Para um arroz sempre perfeitamente cozido, experimente o seu micro-ondas

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Eu faço meu arroz no micro-ondas. Não porque o micro-ondas dê um sabor extra especial, mas porque é uma das maneiras mais convenientes de obter um arroz consistentemente bem cozido.

O micro-ondas pode ser essencial para preparar refeições em noites agitadas. No entanto, em muitas cozinhas, ele é apenas uma ferramenta para reaquecer as sobras ou fazer pipoca.

“Existe um estigma em usar o micro-ondas” para cozinhar, disse Ali Rosen, autora dos livros de receitas Bring It! e Modern Freezer Meals. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata de arroz. “Como o arroz é uma parte profundamente entranhada em tantas culturas, ele assume essa qualidade mítica; você não deveria usar um atalho para prepará-lo.”

Quando ela era uma jovem escritora de culinária, disse Rosen, ela acreditava - assim como muitos chefs e especialistas em culinária - que usar um fogão “deve ser a maneira correta” de cozinhar o arroz.

Mas, à medida que avançava na carreira, ela percebeu que fazer arroz no micro-ondas era mais prático. Não é preciso monitorar ou mexer e “você não fica preocupado com a possibilidade de grudar no fundo”, disse ela.

Cozinhar arroz no micro-ondas pode produzir grãos uniformemente cozidos sem muito esforço. Foto: Julia Gartland/The New York Times

O arroz de micro-ondas também resulta em grãos cozidos de maneira mais uniforme do que o método do fogão, disse Kevin Pang, diretor editorial digital da America’s Test Kitchen. Enquanto os fogões costumam aquecer o arroz de maneira desigual, fazendo com que parte dele fique queimado ou mal cozido, um micro-ondas, que opera por meio de ondas eletromagnéticas que vibram moléculas de água na comida para gerar calor, cozinha uniformemente.

Pang também possui uma panela elétrica de arroz, que tem seus próprios benefícios: ajusta automaticamente a temperatura de cozimento e mantém o arroz quente por muito tempo. Mas, ao contrário do micro-ondas, as panelas de arroz ocupam espaço no balcão e têm apenas uma função, acrescentou.

Ao preparar este artigo, tentei cerca de uma dúzia de métodos diferentes de fazer arroz no micro-ondas. Alguns envolviam ajustar a potência no meio do processo; outros orientavam a cobrir o arroz pela metade do tempo. Um até pediu água fervida.

Mas o método que sempre funcionou também foi o mais simples: lavar bem o arroz, adicionar o dobro da quantidade de água e levar ao micro-ondas, em uma tigela descoberta, por 15 a 25 minutos, dependendo da potência da máquina. Pode levar algumas tentativas para descobrir o tempo exato do seu micro-ondas - na minha máquina de 700 watts, leva 22 minutos e meio - mas depois que você descobrir, não precisará pensar duas vezes.

Os micro-ondas mais novos podem reduzir ainda mais esse tempo, disse Eric Brown, principal cientista de pesquisa da empresa de bens de consumo ConAgra Brands. Muitos modelos de micro-ondas mais novos têm ventiladores que movimentam o ar com mais eficiência e pratos que giram mais rápido, resultando em tempos de cozimento menores.

Depois de encontrar um tempo de cozimento que funcione, você pode experimentar pratos de arroz mais elaborados. Quando eu era criança, meu pai acrescentava cominho, açafrão, manteiga ghee e vegetais congelados ao arroz antes de colocá-lo no micro-ondas para fazer um pulao rápido. Pang gosta de colocar pedaços de frango marinados sobre o arroz no meio do cozimento, deixando o frango cozinhar enquanto infunde o arroz com seus sucos.

Claro que seu micro-ondas nunca vai conseguir fornecer aqueles grãos irresistivelmente crocantes no fundo da panela. Mas durante a semana, estou disposta a pegar atalhos por conveniência. E certamente não vou sentir falta de esfregar a panela.

Receita: Arroz de Micro-ondas (Por Priya Krishna)

O micro-ondas vai além de estourar pipoca ou aquecer sobras. Ele também pode fazer uma excelente panela de arroz. Ao contrário de um fogão, que pode criar pontos quentes em uma panela que resultam em arroz queimado, o micro-ondas fornece calor uniforme em todos os lados, cozinhando grãos com uma textura uniforme. Esse método também é muito prático: você não precisa ficar monitorando e não precisa lavar uma panela com pedaços de arroz grudados. Se você quiser incrementar o arroz, experimente adicionar um pouco de manteiga, um fio de azeite ou até mesmo uma pitada de uma mistura de especiarias como ras el hanout antes de colocar no micro-ondas.

Rendimento: Cerca de 3 xícaras de arroz cozido (cerca de 4 porções)

Tempo total: 20 a 30 minutos

Ingredientes:

1 xícara de arroz branco de grão longo (como basmati ou jasmim)

Preparação:

1. Lave o arroz: coloque o arroz em uma peneira e jogue água sobre ele, mexendo com as mãos. Faça isso até que a água abaixo da peneira pareça clara, isso leva alguns minutos. Escorra bem. Como alternativa, coloque o arroz em uma tigela grande, adicione água para cobri-lo, mexa o arroz algumas vezes com as mãos e escorra. Faça isso de 3 a 4 vezes até que a água saia limpa.

2. Transfira o arroz lavado para uma tigela grande (com cerca de 2 1/2 a 3 litros) própria para micro-ondas e adicione 2 xícaras de água em temperatura ambiente. Leve ao micro-ondas, descoberta, na potência máxima por 15 a 25 minutos. Se você tiver um micro-ondas potente (1.000 a 1.200 watts), comece com 15 minutos. Se você tiver um micro-ondas menos potente (700 a 900 watts), comece com 20 minutos. O arroz estará pronto quando os grãos estiverem brotando como grama e estiverem macios e a água totalmente absorvida; os grãos não devem parecer úmidos ou moles. Se o arroz não estiver pronto, deixe mais tempo no micro-ondas fazendo acréscimos de 1 a 2 minutos. Depois que estiver cozido, deixe-o descansar, sem mexer, no micro-ondas fechado por mais 5 minutos, depois mexa com um garfo ou pá de arroz. (Alguma condensação pode se acumular no interior do micro-ondas, mas pode ser facilmente enxugada.) /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

