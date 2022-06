Para Nova York melhorar, Times Square precisa piorar

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - NOVA YORK - A torre com sobrecarga sensorial oferecerá aos visitantes a chance de fazer muita coisa, tudo em um só lugar: eles poderão cantar junto com um holograma de sua estrela pop favorita, gastar suas criptomoedas, maravilhar-se com a arte digital em constante mudança nas paredes e jantar em um terraço ao ar livre de 10.000 metros quadrados. Será um poleiro invejável para contemplar Times Square, bairro que antes da pandemia representava 15% da produção econômica da cidade em apenas 0,1% de seu território.

Visitantes posam para uma foto com personagens vestidos em Times Square em maio de 2022. Foto: Jeenah Moon/The New York Times

Se isso soa como um parque de diversões no meio de Manhattan, esse é o ponto. O desenvolvedor, David Levinson, descreveu o novo edifício como uma “Disneylândia vertical”.

Em uma entrevista, ele disse que este local de entretenimento e hotel de luxo de 46 andares, chamado TSX Broadway, seria como “o metaverso que cruza Times Square e Las Vegas”, mas sem a parte do jogo.

E no coração dessa interseção está o famoso Palace Theatre, que foi erguido cerca de 10 metros como parte do desenvolvimento de US$ 2,5 bilhões do TSX, presidindo uma Times Square que está lutando com seu futuro pós-pandemia.

A evolução do teatro é um resumo da evolução do cenário de entretenimento da cidade, um motor econômico que sempre atraiu visitantes a Nova York. O Palace foi inaugurado como um espaço de vaudeville em 1913, numa época em que a invenção das luzes de neon estava transformando a área em um distrito de teatros noturnos. Tornou-se um cinema, depois um teatro da Broadway.

Na década de 1990, um esforço para limpar a imagem decadente da Times Square trouxe novos prédios de escritórios para a área. Um Hotel Doubletree foi construído no topo do Palace Theatre, anunciando uma era de crescimento para o turismo na cidade. O teatro onde Judy Garland e Liza Minnelli já se apresentaram agora estava exibindo Bob Esponja, o musical.

A revitalização da Times Square foi quase bem sucedida demais em atrair pessoas, transformando as calçadas em um videogame de ação ao vivo, onde advogados e contadores eram forçados a passar por paus de selfie e Elmos fantasiados para entrar em seus escritórios cinco dias por semana. Mas aquela era a Times Square como deveria ser - um destino tanto para trabalho quanto para diversão.

Em março de 2020, todo o ecossistema entrou em colapso. Imagens da praça estranhamente vazia ricochetearam em todo o mundo e se tornaram um símbolo da devastação da cidade como um epicentro da pandemia.

No início da pandemia, uma questão existencial enfrentada pela cidade de Nova York era o que ainda atrairia pessoas para bairros como Times Square.

Como se viu, o Palace Theatre simbolizaria uma peça-chave da resposta: as pessoas vêm a Nova York para se divertir.

O problema é que isso é apenas metade da equação. Quanto mais a Times Square fica lotada de visitantes, mais desanimadora fica para os funcionários dos escritórios que agora têm a opção de trabalhar em casa.

Mais de 300.000 pessoas estão andando pelo bairro todos os dias, cerca de 20% abaixo dos níveis pré-pandemia, de acordo com a Times Square Alliance, que representa os negócios da área. Em alguns dias deste mês, houve ainda mais tráfego de pedestres do que no mesmo dia de 2019.

Mas mesmo que os restaurantes, apresentações e musicais da Broadway estejam lotados novamente, os escritórios não estão. No final de abril, 38% dos funcionários dos escritórios de Manhattan estavam em suas mesas em um dia de semana típico, de acordo com uma pesquisa divulgada este mês pelo grupo de advocacy de negócios Partnership for New York City. Apenas 8% voltaram cinco dias por semana.

Ultimamente, a conversa sobre o retorno ao escritório se concentrou na segurança pública após uma série de crimes violentos no metrô. Daniel Enriquez, um funcionário da Goldman Sachs, foi morto a tiros no metrô no último domingo a caminho de um brunch. Quatro meses antes, Michelle Go, uma funcionária da Deloitte, foi empurrada para a morte nos trilhos do metrô na estação Times Square.

Esta é uma má notícia para a Times Square, onde 20% das vitrines ainda estão fechadas. Os quarteirões ao redor abrigam mais de duas dúzias de prédios de escritórios. Muitas empresas dependem dessas pessoas para gastar dinheiro no café, almoço, lavagem a seco e happy hour. Os hotéis dependem de prédios de escritórios próximos para trazer viajantes de negócios para reuniões, ajudando a encher os quartos durante a semana.

A Times Square é vital para a recuperação da cidade de Nova York, dada a concentração de prédios de escritórios, atrações turísticas e quartos de hotel ao redor da estação de metrô mais movimentada da cidade. Em 2016, a economia da Times Square era do mesmo tamanho que a da cidade de Nashville, Tennessee.

Visitantes nas escadas vermelhas em Times Square, um local popular. Mais de 300.000 pessoas caminham regularmente pela vizinhança todos os dias, cerca de 20% abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Foto: Jeenah Moon/The New York Times

Os Turistas

A Times Square é o marco mais instagramável da América, de acordo com uma análise da empresa de impressão de fotos Printique.

