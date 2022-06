Minha família faz parte de cerca de 23 milhões de lares americanos que receberam um animal de estimação pandêmico, e Ozzy, nosso novo amado mestiço de pastor alemão, galgo afegão e chow chow, nos trouxe alegria durante um período muito difícil. Um estudo de 2021 descobriu que, durante a pandemia, as pessoas que possuíam cães se sentiam mais apoiadas socialmente e eram menos propensas a ter sintomas de depressão do que as pessoas que não tinham um cão, mas queriam ter. O pelo de estrela do rock de Ozzy, que parece espetado e frisado em volta da cabeça - ele recebeu seu nome por causa de Ozzy Osbourne – e seus ruídos estranhos de macaco nos fazem rir, e meus filhos adoram brincar de cabo de guerra com ele lá fora.

O que os humanos entendem errado sobre o comportamento dos cães?

Mas Ozzy também, às vezes, tem sido um pé no saco, fazendo coisas como pular na mesa da cozinha para roubar meu burrito e puxar sua coleira como um cão de trenó nas caminhadas. Então, alguns meses atrás, meu parceiro e eu contratamos um treinador para nos ajudar a entendê-lo. A primeira coisa que nossa treinadora, Amber Marino, nos ensinou foi que provavelmente estávamos interpretando mal muito do comportamento de Ozzy, como a maioria dos donos fazem. “Os cães estão sempre se comunicando conosco, mas na maioria das vezes não estamos ouvindo, o que pode levar a problemas comportamentais”, ela me disse. Fiquei surpresa ao saber por ela que, quando um filhote rola, ele não quer necessariamente que você coce sua barriga - pode ser que ele queira algum espaço. Eu sempre achei que quando um cachorro abana o rabo, isso significa que está feliz, mas na verdade pode significar que está agitado e prestes a atacar.

Eu queria saber mais sobre o que faz os cães agirem da maneira que agem, então entrei em contato com vários cientistas para explicar o que os humanos entendem errado quando se trata de comportamento canino. Aqui estão algumas coisas fascinantes que aprendi.

Reconhecendo sinais de angústia

Um erro fundamental que as pessoas cometem é que muitas vezes não percebem os sinais de que os cães estão estressados ou ansiosos – geralmente um precursor do comportamento agressivo. De acordo com os especialistas, um filhote estressado pode mostrar que está com medo lambendo os lábios, bocejando, levantando a pata dianteira, soltando pelos, coçando-se, tremendo, ofegando ou andando de um lado para o outro. Os olhos também podem mudar: quando costumávamos levar nosso outro cachorro, Henry, ao parque de cães, ele às vezes ficava com o que meu parceiro e eu chamávamos de “olho de louco” – seus olhos esbugalhavam e você via mais as partes brancas. Eu não sabia até recentemente que este é um fenômeno chamado olho de baleia, e muitas vezes é um sinal de angústia canina.

Isso não significa que toda vez que seu cão fica ofegante, boceja ou levanta uma pata, ele está à beira de um colapso. Os cães também ofegam quando estão com calor. Alguns cães, como os ponteiros, levantam as patas dianteiras quando sentem um cheiro. Bocejar também pode significar, é claro, que seu cão está cansado. Para entender o que a linguagem corporal e o comportamento de um cão estão dizendo, “você precisa olhar para todo o corpo do cão e pensar no contexto em que está”, disse Sarah Byosiere, psicóloga e diretora do Thinking Dog Center no Hunter College, parte da Universidade da Cidade de Nova York.

Se o seu cão está fora de si, o que você deve fazer? Primeiro, tente descobrir o que pode estar causando o desconforto, disse Angie Johnston, psicóloga e diretora do Centro de Cognição Canina e Laboratório de Aprendizado Social do Boston College. Você está em um lugar desconhecido? Seu cão está conhecendo novas pessoas ou cães? Quando tiver uma ideia do que pode estar deixando seu filhote desconfortável, “afaste-se dessa atividade”, ela disse, e veja se esses comportamentos ansiosos se dissipam.

Os movimentos do rabo são outra coisa que achamos que entendemos, mas normalmente isso não é verdade. “O equívoco mais comum, de longe, é que abanar o rabo definitivamente significa que o cachorro está feliz”, disse Johnston. Se o abanar do rabo de um cão é fluido e relaxado, então sim, ele provavelmente está contente, disse Johnston - mas se o rabo está abanando apenas ligeiramente e parece rígido, pode ser um sinal de que ele está prestes a ser agressivo. Pesquisas também sugerem que quando o rabo abanando de um cachorro se inclina mais para a direita, ele está feliz, mas se inclina mais para a esquerda, ele se sente hostil.

Não antropomorfize seu filhote

Os especialistas me disseram que muitas vezes atribuímos as ações de nossos cães a sentimentos que eles realmente não estão tendo. Eu sempre assumi que Ozzy lambe meu rosto porque ele me ama. Mas – e cara, lamentei descobrir isso – os cães costumam lamber os rostos porque esperam provar o que você comeu recentemente, disse Evan MacLean, antropólogo evolucionista e psicólogo comparativo da Universidade do Arizona. (Isso decorre do comportamento de lobos jovens, que lambem o interior da boca de suas mães para que elas regurgitem comida para eles comerem. O que explica por que os cães fazem coisas nojentas, como comer o vômito das pessoas.)

Além disso, aquela expressão de culpa que você vê no rosto do seu cachorro depois que ele fez algo “ruim”? A pesquisa mostra que não é realmente um sinal de que ele está envergonhado - ele provavelmente está apenas respondendo à sua raiva.

Finalmente, os cães nos entendem muito melhor do que nós os entendemos, disse Johnston. Ao longo de milhares de anos de domesticação, eles se tornaram “muito bons em ler nossas emoções”, ela disse, mas “não acho que tenha funcionado tanto na outra direção”. Para acertar com nossos amados cães, precisamos realmente conhecê-los - e suas pequenas pistas estranhas. Percebo agora que Ozzy tem nos comunicado suas necessidades com bastante clareza, mas que simplesmente não fomos receptivos - e agora que estamos prestando mais atenção, ele está se comportando muito melhor. No entanto, ainda estamos trabalhando em sua propensão ao roubo de burritos. Essa é mais difícil de domar. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

