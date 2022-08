Opositores do golpe em Miamar usam videogame para combater o regime

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Sein Lin, professor de história aposentado em Miamar, nunca jogou videogame na vida. Mas cerca de um mês atrás, enquanto olhava o Facebook, ele tropeçou em War of Heroes - The PDF Game.

Ele tem jogado quase sem parar desde então.

Para Sein Lin, de 72 anos, matar tropas virtuais de Miamar é uma forma de participar da resistência da vida real aos implacáveis militares do país, que mataram milhares de cidadãos após tomar o poder em um golpe no ano passado.

Desde sua estreia em março, War of Heroes foi baixado mais de 390.000 vezes. Muitos jogadores dizem que estão motivados pela promessa dos criadores de doar recursos para ajudar a financiar as forças de resistência em Miamar e ajudar aqueles que foram deslocados pelos combates.

Membros da Força de Defesa do Povo em Miamar exibindo War Of Heroes, videogame online, em seus celulares. Desde sua estréia em março de 2022, o jogo já foi baixado mais de 390.000 vezes. Foto: War of Heroes - The PDF Game via The New York Times

“Mesmo que eu não possa matar soldados que estão matando brutalmente civis, matar no jogo também é satisfatório”, disse Sein Lin. “De uma forma ou de outra, jogar o jogo e clicar até morrer vai ajudar a revolução.”

Os militares de Miamar, conhecidos como Tatmadaw, governaram anteriormente o país por meio século e há muito tempo estão em guerra com seus próprios cidadãos. Desde a destituição de autoridades eleitas no golpe do ano passado, o regime tentou acabar com a dissidência prendendo líderes da oposição, atirando em manifestantes desarmados, bombardeando acampamentos de guerrilheiros e queimando milhares de casas.

Muitos opositores do regime fugiram para a selva, onde formaram a People’s Defense Force (Força de Defesa do Povo), ou PDF, um exército com mais de 60.000 combatentes sob a liderança do governo paralelo de Unidade Nacional. Um número semelhante de combatentes em áreas urbanas formou unidades de guerrilha semiautônomas, conhecidas como forças de defesa do povo local.

War of Heroes foi criado por três desenvolvedores nascidos em Miamar que deixaram o país antes que os generais tomassem o poder em 1º de fevereiro de 2021. Um deles, Ko Toot, disse que estavam motivados a criar o jogo após a prisão e o subsequente desaparecimento de colegas da indústria de tecnologia em Miamar que estiveram envolvidos, ou cujos familiares estiveram envolvidos em protestos contra o golpe.

Uma versão paga do jogo foi lançada em meados de junho e, em poucos dias, começou a aparecer regularmente nas listas dos 10 melhores jogos da App Store da Apple nos Estados Unidos, Austrália e Cingapura. “As pessoas de Miamar em todo o mundo estão baixando”, disse Toot.

No jogo, os jogadores vão para a batalha e matam os soldados do regime, subindo na classificação à medida que o jogo se torna mais difícil. Em níveis mais altos, os jogadores podem mirar em espiões civis, celebridades traidoras que apoiam a junta e líderes golpistas.

“Precisamos que você se junte às nossas forças de resistência para proteger pessoas inocentes das forças militares do mal”, diz a descrição do jogo na App Store. “Seu dever é se juntar à Força de Defesa do Povo e se tornar o melhor combatente pela liberdade.”

A versão gratuita do jogo ganha dinheiro quando os jogadores assistem a anúncios. A versão paga gera receita quando os jogadores baixam ou compram munição. Os jogadores que jogam o suficiente para gerar o equivalente a US$ 54 pelo jogo recebem um “certificado de conclusão” por participar da Revolução da Primavera, como são conhecidos os protestos em Miamar, e por doar dinheiro.

Até agora, os desenvolvedores dizem que doaram US$ 90.000. Cerca de um quinto disso foi para ajudar as pessoas deslocadas. O restante foi doado a mais de duas dúzias de grupos de defesa locais.

Os jogadores em Miamar precisam de uma VPN, ou rede virtual privada, para contornar as restrições da internet para acessar o jogo. Para evitar a prisão em postos de controle ou durante paradas policiais aleatórias, os jogadores desinstalam o jogo do telefone antes de sair e baixam-no novamente depois de voltar para casa.

O jogo atraiu alguns fãs improváveis, entre eles um monge budista e um membro do Tatmadaw.

Pyinnyar Won Tha, 32, um monge em Lashio, uma cidade no nordeste de Miamar, é um jogador ávido. Embora Buda diga para não matar seres vivos, ele disse, as pessoas em Miamar devem se defender da junta.

“Jogar o PDF é contra os ensinamentos de Buda, mas não me sinto culpado porque estamos morrendo sob o regime militar”, ele disse. “Se alguém está ameaçando nossas vidas, devemos matá-lo para nos defender. Se não, eles podem nos matar a qualquer momento.”

War of Heroes é o primeiro jogo de batalha que ele jogou, ele disse. A promessa dos desenvolvedores de doar dinheiro para pessoas deslocadas e combatentes da resistência fez com que virasse um fã.

“No verdadeiro budismo, os monges devem ser respeitados, mas a junta militar está torturando e matando monges”, ele disse. “Então é justo jogar um jogo para dar um carma a eles.”

O jogo se tornou tão popular que alguns soldados também estão jogando. Desde o golpe, o número de desertores cresceu. Quem permanece no exército, mas é contra o regime, é conhecido como “melancia”: verde militar por fora e vermelho, representando o movimento pró-democracia, por dentro.

Um soldado, cujo nome foi omitido para sua segurança, disse que desertaria se pudesse, mas que sabe que o Tatmadaw se vingará de sua família. Em vez disso, para ajudar a revolução, ele fornece clandestinamente informações privilegiadas às forças da resistência, ele disse.

Ele também joga War of Heroes.

“Depois do golpe, eu realmente queria matar os generais ditatoriais e os soldados que veem o povo como inimigo”, ele disse. “Mas minha situação não me permite matá-los no mundo real. Se a situação permitisse, eu o faria.”

O jogo lhe dá uma saída para sua raiva. “É uma sensação agradável matar soldados do exército de Miamar no jogo”, ele disse. “No mínimo, estou feliz por poder matar soldados e ganhar dinheiro para a revolução.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

