, segurar um peso será doloroso”, disse Marko. “O que eu faço é colocar um peso de tornozelo em volta do pulso de uma pessoa e fazer com que ela relaxe a mão enquanto executa os movimentos dos exercícios deitada de lado.”

A partir daí, considere um programa completo de exercícios para se fazer em casa.

Se você não estiver progredindo, um fisioterapeuta pode ajudar a soltar manualmente a articulação e desenvolver um programa de fortalecimento personalizado. Eles também podem colocar seu braço em movimentos para avaliar sua prontidão para retornar ao seu esporte ou atividade.

Alguns médicos podem recomendar abordagens alternativas, como plasma rico em plaquetas, terapia por ondas de choque, agulhamento seco ou injeção de corticosteroide, mas sua eficácia não foi comprovada - assim como a ingestão de grandes quantidades de gelatina, apesar do que amigos ou redes sociais possam dizer a você.

Primeiro Madden tirou o tênis de sua rotina. Quando isso não bastava, ela interrompia também os outros movimentos agravantes, como jogar a bola para o cachorro e fazer ioga. “Encontrei alguém especializado em punho e cotovelo e tive consultas duas vezes por semana durante cerca de seis semanas”, disse ela.

Quando começar a melhorar, tente testar seu cotovelo em pequenos incrementos de seu esporte ou atividade, deixando a dor ser seu guia. Na pior das hipóteses - você já tentou descansar por várias semanas e trabalhar com um fisioterapeuta - vale a pena consultar um especialista em ortopedia, disse o Dr. Robert Parisien, cirurgião ortopédico do Mount Sinai Health System, na cidade de Nova York.

“Não porque vamos sugerir cirurgia, mas para considerar outros tratamentos”, disse ele. “Há uma taxa de sucesso de cerca de 95% com uma combinação de tratamentos.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times