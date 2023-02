Por que lesões antigas doem mais quando o tempo muda? Especialistas respondem

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Existem muitas razões para não gostar do clima frio e úmido, incluindo seus efeitos potenciais em nossos corpos. As pessoas costumam reclamar que a dor de lesões antigas, como ossos quebrados ou entorses, e de doenças crônicas como artrite, aumenta quando está frio ou chovendo. Hipócrates fez reclamações semelhantes há cerca de 2.500 anos.

“É certamente algo que observei em meus próprios pacientes”, disse a Dra. Jennifer Moriatis Wolf, professora de cirurgia ortopédica e reabilitação na Faculdade de Medicina da Universidade de Chicago. “Os pacientes dizem: ‘Eu sei quando vai chover. Eu sei quando vai nevar.’”

Leia também Parceria entre Maneskin e Gucci é celebração da liberdade de se vestir

Embora os médicos concordem que tais queixas são comuns, as razões por trás do fenômeno permanecem obscuras. Poucas pesquisas foram realizadas sobre o assunto, e alguns dos estudos existentes chegaram a conclusões confusas e contraditórias. Outros estudos, no entanto, parecem sugerir que mudanças no clima podem induzir inchaço e afetar a forma como os nervos que cercam os tecidos feridos ou inflamados se comunicam com o cérebro. Isso traz de volta ou aumenta os sentimentos de dor.

Existe realmente uma ligação entre o clima e a dor?

Depende de quem responder. Um estudo, publicado em 2016, investigou a ligação entre o clima e a dor associada a ossos quebrados. Os pesquisadores examinaram dados de 2.369 consultas médicas depois que os pacientes sofreram fraturas ósseas. Nas consultas de acompanhamento, os pesquisadores perguntaram aos pacientes quanta dor estavam sentindo e registraram dados meteorológicos locais naquele dia, incluindo temperatura, pressão atmosférica e umidade. Os pacientes relataram mais dor em seus acompanhamentos de um ano quando a pressão atmosférica - que costuma cair logo antes de tempestades e frentes frias - estava baixa e a umidade relativa do ar acima de 70% nos dias de consulta. Mas o estudo não constatou que a baixa temperatura piorava a dor - em vez disso, surpreendentemente, os pacientes relataram mais dor quando a temperatura externa estava acima de 35 graus.

Estudos que investigam a ligação entre o clima e a dor associada a condições crônicas também são um tanto desconcertantes. Em um estudo de 2019 apropriadamente intitulado Cloudy With a Chance of Pain (Nublado com possibilidade de dor), os pesquisadores analisaram os níveis de dor autorrelatados coletados diariamente por meio de smartphones, ao longo de 15 meses, de 2.658 pessoas que vivem com dores crônicas. Os pesquisadores examinaram as classificações de dor dos pacientes, registradas em várias condições climáticas locais, e descobriram que a dor piorava com o aumento da umidade e a diminuição da pressão atmosférica. O estudo, no entanto, não encontrou uma conexão entre dor e temperatura externa.

Estudo publicado em 2016 investigou a ligação entre o clima e a dor associada a ossos quebrados, Foto: Christian Bucad/ Creative Commons

Continua após a publicidade

Um estudo de 2007 descobriu praticamente o oposto: a dor associada à artrite no joelho aumentava a cada queda de 10 graus na temperatura, mas a dor diminuía quando a pressão atmosférica caía. Outro estudo não encontrou nenhuma ligação entre as mudanças de temperatura e a dor da artrite do quadril.

Os resultados são inconsistentes, provavelmente porque os estudos geralmente são pequenos e “todos são feitos de maneiras diferentes”, disse o Dr. William G. Dixon, reumatologista e pesquisador de saúde pública da Universidade de Manchester, na Inglaterra, e coautor do estudo pelo smartphone. Ou seja, eles envolvem pessoas com várias condições, avaliam a dor de maneiras diferentes e interpretam diferentes variáveis relacionadas ao clima, por isso não é tão surpreendente que relatem resultados diferentes, ele disse.

Então, por que minha dor piora e o que posso fazer a respeito?

Embora os estudos em humanos sejam conflitantes, alguns estudos em pequenos animais sustentam a noção de que as mudanças climáticas podem influenciar dores e desconfortos. Um estudo, por exemplo, descobriu que ratos artríticos exibiam mais comportamentos relacionados à dor em ambientes de baixa pressão e baixa temperatura.

Também existem algumas razões possíveis: a dor pode piorar devido à forma como os nervos respondem ao ambiente. Um estudo relatou que os nervos em ratos que comunicam sensações de dor ao cérebro eram mais ativos em uma pressão atmosférica mais baixa. Por quê? “A mudança na pressão barométrica fez com que os nervos ficassem mais irritáveis, mais sensíveis”, disse Wolf, que não participou do estudo. É possível que o mesmo aconteça com as pessoas.

Os pesquisadores também descobriram que as quedas de pressão do ar estão ligadas ao inchaço dos tecidos, o que pode levar à dor. Um estudo de 2014 descobriu que, quando a pressão do ar diminui, o tecido conjuntivo ao redor das articulações em pessoas com artrite reumatóide se expande, causando dor e sensibilidade.

Mesmo que uma ligação entre baixa temperatura e dor não tenha sido comprovada, o Dr. Timothy E. McAlindon, chefe de reumatologia do Tufts Medical Center, em Boston, disse que ela faria sentido. As pessoas são aconselhadas a se aquecer antes de fazer exercícios, em parte porque o calor ajuda a relaxar os músculos e os tecidos conjuntivos, então é lógico que o “frio pode realmente tornar os tecidos conjuntivos mais rígidos”, provocando dor, ele disse.

Continua após a publicidade

Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, os especialistas dizem não duvidar que haja uma associação entre o clima e a dor. “Eu acho que é absolutamente real”, disse Wolf.

Para pessoas que sofrem de dor induzida pelo clima, ela recomenda o uso de uma almofada térmica para aquecer a área afetada. A dor induzida por mudanças na pressão do ar pode ser mais difícil de lidar, disse Dixon, embora alguns pacientes com artrite encontrem alívio ao usar luvas e utensílios de compressão.

Muitos pacientes dizem que gostariam de escapar completamente dos gatilhos induzidos pelo clima, acrescentou.

Um pedido irônico comum que ele ouve em seu consultório é mais ou menos assim: “Por favor, pode me dar uma receita para eu me mudar para a Espanha?” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times