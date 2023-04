Rupert Murdoch: o privilégio de um novo começo

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - O magnata da mídia australiano e proprietário da Fox News, Rupert Murdoch, de 92 anos (divorciado recentemente da quarta mulher, a supermodelo Jerry Hall), anunciou seu noivado com Ann Lesley Smith, de 66, cujas carreiras anteriores incluem capelã da polícia, modelo e cantora-compositora.

Mesmo que ele admita ter “se apaixonado”, como disse ao The New York Post, por que voltar correndo ao casamento, especialmente considerando todas as complicações legais e financeiras que certamente acompanham uma união em que uma das partes é um bilionário nonagenário?

Bilionário Rupert Murdoch anunciou recentemente noivado com ex-modelo 26 anos mais nova Foto: Mary Altaffer/AP

Uma explicação cínica seria que uma história de amor proporciona uma distração ideal para Murdoch. Isso poderia desviar a atenção da mídia do processo de difamação de US$ 1,6 bilhão movido contra sua empresa Fox News pela Dominion Voting Systems, que pode ir a julgamento no próximo mês.

Mas pode haver outra razão pela qual Murdoch se incomodaria em se casar novamente nesta fase da vida: porque ele pode.

Casar é um dos grandes momentos da vida. Traz uma sensação de aventura e possibilidades. Cada casamento é uma fronteira, dividindo a vida em um antes e um depois. E essa criação de um novo “depois” confere a todos os casamentos, independentemente da idade dos participantes, uma aura de juventude.

O próprio Murdoch reconheceu isso, dizendo ao The New York Post (do qual ele é proprietário): “Nós dois estamos ansiosos para passar a segunda metade de nossas vidas juntos”. Embora seja uma observação irônica e até mesmo espirituosa, suas palavras, no entanto, contêm aquela sensação de futuro, de mais vida por vir, que o novo casamento evoca.

Todos têm o direito de buscar tais prazeres, mas o campo de jogo não é igual para todos. Tornar-se um recém-casado aos 92 anos, tendo encontrado uma parceira muito bem sucedida 26 anos mais nova, certamente está entre os privilégios mais raros do mundo - para o qual obviamente ajuda ser um bilionário e, essencialmente, um homem.

Murdoch se separou há pouco tempo de Jerry Hall (na foto), ex de Mick Jagger Foto: Danny Moloshok/Reuters

Convenhamos, poucas mulheres que chegam aos 90 anos podem esperar encontrar pretendentes, e certamente não serão pretendentes jovens o suficiente como seus próprios filhos. As mulheres mais velhas não circulam com facilidade no mercado de namoro e casamento. (Um exercício de pensamento rápido, apenas inverta as idades e gêneros do casal aqui e faça um teste de plausibilidade: Dianne Feinstein, de 89 anos, e Andy Garcia, de 66? A falecida rainha Elizabeth, que morreu aos 96, e Tom Hanks, de 66 anos?).

Os seres humanos, especialmente com mais de 50 anos, anseiam por evitar a mortalidade, mas nossa cultura encoraja homens e mulheres a fazer isso de maneiras muito diferentes. As mulheres são frequentemente encorajadas a praticar o “antienvelhecimento”, a preencher e realçar, contrair e tonificar-se o mais próximo possível de uma mulher eternamente com 38 anos. Isso é especialmente verdadeiro para as publicamente visíveis: mulheres na televisão, em filmes ou no noticiário e mulheres que se casam com bilionários.

Com muita frequência, permanecer uma mulher publicamente viável na segunda metade da vida significa - paradoxalmente - fazer o possível para parecer que ainda está na primeira metade da vida. Ser visível como mulher requer tornar invisível a própria idade. É uma imposição conflituosa, para não dizer maluca, a ser seguida.

Com sua pele lisa, cabelos ruivos e soltos e um sorriso brilhante, Smith parece consideravelmente mais jovem do que sua idade. Fotos recentes a mostram bronzeada e em forma em um biquíni amarelo enquanto relaxa na praia e brinca no mar com um Murdoch em traje de banho.

Sinais físicos de envelhecimento, mesmo de idade avançada, não trazem muito estigma para os homens. Pelo contrário, homens como Murdoch resistem à velhice – e se permitem (mesmo que de brincadeira) falar em entrar, aos 92 anos, na “segunda metade” de suas vidas – concentrando-se no que está à sua volta, por meio da agência de outras pessoas, adquirindo companheiras mais jovens (e “anti-idade”) para inspirá-los ou energizá-los.

Assim que as fotos de Murdoch e Smith apareceram, uma ex-funcionária da Fox abriu um processo contra a empresa no Distrito Sul de Nova York. Em seu processo, Abby Grossberg, uma agenciadora do Tucker Carlson Tonight, alega que foi “sujeita a estereótipos sexistas vis”, “sobrecarregada, subestimada” e “que oportunidades de promoção lhe foram negadas” porque era mulher.

Em processo, funcionária da Fox alega, entre outros pontos, que não era promovida por ser mulher Foto: Mark Lennihan/AP

De acordo com Grossberg, um considerável etarismo acompanhou o sexismo que ela teve de enfrentar. Ela afirma, por exemplo, que um colega sênior se referiu à apresentadora da Fox Maria Bartiromo, de 55 anos, como “na menopausa” e “histérica”. Grossberg também descreveu as paredes do escritório de Tucker Carlson como rebocadas com “grandes imagens da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em um maiô revelando seu decote”.

Exibir aquelas fotos de Pelosi, que tem mais de 80 anos, tinha o objetivo de despojá-la de seu poder, rebaixar e menosprezar uma das mulheres mais poderosas do mundo. Por outro lado, as fotos na imprensa de Murdoch (muito mais velho) em traje de banho, com a namorada ao seu lado, fazem supostamente o oposto, chamando a atenção para seu poder e virilidade, sua capacidade de atrair outra esposa muito mais jovem.

O que essa dicotomia faz com todos nós? Como somos afetados pelo fluxo contínuo de mensagens da mídia que celebram o poder e a vitalidade dos homens ao longo de suas vidas - rugas, calvície e flacidez que se danem -, enquanto encorajam as mulheres a apagar ou disfarçar todos os sinais possíveis de sua idade para permanecer na arena pública?

A vaidade é uma parte natural da condição humana e não há crime moral em querer aparentar a sua melhor versão. Mas a idade chega para todos e, no final, esse apagamento implícito das “segundas metades” das mulheres não é uma forma de mentir, uma pressão sutil sobre as próprias mulheres para mentirem? Para se esconderem? Para agonizarem com sua idade?

E é possível que uma cultura acostumada a uma dissimulação tão constante do envelhecimento e da mortalidade nas mulheres também se acostume a aceitar outras formas habituais de dissimulação: falsidades mais amplas, de minúsculas a importantes, sobre quem está no poder e sobre quem não tem nenhum? Que mudanças poderiam ocorrer se concedêssemos a todas as mulheres uma segunda metade da vida totalmente visível e livre para navegar no oceano? /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

