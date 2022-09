Para gays de Cingapura, revogação da proibição do sexo traz esperança após anos de dor

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - O Dr. Roy Tan lembra o medo de ser gay em Cingapura nas décadas de 1980 e 1990. Ter relações sexuais consensuais com outro homem era punível com prisão. Policiais disfarçados conversavam com gays desavisados em parques e praias tranquilos, esperavam que eles sugerissem sexo, depois entravam e faziam uma prisão.

“Sempre havia essa espada de Dâmocles sobre minha cabeça de que eu seria pego pela polícia”, disse Tan, 63, um clínico geral em meio período. “Então, isso afetou muito minha vida no início da idade adulta, como aconteceu com muitos outros gays de Cingapura.”

Clientes em um bar gay em Cingapura, depois que o governo anunciou que revogaria lei que proíbe o sexo consensual entre homens. Foto: Ore Huiying/The New York Times

Em agosto, o primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, falou as palavras que Tan e milhares de outros homens gays esperavam ouvir há décadas: o governo revogaria a Seção 377A, uma lei da era colonial que proíbe sexo consensual entre homens. (A lei não se aplica às mulheres.)

O momento foi resultado de anos de ativismo e de uma crescente aceitação da homossexualidade em Cingapura. As autoridades examinaram as opiniões de grupos religiosos e da comunidade LGBTQ por meses antes de fazer o anúncio. Mas nem todos viram a revogação como motivo para comemorar.

Em seu discurso, Lee deixou claro que Cingapura não se tornará um bastião de direitos para lésbicas, gays e transgêneros, enfatizando que muitos benefícios sociais permanecerão disponíveis apenas para casais heterossexuais. Ele também disse que o governo irá alterar a constituição para proteger a definição de casamento como um acordo entre um homem e uma mulher, e evitar que isso seja contestado no tribunal. Ativistas disseram que a revogação foi uma pequena vitória em um longo caminho em direção à igualdade total.

“A gente se sentia tão estranho porque sentíamos que deveríamos estar felizes e, no entanto, não estávamos”, disse Mick Yang, um estudante universitário de Cingapura de 25 anos que é transgênero. A decepção, disse Yang, resultou do que ele chamou de “ideal normativo” do governo em torno da identidade: “um homem, uma mulher, cis, hetero, não transgênero, não queer”.

O regulador de mídia de Cingapura ainda proíbe que filmes que “promovam ou justifiquem um estilo de vida homossexual” sejam transmitidos na televisão pública. Filmes com conteúdo LGBTQ regularmente recebem classificações etárias mais altas. Organizações afiliadas aos direitos dos homossexuais não podem se registrar no governo, restringindo sua capacidade de arrecadar fundos e solicitar licenças para realizar eventos.

A questão da Seção 377A - que sujeita homens que se envolvem em “qualquer ato de indecência grosseira” com outros homens a dois anos de prisão - há muito divide liberais e conservadores religiosos em Cingapura. Aqueles que se opõem à revogação já haviam pedido que a lei fosse mantida até que houvesse “proteções adequadas” para casamentos e famílias. A Aliança de Igrejas Pentecostais e Carismáticas de Cingapura disse que a revogação foi “uma decisão extremamente lamentável”.

No dia seguinte ao anúncio do primeiro-ministro, seu ministro da Justiça, K. Shanmugam, esclareceu que a emenda constitucional garantiria o direito do Parlamento de definir o casamento como sendo entre um homem e uma mulher.

O governo prometeu em 2007 parar de aplicar a lei contra o sexo gay, mas ativistas disseram que tê-la nos livros contribuía para a discriminação. Em um país onde a maioria segue a política oficial do governo, a lei foi vista como um endosso tácito da ideia de que os gays eram desviantes sexuais.

Dr. Roy Tan, que contestou a constitucionalidade de uma lei da era colonial contra a homossexualidade. Foto: Ore Huiying/The New York Times

Bryan Choong, 45, consultor de gestão, serviu na Força Aérea de Cingapura de 2000 a 2008. Na época, ele se preocupava em ser exposto como gay e como isso poderia afetar sua carreira. Como parte do processo de alistamento, ele disse, foi questionado se havia feito sexo com outros homens. Ele tinha apenas 23 anos e nunca tinha namorado. Então, ele disse a verdade: Não.

Choong foi um dos três pleiteantes, junto com Tan, que contestaram a constitucionalidade da Seção 377A em 2018 e 2019. Em uma decisão de fevereiro, o principal tribunal de Cingapura se recusou a revogar a lei, reconhecendo que ela já era “inexequível”.

Diante dessas pressões, alguns gays simplesmente optaram por deixar Cingapura. Jeremy Tiang, um autor que é casado com um homem americano, disse que se mudou para Nova York porque não podia se casar legalmente em Cingapura e seu parceiro não se qualificava para um visto de cônjuge.

“De vez em quando você via no jornal que outro gay havia sido preso”, disse Tiang, referindo-se à época em que a Seção 377A foi ativamente aplicada. “Isso contribuiu para a opressão que senti ao crescer.”

Para a geração mais jovem de homens gays de Cingapura, a revogação pode levar a uma flexibilização de alguns desses estigmas. Eles agora podem “manter a cabeça um pouco mais alta”, disse Johnson Ong, que desafiou a lei no tribunal ao lado de Choong e Tan.

“Eles não precisam passar a vida pensando que são cidadãos de segunda categoria”, disse Ong, cofundador de uma agência de marketing digital e DJ.

Ao explicar sua decisão, Lee reconheceu que o procurador-geral e seu ministro da Justiça haviam informado que havia um “risco significativo” da Seção 377A ser derrubada em futuras contestações legais porque violava as proteções de direitos iguais na constituição.

Tan espera que a revogação acabe levando a mudanças em outras políticas que discriminam homens gays. Ele não se intimidou com a insistência do governo de que não cederia nas questões mais amplas, dizendo que as autoridades estão “em terreno muito instável”.

“As pessoas vão questionar por que, uma vez que os gays de Cingapura agora são considerados tão morais quanto seus colegas heterossexuais, essas diferenças discriminatórias ainda permanecem”, disse Tan.

Não está claro quando a revogação entrará em vigor. O Parlamento, que se reúne em setembro e outubro, pode tomar uma decisão nos próximos meses. Mas muitos gays dizem que agora estão focados na cura dos anos de dor causados pela lei.

Gary Lim, que com seu parceiro, Kenneth Chee, montou uma contestação legal contra a Seção 377A em 2013, disse que a revogação significa que ele não precisa mais “se sentir um criminoso” se mostrar afeto a Chee em público.

“Definitivamente, acho que seria ótimo se eu pudesse segurar a mão dele”, disse Lim, 54. “Afinal, estamos juntos há 25 anos. Eu nunca fiz isso em público.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

