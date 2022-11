Pesquisadores seguem em busca pelos misteriosos ancestrais da popular banana

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - As bananas, ao que parece, não são o que pensávamos que elas fossem.

Claro, a maioria, quando madura, é amarela e doce e são deliciosas com creme de amendoim. Mas uma pesquisa global revela equivalentes muito mais atraentes do que a banana genérica encontrada nos supermercados americanos, com variedades comestíveis que podem ser vermelhas ou azuis, atarracadas ou bulbosas, com ou sem sementes.

Leia também Conheça a banda britânica Dry Cleaning, que tem conquistados fãs com seu ‘canto falado’

E a árvore genealógica da bananeira é ainda mais diversa e misteriosa do que se pensava anteriormente, de acordo com um estudo publicado este mês na revista Frontiers in Plant Science.

“A diversidade das bananas não é tão bem descrita, tão bem documentada, como pensávamos”, disse Julie Sardos, botânica do grupo de pesquisa Bioversity International e autora do estudo. “Isso foi realmente ignorado por pesquisadores anteriores.”

Ela e seus colegas analisaram o material genético de centenas de bananas diferentes e descobriram que havia pelo menos três ancestrais de bananas selvagens ainda não descobertos pelos botânicos. Como a revelação de um parente perdido há muito tempo, saber que esses ancestrais selvagens estão desaparecidos por aí pode mudar a maneira como vemos as bananas e fornecer maneiras potenciais de fortalecer as plantações contra doenças.

Estudo mostra que bananas têm marcadores genéticos que as ligam a três tipos de bananas selvagens que ainda não foram encontradas. Foto: Neide Rigo|Estadão

As bananas selvagens, ou Musa acuminata, são repletas de sementes que tornam a fruta quase intragável. Os cientistas acham que as bananas foram domesticadas há mais de 7.000 anos na ilha da Nova Guiné. Os humanos da época na ilha cultivavam as plantas para produzir frutos sem serem fertilizados e para não possuírem sementes. Eles foram capazes de desenvolver bananas muito saborosas sem conhecimento formal dos princípios de herança e evolução.

Continua após a publicidade

À medida que as rotas comerciais e as conexões linguísticas se espalhavam, o mesmo acontecia com a nova banana. Ela adquiriu complexidade genética à medida que os agricultores a cruzavam com outras espécies de bananas selvagens em regiões que se tornaram a Indonésia, a Malásia e a Índia.

Hoje, é possível usar marcadores genéticos para rastrear essas bananas até seus ancestrais, simulando padrões de reprodução em um programa de computador. Este procedimento pode revelar que tipo de rotas comerciais e práticas agrícolas foram estabelecidas em diferentes comunidades. E, disse Sardos, “entender como frutos de banana cheios de grandes sementes duras se transformaram em frutas comestíveis carnudas e sem sementes é um mistério emocionante para se investigar”.

Mas quando Sardos e seus colegas fizeram essa análise em um conjunto de bananas domesticadas, descobriram que havia três ancestrais que eles não conseguiam explicar. Um parecia ter uma forte marca genética nas bananas do Sudeste Asiático. Outro foi localizado em torno da ilha de Bornéu. O terceiro parecia ser da Nova Guiné. Mas, além de deixar sua marca genética em certos aglomerados geográficos de bananeiras domesticadas, esses ancestrais selvagens permaneceram completamente misteriosos para os cientistas.

“Seus dados sugerem que houve alguma domesticação em partes do Pacífico Sul que não haviam sido consideradas anteriormente”, disse James Leebens-Mack, biólogo de plantas da Universidade da Geórgia que não esteve envolvido no novo estudo. “Isso é muito legal.”

A descoberta desses ancestrais misteriosos também é prática. Bananas sem sementes, automaticamente frutíferas, são estéreis, o que torna a criação moderna de diferentes bananas incrivelmente complexa, de acordo com Sardos. “Você precisa voltar às bananas selvagens”, ela disse, e descobrir como produzir plantas férteis semelhantes às bananas comestíveis. Então, você tem que cruzar essas plantas com outras para criar uma banana nova, comestível e estéril.

A dificuldade de produzir novas bananas levou a maioria das plantações ao redor do mundo, principalmente na África e na América Central, a cultivar apenas um tipo: a Cavendish, que é a variedade mais consumida no mundo. Isso é arriscado, no entanto, porque a baixa diversidade genética das culturas de banana faz com que sejam suscetíveis a surtos de doenças.

“Você ouve isso o tempo todo”, disse Leebens-Mack. “Em algum momento, haverá o Mal do Panamá, uma doença desenfreada entre as plantações.”

Continua após a publicidade

Os agricultores precisarão voltar às bananas selvagens para diversificar a genética da banana e tornar as culturas mais resilientes. Eles podem olhar para diferentes características selvagens e decidir quais podem ser melhores para prevenir doenças, surtos de fungos ou até mesmo adaptação a climas extremos. “Talvez a solução seja não ficar apenas com nossa banana típica, mas aproveitar essas outras linhas cultivadas”, disse Pamela Soltis, botânica do Museu de História Natural da Flórida que não participou do estudo.

Para fazer isso, porém, a árvore genealógica da bananeira precisa ficar mais clara. Sardos espera que a descoberta de ancestrais misteriosos da banana possa estimular os cientistas a investigar mais a história genética da cultura.

“O que esperamos, mesmo que não seja muito preciso, é dar algum peso ao apelo por mais expedições para a coleta de bananas”, ela disse.

Mathieu Rouard, outro autor do estudo e colega de Sardos na Bioversity International, que estuda bananas há quase 20 anos, acrescentou: “Meus amigos e familiares, eles sempre ficam surpresos por eu ainda estar trabalhando com bananas. Mas ainda há muitas coisas para descobrir, mesmo depois de todo esse tempo.”

A grande busca pelas bananas continua. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times