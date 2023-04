Conheça o corredor que lidera o grupo e depois desaparece

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Erik Sowinski teve uma tarefa nos Jogos Millrose em Nova York: correr meia milha, ou cerca de 800 metros, em 1 minuto e 53 segundos.

Antes da corrida, Sowinski experimentou seu frio na barriga habitual, uma mistura elétrica de nervosismo e excitação que sinalizava que era hora de se apresentar. Com toda segurança, Sowinski imediatamente disparou na frente de um grupo de 13 homens diante de uma multidão entusiasmada no Armory em Washington Heights.

Pacer profissional, Erik Sowinski impõe ritmo, mas nunca termina corridas Foto: Andrew Testa/The New York Times

Enquanto percorria a pista de 200 metros, Sowinski ocasionalmente espiava por cima do ombro esquerdo. Atrás dele estavam os atletas olímpicos e finalistas do campeonato mundial que, ironicamente, dependiam de Sowinski para manter a liderança. E depois de meia milha, sua posição no primeiro lugar apareceu na placa de vídeo: 1:52.99.

Mas Sowinski, que mais tarde criticaria seu esforço como “um pouco rápido”, não venceu. Na verdade, ele nem terminou a prova. Depois de correr mais uma volta para garantir, ele saiu da pista para ceder os holofotes aos atletas atrás dele. Eles eram os competidores. Sowinski, de 33 anos, sabe como soa estranho ser o melhor do mundo em desistir. Mas essa é a vida de um pacer profissional, e ninguém, segundo os mais familiarizados com sua obra, faz isso melhor.

“Quanto mais rápido o ritmo, mais coisas podem dar errado”, disse Yared Nuguse, uma estrela em ascensão que seguiu Sowinski nos Jogos de Millrose antes de estabelecer um recorde americano para a milha indoor, terminando em 3:47.38. “Você realmente precisa da pessoa certa para esse trabalho.”

Sowinski passou as últimas semanas cruzando o mundo para marcar o ritmo – ou ser o “coelho”, na linguagem do atletismo - em competições internas de alto nível na Alemanha, Suécia e Espanha. Ele foi o pacer de duas corridas no mesmo dia em Boston. E então fez uma participação especial em Boulder, Colorado, onde mora (em teoria), para um treino com o On Athletics Club antes de retornar à Costa Leste para ser o “coelho” em Nova York. Quatro dias depois, Sowinski estava na França para ser o pacer de uma corrida de 1.500 metros vencida por Jakob Ingebrigtsen, o atual campeão olímpico.

“Acho que é um pouco mais agradável para minha mãe”, disse Sowinski. “Quando eu costumava correr, ela ia às minhas competições e ficava muito nervosa até para assistir. Agora, ela meio que já sabe o que vai acontecer.”

Sowinski (à esquerda), ao lado de Boris Berian durante etapa classificatória para Olimpíada Foto: James Lang/USA Today Sports

Sowinski, que cresceu em Waukesha, Wisconsin, e foi cinco vezes All-American na Universidade de Iowa, ainda gosta de competir sempre que possível. Tricampeão nacional, ele terminou em terceiro lugar nos 800 metros no campeonato mundial indoor em 2016. Ele ficou abaixo de 1:48 - uma espécie de linha de demarcação para um desempenho de elite - um total de 166 vezes, segundo dados coletados por David Monti da Race Results Weekly.

Poucos corredores de meia distância foram mais consistentes. Como um raro corredor que evitou lesões graves, Sowinski cita uma rotina antes de dormir que inclui o uso de um rolo de espuma.

“Nunca perdi mais do que alguns dias seguidos por causa de qualquer tipo de lesão”, disse ele.

E graças a mais de uma década de transporte de aeroporto para aeroporto, ele tem mais de 1 milhão de milhas de passageiro frequente que nunca resgatou. (Algum dia, ele disse).

No entanto, ele sente falta de uma coisa: um patrocinador. Sowinski está procurando um contrato no ramo de calçados desde que seu contrato com a Brooks terminou, em 2020. Os diretores das competições o pagam - Sowinski se recusou a citar números específicos -, mas ser um pacer não é uma profissão lucrativa.

“Eu adoraria fazer isso por mais um ano ou dois, mas preciso pensar melhor”, disse ele.

Curiosamente, poucos corredores são mais visíveis. Sowinski tem a garantia de liderar o grupo na primeira metade de quase todas as corridas em que participa, e muitas delas são televisionadas.

A utilização de um pacer tem seus críticos. Nos maiores palcos do esporte - nas Olimpíadas e nos campeonatos mundiais, por exemplo - não há pacers, o que significa que os próprios competidores são os responsáveis pelo ritmo. É preciso alguém com coragem para correr para frente e definir um ritmo honesto para o resto do grupo. Nessas corridas, as táticas, em vez da velocidade total, desempenham um papel maior na garantia de uma vitória ou de um recorde pessoal.

Papel do pacer, ou coelho, tem seus críticos e não existe em Mundiais nem na Olimpíada Foto: Andrew Burton/The New York Times

Para os puristas, corridas sem “coelhos” são corridas reais. O autor Pat Butcher defende esse caso em seu livro The Perfect Distance, que detalha a rivalidade entre os corredores Sebastian Coe e Steve Ovett. Os pacers, escreve Butcher, estão arruinando o atletismo “porque estão efetivamente sendo pagos para perder”. Um novo fenômeno? Dificilmente. O livro de Butcher foi publicado em 2005.

Em outras palavras, os pacers vão continuar - especialmente na era atual de supercalçados e superpistas, peças gêmeas de tecnologia que ajudaram os corredores a correr ainda mais rápido. Atletas querem perseguir recordes. Os torcedores querem vê-los fazer o impensável. E os organizadores das corridas ficam felizes em agradar.

Como um corredor de 800 metros em tempo integral, Sowinski nunca teve de se preocupar muito com o ritmo ou as táticas, já que o evento é basicamente um sprint exagerado. Ele poderia desligar seu cérebro. “Você só vai lá e meio que morre”, disse ele.

A milha é diferente, mais comedida. Corredores como Nuguse e Ingebrigtsen querem voltas uniformes e consistentes. E há pressão sobre o pacer para acertar. Se ele for muito rápido, um grupo privado de oxigênio pode desabar. Se ele for muito devagar, a corrida pode se transformar em um engarrafamento.

“Você quer ser capaz de entregar para esses caras”, disse Olli Hoare, um corredor de elite que se interessou em ser o pacer para companheiros de equipe em distâncias maiores. “O que Erik faz é um presente.”

Sowinski espera ter mais oportunidades pela frente. “Nunca pareceu um trabalho”, disse ele, “e ainda não parece”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