Em uma sexta-feira recente, essa designação parecia estar forte: aspirantes a influenciadores posaram na escada vermelha acima do estande da TKTS que vende ingressos da Broadway com desconto, emoldurados por outdoors gritantes. Um grupo de turistas apontou animadamente para uma barra de chocolate gigante dentro da loja da Hershey’s. Na calçada, homens vestidos de monges tentavam empurrar pulseiras aos pedestres, enquanto outros vendedores ambulantes vendiam mangas fatiadas e passagens de ônibus turísticos.

Eles se juntaram ao enxame de 303.256 pessoas que caminharam pela Times Square naquele dia, de acordo com a Times Square Alliance.

O número de turistas não deve retornar aos níveis pré-pandemia até 2024, de acordo com previsões oficiais da NYC & Co., agência de promoção turística da cidade, que projeta que 56,6 milhões de pessoas visitarão este ano.

Para a indústria do turismo, a queda de viajantes estrangeiros é especialmente preocupante porque eles tendem a ficar mais tempo e gastar mais dinheiro do que os visitantes domésticos.

Com o TSX, Levinson, que é CEO da L&L Holding Co., aposta que, após a pandemia, tudo o que os turistas vão querer é a comodidade de assistir a um show da Broadway, comer em um restaurante ao ar livre, festejar em uma boate e voltar para seus quartos de hotel , sem nunca sair do prédio.

Ele disse que a densidade do tráfego de pedestres no local do TSX, na esquina da 47th Street com a Seventh Avenue, perto do local da bola na véspera de Ano Novo, faz dela “a esquina mais importante da América do Norte”.

A ocupação hoteleira está se aproximando dos níveis pré-pandemia. Em meados de maio, cerca de 76% dos quartos de hotel disponíveis em Times Square estavam ocupados, em comparação com 90% antes da pandemia, segundo a STR, uma empresa de pesquisa do setor.

Ainda assim, sem um retorno robusto de visitantes internacionais ou viajantes de negócios, as perspectivas para muitos hotéis são um ponto de interrogação. O Hotel Sheraton New York Times Square, o terceiro maior da cidade de Nova York em número de quartos, foi vendido este ano por cerca de metade do preço de compra em 2006.

Os Trabalhadores

Para os trabalhadores dos escritórios, Times Square tem sido difícil de engolir.

No número 5 da Times Square, a incorporadora RXR Realty está adicionando uma academia, um bar, um restaurante e uma entrada de metrô dentro do prédio - de modo que a única exposição que os funcionários terão à Times Square será a distância, do alto, olhando para baixo de uma janela.

Desde 2017, a Durst Organization rebatizou o seu prédio de escritórios 4 Times Square como 151 W. 42nd St., afastando sua associação com um bairro que os funcionários do escritório temiam percorrer.

Para atrair os trabalhadores dos escritórios de volta, a Times Square Alliance está tentando tornar qualquer tarde de trabalho um evento imperdível, com uma nova programação nas praças, incluindo músicos de jazz, artistas da Broadway e instalações de arte.

Isso não funcionou para Eileen Ng, 33, uma consultora de tecnologia que entrou em seu escritório na Times Square apenas algumas vezes nos últimos dois anos, embora seu trajeto seja apenas uma caminhada de 20 minutos.

Ng disse que geralmente tenta sair da Times Square o mais rápido possível. “Se eu perguntasse a um amigo se eles queriam se sentar na praça da Times Square, eles diriam, por quê?” ela disse.

O Futuro

Quando o interior ornamental do Palace Theatre foi designado um marco histórico em 1987, a comissão de preservação da cidade disse que o teatro era “praticamente incontestável” como o palco mais famoso da Broadway, com um legado que definiu o bairro ao redor.

Então talvez seja apropriado que o Palace, com seu interior preservado, tenha sido erguido centímetro por centímetro para dar lugar a um playground de realidade aumentada para turistas.

Uma renderização online da entrada do TSX mostrou um holograma gigante de um tênis irradiado do teto. Alguns espaços serão acessíveis apenas para visitantes que comprarem certos tokens não fungíveis, ou NFTs. Haverá palcos ocultos e speakeasies. A empresa encarregada da programação do espaço interior contratou um DJ como seu “oficial do metaverso”.

Haverá um pódio que se projeta sobre a Times Square, onde uma estrela pop pode revelar uma linha de roupas enquanto a performance é transmitida ao vivo em outdoors ao redor. Os desenvolvedores pensaram na construção de um cassino no TSX, mas esse plano ficou de fora. (Outro desenvolvedor também está lançando um cassino no coração da Times Square.)

Como sempre, o Palace está apontando o caminho para o futuro do entretenimento na Times Square.

Perto do 1 Times Square, o prédio de 118 anos que era a sede original do The New York Times está passando por uma reforma de US$ 500 milhões. A reforma está lançando muitas das mesmas palavras-chave do TSX : imersiva, mistura tecnologicamente ligada ao mundo virtual.

Nenhuma agitação incomoda Bianca Reyes, que trabalha com marketing jurídico e vem ao seu escritório na Times Square toda semana.

Seu trajeto matinal é de mais de duas horas porque ela se mudou para o interior de Nova York durante a pandemia. Ela às vezes reserva um quarto de hotel durante a semana para evitar a longa viagem de trem, o que ela disse ser ainda mais barato do que pagar aluguel em Nova York.

Mas para ela, o apelo duradouro da Times Square é que é um lugar para comer, beber e se reunir. E a pandemia deu a ela um novo senso de urgência para aproveitar tudo isso.

“Estamos vivendo em uma era de incerteza”, disse Reyes. “Pensando que todos os shows e restaurantes da Broadway podem ser fechados amanhã, você quer ter certeza de que vai aproveitar.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

