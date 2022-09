Pesquisadores querem entender relação entre fumaça de incêndios florestais e câncer de pulmão

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Como a fumaça dos incêndios florestais afeta o risco de câncer de pulmão? E como isso se compara a coisas como fumaça passiva de cigarro?

Quando a fumaça dos incêndios florestais deixou os céus da área da baía de São Francisco vermelhos no verão de 2020, Dra. Kari Nadeau, médica e cientista da Universidade de Stanford, pensou nas pessoas mais vulneráveis. Ela se preocupava com os trabalhadores das vinícolas locais que corriam para proteger sua colheita e com as crianças que viviam perto das refinarias e respiravam poluentes todos os dias. (Algo semelhante aconteceu no Brasil em 2019 e 2020, quando a fumaça de queimadas na Amazônia chegou a cidades do sudeste do País.)

Leia também Cientistas pesquisam quais as causas de demência canina

Foto de um galho em chamas, tirada enquanto bombeiros combatem um incêndio no Parque Nacional de Brasília, em 5 de setembro de 2022. Foto: Evaristo Sá/AFP

Durante os meses de agosto, setembro e outubro, ela viu a qualidade do ar atingir rotineiramente níveis insalubres para qualquer pessoa sem máscara. Na época, Nadeau disse em um painel público que estar ao ar livre e respirar aquele ar era semelhante a fumar sete cigarros por dia.

Mas agora ela acredita que os efeitos de respirar a fumaça pesada dos incêndios florestais para a saúde são provavelmente piores.

“Os cigarros pelo menos têm filtros”, disse Nadeau, que dirige o Sean N. Parker Center for Allergy and Asthma Research da Universidade de Stanford.





Continua após a publicidade

Embora esteja provado que a fumaça do cigarro, mesmo sendo passiva, causa câncer de pulmão, ainda não se sabe sobre a fumaça de incêndios florestais. Alguns estudos limitados publicados nos últimos anos encontraram correlações entre pessoas expostas à fumaça de incêndios florestais e câncer de pulmão. Mas nenhum provou a causa, disseram os cientistas que realizaram esses estudos, e muito mais pesquisas são necessárias.

“Não sabemos muito sobre os efeitos a longo prazo dos incêndios florestais na saúde”, disse Scott Weichenthal, professor assistente do departamento de epidemiologia, bioestatística e saúde ocupacional da Universidade McGill, em Montreal. Até recentemente, os incêndios eram estudados como desastres pontuais, ele disse, e não entendemos como as exposições de curto prazo pesadas, às vezes recorrentes, à fumaça podem afetar a saúde das pessoas no futuro.

Os especialistas sabem que, mesmo a curto prazo, a poluição por partículas de incêndios florestais - incluindo pequenos pedaços de cinzas, poeira e fuligem - pode piorar problemas cardíacos, reduzir a função pulmonar e agravar a asma. Dessa forma, a fumaça de incêndios florestais pode afetar a saúde de maneira semelhante à exaustão do diesel ou à fumaça dos cigarros.

Pesquisadores dizem que a fumaça de queimadas pode ser tão prejudicial à saúde quanto a fumaça do cigarro. Foto: Evaristo Sá/AFP

A fumaça dos incêndios florestais também pode incluir metais pesados como chumbo e arsênico, e produtos químicos perigosos como benzeno e gás formaldeído, todos presentes na fumaça do cigarro e que podem causar câncer.

O que a fumaça contém e os riscos potenciais à saúde que ela pode trazer dependerão em parte do que o fogo consumiu. A fumaça da queima de árvores e vegetação apresentará perigos diferentes da queima de casas, carros, eletrônicos ou galpões de ferramentas.

A fumaça do incêndio florestal também é temperamental; ela caminha com o vento. As substâncias nocivas que os incêndios carregam podem ser passageiras e difíceis de caracterizar, disse Weichenthal. E pode ser um desafio medir até que ponto as pessoas estão expostas.

Continua após a publicidade

Mas, à medida que os incêndios florestais se intensificam devido às mudanças climáticas, crescendo e se espalhando mais rapidamente, os pesquisadores começaram recentemente a se concentrar em pessoas expostas à fumaça e incêndios por longos períodos de tempo. Especialistas da Universidade da Califórnia, em Davis, estão acompanhando os sobreviventes do Camp Fire de 2018 no condado de Butte, na Califórnia. E na Universidade McGill, Weichenthal fez parte de uma equipe que analisou cerca de duas décadas de registros de saúde pública canadenses para entender melhor as consequências para a saúde dos incêndios florestais, motivados em parte pelos anos recordes de incêndios em Ontário e na Colúmbia Britânica.

“Não deveria ser chocante para nós que veríamos algum tipo de risco elevado de câncer nesses lugares”, ele disse. “Sabemos que os produtos químicos que estão sendo liberados são cancerígenos.”

O estudo de Weichenthal, que foi publicado na The Lancet em maio, descobriu que aqueles que viveram a cerca de 30 milhas (mais ou menos 48 Km) de um incêndio florestal na última década tinham cerca de 5% mais chances de desenvolver câncer de pulmão e 10% mais chances de desenvolver tumores cerebrais, do que pessoas que moram mais longe.

Embora o estudo tenha algumas limitações, disse Weichenthal, essas descobertas são “importantes porque muitas pessoas podem ser expostas”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times