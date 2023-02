Por que é tão difícil para os homens fazer amigos íntimos

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Na terça-feira anterior ao Dia de Ação de Graças, Aaron Karo e Matt Ritter, ambos de 43 anos, saem para jantar com um grupo de sete homens com quem fizeram amizade quando eram alunos do segundo ano em Plainview, N.Y.

No jantar, um dos amigos ganha o prêmio de Homem do Ano - um prêmio bobo que o grupo inventou como desculpa para se reconectar. Eles comem e riem, e o vencedor sai com seu nome gravado em uma grande e exagerada xícara de prata.

Leia também Convite para cruzeiro faz mulher questionar seus próprios medos

“Na verdade não é sobre o troféu”, disse Karo, que apresenta um podcast com Ritter chamado Man of the Year, que explora a amizade adulta. “É sobre as tradições que nos mantêm juntos.” Os amigos disputam o prêmio em um grupo de mensagens, onde compartilham memes e falam um pouco de besteira, mas também se mantêm em contato.

“Acho que os homens estão convencidos de que o sucesso na vida não inclui necessariamente a amizade - que, se forem bem-sucedidos no trabalho ou se tiverem começado uma família, eles venceram”, disse Ritter. “Nossa definição sempre incluiu ter essas amizades prósperas.”

Apesar dos amigos próximos de Ritter, os homens americanos parecem estar presos em uma “recessão de amizade” - uma tendência anterior à pandemia de covid-19, mas que parece ter se acelerado nos últimos anos, à medida que os níveis de solidão aumentaram em todo o mundo. Em uma pesquisa de 2021 com mais de 2.000 adultos nos Estados Unidos, menos da metade dos homens disseram que estavam realmente satisfeitos com a quantidade de amigos que tinham, enquanto 15% disseram que não tinham nenhum amigo íntimo - um aumento de cinco vezes desde 1990. Essa mesma pesquisa descobriu que os homens eram menos propensos do que as mulheres a confiar em seus amigos para obter apoio emocional ou compartilhar seus sentimentos pessoais com eles.

“Acho que os homens têm um desejo profundo de intimidade com seus amigos”, disse Nick Fager, um conselheiro de saúde mental licenciado e cofundador da Expansive Therapy, um grupo de psicoterapia voltado para a comunidade LGBTQ. “E, no entanto, chegar lá pode parecer incrivelmente desafiador.”

As quatro estratégias abaixo não eliminarão todos os obstáculos que podem impedir uma amizade masculina profunda, mas são um começo.

A dificuldade de homens fazerem amigos pode ser explicada pela forma como eles se relacionam com suas vulnerabilidades. Foto: Pixabay

Pratique a vulnerabilidade, mesmo que isso o deixe desconfortável

Embora Fager tenha cuidado ao falar em generalidades, ele acredita que os desafios que alguns homens enfrentam ao desenvolver laços platônicos significativos se resumem a como eles foram socializados para igualar masculinidade com força, competitividade e estoicismo, mesmo que as normas tradicionais de gênero tenham mudado. Essas qualidades podem tornar uma amizade íntima complicada.

“Se você olhar para os meninos, eles são bastante abertos e afetuosos uns com os outros - e então algo acontece”, disse Fred Rabinowitz, presidente do departamento de psicologia da Universidade de Redlands e autor de Deepening Group Psychotherapy With Men : Stories and Insights for the Journey (Aprofundando a Psicoterapia de Grupo com Homens: Histórias e Insights para a Jornada). Mensagens sociais ensinam a eles que abertura e vulnerabilidade emocional são “tabus”, ele disse.

Uma maneira simples de praticar a abertura emocional é “dizer a seus amigos o que você sente por eles”, disse Fager. “É tão importante que seus amigos saibam que você valoriza o relacionamento - que você admira a pessoa ou a respeita ou a ama.” Ele reconheceu que pode ser bastante desconfortável ligar para alguém do nada e dizer que você os ama; em vez disso, considere compartilhar sua gratidão depois de passar algum tempo juntos ou logo após uma troca emocional.

“Se você já esteve ao lado de seu amigo de alguma forma, ao final disso, geralmente há uma abertura para algum tipo de reconhecimento de quanto você valoriza o relacionamento”, ele disse. Se você sentir desconforto, isso é algo para “estar atento e questionar de onde vem”, acrescentou Fager.

Outra estratégia é juntar-se a um grupo de apoio ou participar de terapia de grupo, disse o Dr. Rabinowitz. Desde 1986, ele dirige um grupo masculino semanal em Redlands, Califórnia, que oferece um horário definido para os homens, como ele disse, “arriscarem e dizerem: ‘Ei, há muita coisa acontecendo e não tenho ninguém com quem processar isso.’” Um benefício de ingressar em um grupo de apoio é que você provavelmente encontrará homens que estão prontos para o desafio de criar conexões emocionais com outros homens.

