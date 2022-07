Por que os cães podem ser tão terapêuticos para as crianças?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Um benefício inesperado de adotar Annie, a vira-lata de 18 quilos e orelhas caídas da minha família, é o efeito calmante que ela teve sobre meus filhos. Meus filhos muitas vezes chegam em casa depois de um dia longo e cheio na escola e se jogam no chão ao lado da cama de Annie, deitados em silêncio enquanto ela lambe seus dedos e bochechas. Ou eles coçam a barriga dela, dando um tempo antes de jantar e fazer a lição de casa e tudo o mais que precisa acontecer antes de irem para a cama.

Estudos indicam que cães podem ter um poder terapêutico para o comportamento das crianças. Foto: Pixabay

Annie é uma verdadeira malandra com energia infinita, mas sua mera presença em nossa casa acalma meus filhos de uma maneira que eu não esperava quando a trouxemos para casa há mais de um ano.

Um estudo publicado recentemente esclarece essa poderosa conexão criança-cachorro. Descobriu-se que sessões de duas vezes por semana com um cão e seu treinador reduziram significativamente os níveis de cortisol das crianças - o hormônio do estresse do corpo - que foi medido através de amostras de saliva. A intervenção pareceu ser mais eficaz do que as sessões de relaxamento guiadas.

“Nosso estudo mostra, pela primeira vez, que intervenções assistidas por cães podem realmente levar a um menor estresse em crianças, com e sem necessidades educacionais especiais, durante um período escolar típico”, disse Kerstin Meints, professora de psicologia do desenvolvimento da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, e uma das pesquisadoras do estudo.

O estudo clínico randomizado controlado de sua equipe, publicado na revista PLOS ONE, incluiu 149 crianças neurotípicas e não neurotípicas de 8 e 9 anos na Grã-Bretanha, que foram classificadas em três grupos.

Em um grupo, as crianças passaram 20 minutos duas vezes por semana, ao longo de um mês, com um cão treinado e seu treinador. Elas acariciariam o cachorro por alguns minutos se o cachorro e as crianças estivessem dispostos a isso, fariam algumas perguntas e brincariam. Em outro grupo, as crianças trabalharam em exercícios de relaxamento no mesmo período de tempo sem nenhum cachorro por perto, fazendo coisas como mexer os dedos das mãos e dos pés antes de se deitar em tapetes de ioga para ouvir uma meditação guiada. Um terceiro grupo serviu como controle.

Os pesquisadores coletaram amostras de saliva de todas as crianças para medir seus níveis de cortisol antes e depois do teste de quatro semanas, e também mediram os níveis de cortisol das crianças neurotípicas antes e depois de cada sessão. No geral, eles descobriram que as crianças do grupo de intervenção com cães tinham níveis de cortisol mais baixos do que seus pares nos grupos de relaxamento e controle.

“Como uma manipuladora clínica que trabalha em tempo integral com um cão de terapia, não estou surpresa ao ver resultados tão positivos saindo deste estudo”, disse Ali Spikestein, coordenadora do programa Paws and Play dog no Mount Sinai Kravis Children’s Hospital, em Nova York, que não participou do novo estudo.

Spikestein está bem familiarizada com o potencial terapêutico dos caninos, trabalhando com os três goldendoodles de seu hospital - Professor, Amos e Moby - para sentar e às vezes brincar com crianças que estão sentindo dor significativa ou que estão sofrendo por simplesmente estar em um ambiente hospitalar. Mas ela disse que era “emocionante e promissor” ver um novo estudo analisando especificamente o papel potencial que os cães podem desempenhar para acalmar crianças saudáveis nas escolas.

De fato, pesquisadores e profissionais de saúde mental dizem que há uma necessidade real de mais pesquisas sobre como as intervenções assistidas por animais de todos os tipos podem ajudar as crianças. Meints também espera ver mais estudos controlados, bem como estudos de longo prazo que possam responder a perguntas sobre a frequência com que as crianças devem participar de sessões de terapia assistida por cães e quanto tempo as sessões devem durar. Há também grandes questões sobre a importância de as crianças poderem tocar o cão durante as sessões, ou se é simplesmente suficiente para elas estarem na presença do animal, ela disse, e se é melhor a terapia em grupo ou individual.

Por mais tentador que seja para pais como eu extrapolar, há uma grande diferença entre a terapia canina e os tipos de interações imprevisíveis que crianças e animais de estimação têm quando estão simplesmente brincando juntos em casa. (Embora a pesquisa tenha demonstrado que ter um cachorro pode ser bom para o desenvolvimento psicológico das crianças.)

“Há uma diferença entre um animal treinado e um animal doméstico”, disse o Dr. Arun Handa, psiquiatra do departamento de psiquiatria infantil e adolescente do Hospital Infantil da Filadélfia. “Dito isto, não é irracional que os animais domésticos possam fornecer algum tipo de conforto e apoio.”

Não importa o ambiente, as crianças devem ser ensinadas a interagir com cães, e a Academia Americana de Pediatria oferece orientação aos pais sobre como escolher e viver com um animal de estimação na família. As crianças do novo estudo foram lembradas antes das sessões a não beijar, abraçar ou aglomerar seus cães de terapia de forma alguma, e sempre foram monitoradas de perto por adultos. A equipe procurou sinais para checar se os cães estavam insatisfeitos, como lamber o nariz, mover o corpo ou a cabeça para longe, ou bocejar repetidamente, e finalizou todas as sessões em que os cães pareciam estar cansados ou não querendo mais participar.

Posso atestar que em minha própria casa, esse tipo de treinamento está em andamento. Às vezes, tenho que lembrar meus filhos de dar espaço a Annie; outras vezes, é ela quem precisa ser lembrada. Mas, na maioria das vezes, meus filhos e minha cachorra parecem compartilhar um entendimento emocional que não posso deixar de pensar em como é bom para eles.

“Os animais fornecem esse amor incondicional”, disse Handa, “e isso vem de um lugar de apoio sem julgamento”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

