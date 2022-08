Série ‘Mo’ da Netflix aposta em uma salada de culturas, estrelando Mohammed Amer

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Mohammed Amer deu a partida em sua Mercedes preta e apontou para uma esquina em frente à Escola Fundamental Alief. O local estava cheio de significado. “Foi onde aprendi a jogar o dozens”, disse ao sair do estacionamento da escola, referindo-se ao velho jogo em que os participantes insultam a mãe uns dos outros. “No começo, levava para o lado pessoal. Como vocês podem falar assim um com o outro? O que está acontecendo com os EUA? Então percebi que era só uma experiência de união. E essa foi minha introdução à comédia”, contou Amer, que emigrou do Kuwait quando tinha nove anos.

O comediante Mohammed Amer na escola onde estudou para filmar cenas para sua série da Netflix, 'Mo'. Foto: Eli Durst/The New York Times

Leia também Músicos estão transformando a expectativa da música indígena nos Estados Unidos

É um bom momento para ser Amer, apelidado de Mo, comediante palestino-americano que cresceu neste subúrbio da classe trabalhadora em Houston. Sua nova série Mo está na Netflix. Tem um papel no próximo filme de ação fantástica Adão Negro, estrelado por Dwayne Johnson, que gravou uma introdução espirituosa para o mais recente especial de standup de Amer na Netflix. Jovem de 41 anos, está começando a colher os benefícios dos anos passados no mundo da comédia.

E Alief, no Texas, sempre será sua casa, mesmo que Amer more atualmente a uma curta distância, no centro de Houston. Foi onde descobriu como seria viver em uma comunidade definida por sua diversidade - negros, mexicanos, vietnamitas etc. Passar por Alief é ver shoppings que são o equivalente empresarial da ONU: um restaurante vietnamita ao lado de uma mercearia mexicana ao lado de uma padaria parisiense.

Nascido no Kuwait de pais palestinos, Amer ficou assustado quando chegou aos Estados Unidos, depois que sua família fugiu do país durante a Guerra do Golfo Pérsico de 1991. Mas rapidamente fez amigos do mundo inteiro. Fala inglês, árabe e espanhol, assim como seu personagem no novo programa, também chamado Mo. E vê humor nas tensões que determinam suas várias identidades. Em Mo, sua namorada, Maria (Teresa Ruiz), é uma mexicana americana que dirige uma oficina. (Passamos em frente à inspiração da oficina, que é, de fato, propriedade de uma mexicano-americana.) Mas tem medo de se comprometer, em parte por causa de sua baixa autoestima, mas também porque sabe que sua mãe (interpretada pela atriz palestino-jordaniana Farah Bsieso) não vai aprovar o relacionamento. Quando Maria o leva para se confessar em uma igreja católica, ele explica ao padre (interpretado pela lenda local do hip-hop Bun B) que é muçulmano e que a iconografia da crucificação realmente o assusta. Então, começa a chorar.

“Em muitos aspectos, Mo é um caldeirão de culturas”, definiu Ramy Youssef, astro egípcio-americano e criador da comédia Ramy, que, em parceria com Amer, criou Mo. Yousef também escalou Amer para um papel coadjuvante em Ramy, como o dono de uma lanchonete. “Não quero usar uma palavra muito batida, mas ele é literalmente multicultural.” Ao saber da analogia feita por seu amigo, Amer fez uma correção: “Eu gosto mais de saladeira do que de caldeirão. Todo mundo perde a própria identidade no caldeirão. Na saladeira, tudo mantém seu sabor original.”

Continua após a publicidade

Alief também tem uma taxa de criminalidade acima da média para a área de Houston - realidade retratada em Mo. Em um momento, Mo está denunciando a existência de homus de chocolate em um supermercado (“Isso é um crime de guerra”). No seguinte, uma bala perdida lhe roça o braço. Sem seguro, vai a uma espécie de médico carniceiro que o costura e lhe dá um pouco de “lean”, mistura potencialmente letal de xarope de tosse com codeína e refrigerante, muito popular na cena hip-hop de Houston. Mo luta contra o vício em lean durante a primeira temporada.

Assistir a Mo e conhecer Amer é imaginar onde o artista e sua criação divergem. Muitos dos detalhes importantes da série são fiéis à sua vida. Ele era criança quando chegou a Alief proveniente do Kuwait, acompanhando a família. Seu pai, engenheiro de telecomunicações, morreu de ataque cardíaco logo depois. Amer levou 20 anos para garantir asilo e cidadania americana, processo dramatizado na série, muitas vezes de modo bem-humorado. Infeliz com seu advogado palestino não confiável, Mo contrata uma judia americana, Lizzie Horowitz (Lee Eddy, comediante e atriz de Austin), e sua mãe fica mortificada.

Amer exala um senso de autenticidade qualidade que deixa todo o elenco encantado. “Ele é muito honesto e genuíno. Não tenta fingir nada. Alcança o coração e a alma de qualquer um que o ouça, assista a ele ou trabalhe com ele”, afirmou Bsieso em uma chamada de vídeo.

O conflito mais convincente em Mo coloca a modernidade contra a tradição. Mo adora hip-hop, e a trilha sonora está carregada de artistas de Houston, incluindo DJ Screw, Big Moe e Paul Wall, que também tem uma participação engraçada como segurança do tribunal. Ele ama a namorada, mas também é um muçulmano praticante, comprometido com a fé e a família. “Ele é moderno, mas também profundamente ligado às suas raízes, e todo mundo sabe que é uma coisa de fato difícil de equilibrar, sobretudo quando está praticamente sem um tostão e só tentando manter sua dignidade, fazendo malabarismo com todas essas emoções. É definitivamente moderno, e tem a mentalidade dos velhos também”, resumiu Amer.

Ele é a saladeira. Bem-vindos à festa. Só não tragam o homus de chocolate.

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times