Continua após a publicidade

Connor Beaton, 39, fundou o ManTalks depois que percebeu como aprender a ser vulnerável transformou suas próprias amizades. A empresa ajuda os homens a se conectarem através de workshops presenciais e cursos online.

Vários anos atrás, enquanto lutava contra o abuso de substâncias, Beaton se abriu com um amigo que conhecia há anos - um homem com quem viveu e viajou muito. O amigo o surpreendeu ao, por sua vez, compartilhar que recentemente havia lutado contra a ideação suicida.

“Realmente me ocorreu naquele momento que eu simultaneamente sabia tudo sobre esse homem, até que tipo de uísque ele gostava de beber, e não fazia ideia de que ele estava lutando tão intensamente”, disse Beaton.

Mas praticar a vulnerabilidade não requer participar de um workshop ou ter conversas profundas e sem filtro sobre sua vida interior. Você pode simplificar, disse Marisa Franco, psicóloga que estuda a amizade e autora de Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make - and Keep - Friends (Platônico: como a ciência do apego pode ajudá-lo a fazer - e manter - amigos”).

“Da próxima vez que você encontrar um amigo, converse sobre um problema com o qual está lidando”, ela disse. “É isso.”

Não assuma que a amizade acontece organicamente

Desde que se mudou para Phoenix, Arizona, em 2015, Quincy Winston, 37, anseia por mais amigos. Então, em março passado, a pedido de sua namorada, ele se surpreendeu ao iniciar um grupo para homens negros profissionais locais usando o Meetup, a plataforma de mídia social.

Continua após a publicidade

Winston teria ficado feliz em fazer três ou quatro novos amigos, ele disse. Em vez disso, seu grupo agora tem 80 membros. Eles se reúnem cerca de uma vez por mês para participar de eventos, prestar serviços comunitários e, simplesmente, conversar.

“Eu só queria reunir as pessoas na mesma sala para destacar a importância de ser amigo, ter uma comunidade e cultivar um grupo - uma irmandade - de homens”, disse Winston.

Expor-se e deixar claro que você está procurando por amigos parece bastante óbvio, mas a Dra. Franco disse que sempre se surpreende com a quantidade de pessoas que acreditam que as amizades adultas tendem a se formar organicamente, como acontece na infância.

“Fazer amigos como adulto requer iniciativa”, ela disse.

A Dra. Franco aconselha as pessoas a se colocarem em situações sociais recorrentes, como, por exemplo, ingressar em um clube ou em um curso, para que haja oportunidade de fazer novos amigos ao longo do tempo.

E ela é uma entusiasta dessas oportunidades - e em qualquer situação social - com a mentalidade de que as pessoas que você conhece vão gostar da sua companhia, observando que pesquisas sugerem que as pessoas geralmente gostam mais de estranhos do que imaginam.

Use as atividades a seu favor

Continua após a publicidade

“Meninos e homens tendem a ser socializados para fazer atividades juntos em grupo”, disse Rabinowitz. Aqueles que procuram expandir seu círculo social, ou transformar um conhecido em um amigo mais próximo, podem se apoiar nessa propensão.

“Dizer ‘vamos para o jogo juntos’ ou ‘vamos jogar pôquer’ - pode permitir que eles tenham contato com outros caras e joguem com eles, o que pode facilitar uma conversa”, ele disse.

A Dra. Franco recomenda encontrar maneiras de transformar as atividades diárias em oportunidades de conexão também. Se você é um corredor, convide um amigo para correr com você. Se você trabalha em casa, ela disse, peça a um colega para te visitar e trabalhar com você.

Tenha em mente que as atividades podem limitar a intimidade. Considere mudar as coisas de vez em quando.

“Se vocês apenas saem para almoçar juntos”, disse Franco, “vocês são forçados a realmente conversar”.

Aproveite o poder dos contatos casuais

De acordo com um estudo publicado em julho de 2022, entrar em contato casualmente com amigos e conhecidos - por meio, digamos, de uma mensagem de texto ou e-mail rápido - significa mais para essas pessoas do que tendemos a perceber e é particularmente poderoso quando o contato é inesperado.

Continua após a publicidade

“As pessoas tendem a pensar, ah, ele está muito ocupado ou seguiu em frente com sua vida, ele não se importa”, disse Franco. “Acho que ouvir sobre estudos como esse pode lembrar aos homens que algumas dessas barreiras que eles têm em suas cabeças não são necessariamente verdadeiras. Mande uma mensagem - faça contato!

Karo e Ritter dizem que os contatos de rotina foram indispensáveis para manter viva a amizade do grupo, talvez mais do que a reunião anual. A cadeia de mensagens de texto do grupo permite que eles mantenham um certo nível de proximidade ao longo do tempo e da distância - um reflexo do quanto a amizade é importante para todos eles.

“Sou o único solteiro e o único sem filhos no meu grupo”, disse Karo. “Esses caras são minha família.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times