Quais os benefícios em usar um raspador de língua?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Ouvi dizer que raspar a língua é bom para a saúde bucal e pode prevenir o mau hálito. Isso é verdade? E por quê?

A raspagem da língua envolve o uso de uma ferramenta para remover uma camada branca ou amarelada que às vezes se forma na língua. Ela resulta do acúmulo de restos de comida, células mortas da pele e bactérias, disse a Dra. Martinna Bertolini, professora assistente de medicina dentária na Faculdade de Odontologia da Universidade de Pittsburgh.

“A língua é o único tecido em todo o corpo que possui papilas”, disse Bertolini, referindo-se às pequenas protuberâncias que ajudam a língua a agarrar os alimentos enquanto você come e que às vezes contêm papilas gustativas. Essas papilas, assim como as ranhuras que algumas pessoas têm em suas línguas, criam pequenas bolsas onde o acúmulo pode ocorrer.

Raspadores de língua são projetados para raspar aquele revestimento descolorido e frequentemente malcheiroso. Normalmente feitos de aço inoxidável, silicone ou plástico, eles vêm em alguns estilos. Normalmente, é necessário segurar uma extremidade da ferramenta enquanto você pressiona a outra extremidade na língua e raspa.

A photo illustration shows a woman scraping her tongue. The unique texture of the tongue’s surface makes it a haven for bacteria. Here’s whether (and how) you should manage it. (Eric Helgas/The New York Times) Foto: NYT / NYT

Como a raspagem da língua ajuda?

O acúmulo na língua cheira mal porque as colônias bacterianas podem viver lá, disse Ananda Dasanayake, professor de epidemiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de Nova York. Algumas dessas bactérias produzem gases que são “realmente muito fedorentos”, disse ele, acrescentando que “essa é uma das razões pelas quais as pessoas têm halitose”, que é o mau hálito persistente.

A halitose é a principal razão pela qual um dentista pode recomendar a raspagem da língua, disse Isabelle Laleman, periodontista do CHU de Liège, um hospital universitário na Bélgica. Os tratamentos para o mau hálito são bastante limitados, disse ela. As pessoas podem usar um enxaguante bucal, como o Listerine, mas ele apenas mascarará o cheiro. Raspar fisicamente a fonte desse odor é “a melhor coisa que temos” para o mau hálito, disse Laleman.

Poucos estudos foram feitos sobre a eficácia da raspagem da língua para reduzir o mau hálito e a contagem de bactérias, e seus resultados foram mistos. Uma análise, publicada em 2010, descobriu que a raspagem e a escovação da língua podem melhorar o odor do hálito e reduzir esse acúmulo na língua.

Outros estudos, incluindo um que Laleman coescreveu e publicou em 2017, descobriram que entre 18 pacientes com periodontite - uma forma grave de gengivite - a raspagem da língua não fez diferença na quantidade de bactérias ou odor em suas bocas (embora os pacientes tenham dito que sentiram suas línguas mais limpas).

Se seu hálito melhorar com a raspagem da língua, Bertolini disse que é importante observar que esses benefícios serão temporários. “Se você não fizer isso diariamente, o mau hálito volta”, disse ela.

Você deveria tentar?

Bertolini disse que recomendaria a raspagem da língua apenas para pacientes com halitose, porque são os únicos que realmente precisam. Se você tem um histórico de gengivite, é uma boa ideia manter a quantidade de bactérias na boca o mais baixa possível, então a raspagem da língua pode, em teoria, ser útil, acrescentou ela. Mas se você é saudável e não tem halitose, não ficará pior por não raspar a língua.

No entanto, Bertolini e Dasanayake raspam a língua após escovar os dentes, o que significa duas vezes ao dia para Bertolini e após cada refeição para Dasanayake. Laleman raspa a língua apenas quando sente que seu hálito está ruim, ela reconheceu, mas disse que as pessoas deveriam tentar se quisessem.

Não há riscos associados à raspagem da língua. A única desvantagem em potencial: raspar com muita força e machucar a língua, disse Bertolini.

Qual é a técnica adequada?

Usar um raspador de língua é bastante intuitivo, disse Dasanayake. É um movimento simples de raspar, exigindo pelo menos três ou quatro varreduras para cobrir toda a língua. Ele prefere raspadores de língua com bordas serrilhadas que permitem que você realmente entre nas ranhuras da língua.

Se você não quiser comprar um raspador de língua, pode usar uma colher, disse a Dra. Laleman. Tem o formato semelhante, mas pode ser mais difícil alcançar as áreas posteriores da língua.

Algumas pessoas perguntam se podem usar a escova de dente, mas Bertolini não recomenda. Por um lado, “o reflexo de vômito é pior”, disse ela, observando que alguns estudos sugerem que as escovas de dente não são tão eficazes quanto os raspadores de língua.

“Eu realmente não vejo uma desvantagem” em tentar raspar a língua, disse Bertolini. Se você estiver curioso, os raspadores de língua estão disponíveis na maioria das farmácias locais e são relativamente baratos. Você pode experimentar mudanças sutis em seu hálito ao longo do tempo ou simplesmente apreciar a sensação de uma língua mais limpa. E além disso, você pode achar que é uma boa adição à sua rotina. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

