Quando os relacionamentos fracassam, este museu mantém as coisas deixadas para trás

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando o relacionamento deles terminou há mais de 20 anos, chegou a hora de Olinka Vistica e Drazen Grubisic dividirem suas coisas, incluindo uma TV, um computador e um monte de lembranças de férias. Então, eles chegaram a um coelho de brinquedo.

Quando eram namorados, os dois croatas tinham um ritual fofo: quando um deles chegava em casa, o outro dava corda no coelho de pelúcia e o mandava correndo pela casa para dar boas-vindas. E quando viajavam para o exterior em uma viagem de negócios, levavam o coelho branco e tiravam fotos com ele em pontos turísticos. Era um símbolo tão importante do tempo que passaram juntos, disse Vistica, que ela achava que nenhum dos dois deveria ficar com ele.

Objetos são enviados pelos correios de várias partes do mundo; remetente não precisa se identificar Foto: Museum of Broken Relationships/The New York Times

Naquele momento, a dupla poderia ter entrado em uma discussão amarga - mas, em vez disso, eles tiveram uma ideia: “Não seria maravilhoso ter um lugar onde todos no planeta pudessem enviar objetos após uma separação?” Vistica lembrou-se de pensar. Um arquivo global de romances fracassados pode ajudar os casais a superar o sofrimento, disse Vistica; também permitiria que eles dissessem ao mundo: “Este amor existiu”.

Hoje, o ex-casal administra o Museu dos Relacionamentos Rompidos, uma das atrações turísticas mais movimentadas - e peculiares - da Croácia. Localizado em um antigo palácio na cidade velha de Zagreb, capital da Croácia, o museu exibe objetos provenientes de amantes de coração partido em todo o mundo, juntamente com textos que contam a história de cada item. Os doadores dos objetos, muitos dos quais os enviam pelo correio, são mantidos no anonimato, numa tentativa de incentivá-los a serem verdadeiros.

As lembranças variam do mundano - como um par de sapatos brancos, que veio com uma nota dizendo: “Ela tentou me impor suas sensibilidades sobre moda” - ao emocionalmente carregado. Um dos itens é um paraquedas doado por uma mulher cujo amado morreu em um acidente de paraquedismo.

O museu começou em 2006 como um projeto temporário que Grubisic e Vistica apresentaram no Zagreb Salon, uma bienal de arte. Os primeiros itens foram fornecidos por amigos, mas assim que a exposição terminou, o casal disse que começou a receber e-mails e ligações pedindo que apresentassem versões da instalação em todo o mundo. Logo, os dois estavam realizando exposições temporárias em locais como uma galeria de arte californiana e um shopping turco, e solicitando mais doações em cada lugar. Quando apresentaram sua exposição na Cidade do México, receberam centenas de itens e histórias.

Coleção tem hoje 4 mil itens no acervo; cerca de 70 ficam em exposição permanente Foto: Museum of Broken Relationships/The New York Times

Em 2010, Grubisic e Vistica abriram a sede permanente do museu, perto da prefeitura de Zagreb, um local popular para casamentos. A coleção do museu agora inclui mais de 4.000 objetos e cerca de 70 são expostos por vez. Charlotte Fuentes, curadora que cuida do acervo e organiza mostras temporárias no exterior, disse que semanalmente novos objetos chegam pelo correio.

Recentemente, ela disse, alguém lhe enviou um pedaço de bolo de casamento de 37 anos. Ela o colocou no freezer. “Estou impressionada com o que as pessoas fazem para tentar manter o amor vivo”, disse Fuentes.

Em uma recente visita ao museu, Vistica, Grubisic e Fuentes apontaram algumas peças que vieram de longe: uma bicicleta da Bélgica, alguns móveis de brinquedo da Coreia do Sul e um par de tênis de basquete de Seattle.

Grubisic disse que os objetos doados geralmente refletem o contexto político ou social de um país. Quando o museu organizou uma exposição temporária nas Filipinas, ele acrescentou, recebeu “vários itens sobre separações por causa da migração”. Milhões de filipinos trabalham no exterior, disse Grubisic, “portanto, há uma grande chance de que seu ente querido voe para o Canadá, Dubai ou outro lugar para trabalhar. E então o relacionamento acaba.”

“Tenho certeza de que se criássemos uma exposição na Ucrânia”, acrescentou Grubisic, “teríamos histórias de perdas por causa da guerra”.

No entanto, foram os itens mais bobos do museu que pareciam ressoar mais entre os visitantes, disse Grubisic, incluindo um livro chamado Posso fazer você emagrecer. Uma inglesa enviou isso, junto com uma nota que começava assim: “Este foi um presente do meu ex-noivo. Eu realmente preciso dizer mais?”

Vários itens representam outros tipos de relacionamento - e não só o amoroso Foto: Museum of Broken Relationships/The New York Times

Fuentes disse que o museu recebeu muitos presentes ruins como aquele livro.

Vários itens não têm nada a ver com romance e, em vez disso, lembram outros tipos de separação, como a perda da crença religiosa ou a morte de uma criança. Em um momento durante a visita recente, Vistica apontou para dois sutiãs em uma vitrine. Uma mulher disse que os doou após uma mastectomia, escrevendo que esperava que se separar deles “me permitiria recuperar o relacionamento com meu corpo. Estou tão impaciente para que isso aconteça”.

“Sempre deixamos o nome em aberto, então é apenas o ‘Museu dos Relacionamentos Rompidos’ e não menciona o amor”, disse Vistica. “Todos os relacionamentos são emocionais, não apenas os românticos”, acrescentou ela.

Entre os mais de 70 itens em exibição, talvez o mais estranho fosse uma casca de ferida de 30 anos em uma placa de Petri. Fuentes contou sua história: Diz-se que uma bióloga a coletou de seu primeiro namorado para poder cloná-lo em caso de acidente.

O museu não recebe muitas partes de corpos pelo correio, disse Grubisic, mas acrescentou que uma vez uma apresentadora da TV croata doou uma pedra da vesícula. “Seu parceiro a estava deixando tão nervosa que ela disse que contribuiu para a formação da pedra”, disse ele. “A história dela dizia: ‘Isto é o que ele me deu.’”

A apresentadora de TV acabou pedindo a pedra de volta, disse Vistica, e eles devolveram. Agora, o museu tem a política de nunca devolver nada, mesmo que um doador se reconcilie com seu ex. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

