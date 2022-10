Problemas com os trens transfronteiriços dificultam ambições verdes da União Europeia

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - O homem esguio se abaixou para examinar uma ferrovia enferrujada que cortava a praça vazia de uma pequena cidade esquecida, balançando a cabeça para as ervas daninhas que encontrou.

“Decepcionante”, foi seu veredito, opinião talvez influenciada pela estação de trem de tijolos fechada acumulando teias de aranha na cidade fronteiriça alemã de Seifhennersdorf, não muito longe da República Tcheca.

Por ofício, Jon Worth é professor universitário de comunicação política. Por paixão, ele é o autointitulado inspetor das ferrovias da Europa. E ele se encarregou de resolver um dilema: por que não é mais fácil atravessar as fronteiras europeias de trem?

Ninguém lhe pediu para realizar essa missão, mas sua justificativa é clara. Para que a Europa cumpra suas ambições de levar o mundo à neutralidade de carbono, ela precisa tirar as pessoas de aviões e carros.

No papel, o sistema ferroviário da Europa é vantajoso em relação a muitas partes do mundo, incluindo os Estados Unidos. No entanto, suas ferrovias quase poderiam ser uma alegoria para a própria União Europeia. Do lado de fora, o sistema parece enfadonhamente funcional. Por dentro, no entanto, você descobre um emaranhado de burocracia, dedos apontados e latas chutadas pela estrada - ou pelos trilhos.

Nas pistas ao longo da linha Decin-Rumburk na República Checa. Foto: Emile Ducke/The New York Times

Para o bloco que pretende ser o mais verde de todos, as rotas ferroviárias internacionais dentro da União Europeia deixam a desejar.

Pontes que antes abrangiam fronteiras estão em ruínas desde a Segunda Guerra Mundial. Uma linha multimilionária entre Paris e Barcelona, oferecendo vistas espetaculares, poderia transportar trens cheios de pessoas a cada hora. Em vez disso, fica sem uso a maior parte do dia.

Viajar por rotas comerciais de alto tráfego, como Paris a Londres, pode custar centenas de euros a mais do que voar. Quer viajar de trem de Talín, na Estônia, para Riga, na Letônia? Boa sorte. As ferrovias nacionais envolvidas se recusam a coordenar os horários dos trens.

E sites de viagens para reservas internacionais de trens - por exemplo, o equivalente ao Kayak ou Skyscanner usado para voos de avião - quase não existem ou são difíceis de encontrar.

Para entender por que - e chamar a atenção para o problema - Worth iniciou uma campanha individual neste verão (do hemisfério norte) que ele chama de Cross Border Rail Project (Projeto Ferroviário Transfronteiriço).

Usando crowdfunding para comprar um drone, uma câmera e um medidor para avaliar a qualidade do ar dos trens, ele atravessou todas as fronteiras da UE para determinar onde os sistemas ferroviários internacionais funcionam, onde não funcionam e o que poderia ser feito para consertá-los, documentando suas descobertas. Em cada parada, ele escreve um cartão postal detalhando suas descobertas ao comissariado ferroviário da UE, oferecendo suas recomendações.

Ele ainda não recebeu uma resposta, disse.

“Uma reação que recebo é: ‘Você é tão louco assim?’”, disse Worth, enquanto conversávamos em um compartimento de vidro na linha de Praga para Berlim. “A outra reação é: ‘Na verdade, isso é muito interessante. Porque precisamos colocar mais pessoas nos trens.’”

A estação em Jedlova, República Checa. "Os tchecos não têm a melhor ferrovia, mas são os melhores em fazer o melhor com o que têm", disse Worth. Foto: Emile Ducke/The New York Times

Worth chamou minha atenção pela primeira vez enquanto eu tentava planejar uma viagem que parecia simples, mas acabou em uma frustração de arrancar os cabelos.

Como americano, certa vez zombei das reclamações de alguns europeus contra seus sistemas de trens. Em comparação com as ferrovias dos EUA, a versão europeia parece invejável.

Então tentei reservar uma viagem de Paris para o norte da Espanha. Acabei indo parar em Madri antes que pudesse pegar um trem de volta para a fronteira com a França.

Foi quando descobri Worth no Twitter, onde ele costuma responder aos apelos de viajantes exasperados. Uma das principais solicitações é um conselho para chegar a Portugal, cujos horários de trem são notoriamente evasivos para quem é de fora.

“Lisboa deve ser uma das 100 cidades da Europa com clima neutro até 2030″, ele disse. “Mas como diabos você chega a Lisboa de trem? É quase impossível. Você não deveria ser um especialista para reservar uma viagem de trem.”

Recentemente, juntei-me a ele na etapa final de sua jornada atravessando as fronteiras entre a Alemanha, a Polônia e a República Checa.

A bordo, encontramos outro passageiro, Sebastian Kaiser, que reconheceu Worth do Twitter. Kaiser também estava tentando se limitar a viajar apenas de trem na Europa. Neste dia, no entanto, estava difícil, ele disse - não apenas por causa da logística, mas por causa das multidões de jovens turistas embriagados que se dirigiam à capital tcheca.

“Esta rota é sempre irritante”, ele disse. “E geralmente é bem mais fedida.”

Sr. Worth examinando os trilhos perto da estação de trem em Seifhennersdorf, Alemanha. Foto: Emile Ducke/The New York Times

No pequeno mas apaixonado mundo dos nerds de trem europeus, Worth é uma de suas semi-celebridades. (Outro popular aficionado por trens que ajuda os viajantes em suas viagens é Mark Smith, da Inglaterra, através de seu site Seat61.com.) Ao longo da viagem, estranhos que conheciam o projeto de Worth o contataram - e, às vezes, até se juntaram a ele - para compartilhar ideias sobre como melhorar as ferrovias e encontrar as rotas mais cênicas, dos Alpes ao Mar Báltico.

Às vezes, você pode sentir os efeitos persistentes da Segunda Guerra Mundial nas viagens de trem. A caminho de casa da fronteira polonesa para Berlim, um trem foi cancelado depois que uma munição não detonada foi encontrada em uma estação de Berlim. As munições não detonadas da Segunda Guerra Mundial continuam sendo uma interrupção de viagem bastante comum na Alemanha.

Mas nossa jornada também expôs outro tipo de problema: roubo ferroviário. Tivemos que mudar de rota na fronteira germano-polonesa porque os ladrões haviam retirado os cabos de sinalização de fios de cobre dos trens. A Deutsche Bahn, a ferrovia nacional alemã, disse que precisava de três meses para os reparos.

Nossa etapa final da viagem revelou um exemplo gritante de modernização transfronteiriça fracassada. Na ponte que liga a cidade polonesa de Zgorzelec à sua cidade irmã alemã de Görlitz, os fios erguidos para eletrificar a linha ferroviária param abruptamente onde começa a Alemanha.

A Polônia e a Alemanha assinaram um acordo em 2003 para eletrificar suas linhas transfronteiriças. Mas quase 20 anos depois, Berlim ainda não honrou sua parte do acordo. A fiação elétrica do lado polonês nunca foi usada; efetivamente, os postes elétricos foram colocados como um gigantesco gesto de irritação. Até hoje, apenas trens a diesel podem cruzar essa fronteira.

“Eles estão basicamente dizendo: ‘Ei, Alemanha, nós eletrificamos e você ainda não”, ele disse. “Quando você vai fazer isso?” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

