Seu cachorro realmente chora de emoção ao te encontrar? Cientistas não estão certos disso

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Se você sente seus olhos marejarem quando seu cão o cumprimenta com lambidas e o rabo abanando depois de um longo dia, o sentimento pode ser mútuo.

Os cães produzem mais lágrimas quando se reúnem com seus donos do que com outros humanos, relataram pesquisadores na segunda-feira em um pequeno estudo na revista Current Biology. Se isso for verdade, seria a primeira evidência de que as emoções causam lágrimas não apenas em cães, mas em qualquer animal não humano. Os cientistas que não fizeram parte do estudo não têm certeza se essa conclusão é justificada.

Os cientistas descobriram que os níveis de oxitocina aumentam tanto em cães quanto em seus donos humanos enquanto eles se olham. Foto: Madoka Nakamura

“Se aceitarmos as evidências deste artigo, esta é uma das descobertas mais impressionantes na expressão de emoções animal de todos os tempos”, disse Clive Wynne, especialista em comportamento canino da Arizona State University. Mas, acrescentou, “seria preciso muito para me convencer”.

Os céticos estavam menos preocupados com outra das descobertas do estudo - que os humanos classificaram mais favoravelmente as fotos de cães com lágrimas artificiais nos olhos do que aquelas sem lágrimas.

Os autores do estudo não sugeriram que os cães choram de emoção como os humanos. Mas quando os cães exibem “olhos lacrimejantes e brilhantes”, isso “facilita o cuidado humano”, disse Takefumi Kikusui, especialista em comportamento animal e medicina veterinária da Universidade de Azabu, no Japão, que é um dos autores do estudo.

Os cães demonstraram grande consciência da emoção humana em estudos anteriores. Os cientistas também estabeleceram que os cães têm categorias emocionais como “Você é alguém com quem me importo, portanto, fico feliz em vê-lo” e “Você é alguém com quem não me importo, então posso ignorá-lo a maior parte do tempo”, disse o Dr. Daniel Mills, especialista em medicina comportamental veterinária da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, que não esteve envolvido neste estudo.

No novo estudo, os cientistas mediram o volume de lágrima de base dos cães e o compararam com o volume de lágrima dos cães quando os animais se reuniam com seus donos após várias horas de separação. Eles também mediram o volume da lágrima depois que os cães interagiram com um funcionário da creche para cachorros. Vinte cães participaram do experimento de comparação.

Veterinários quantificaram o sistema de águas canino com um teste de Schirmer, que é usado para diagnosticar a síndrome do olho seco em cães, disse Mills. Isso envolve colocar um pedaço de filtro de papel por 60 segundos entre a pálpebra inferior de um cão e a córnea. Quanto mais longe as lágrimas percorrem o papel, maior o volume da lágrima.

Wynne estava cético de que esse método pudesse provar uma ligação entre emoção e volume de lágrimas. Se um cachorro está animado por se reunir com seu dono, ele pode se movimentar mais e o papel pode esfregar mais o olho, levando a mais lágrimas. “Então eu não compro essa ideia”, ele disse.

Kikusui, no entanto, disse que os olhos dos cães experimentaram a mesma quantidade de papel esfregado nas diferentes condições experimentais.

Os cientistas também investigaram o papel do hormônio ocitocina na ligação entre humanos e cães. Em uma pesquisa publicada na Science em 2015, Kikusui e colegas mostraram que um cão experimentaria um aumento na ocitocina quando se reunisse com seu dono. De fato, os níveis de ocitocina aumentam tanto em cães quanto em seus donos humanos enquanto eles se olham, eles descobriram.

Para o novo estudo, os pesquisadores administraram ocitocina na glândula lacrimal dos cães, responsável pela secreção lacrimal. Então, eles mediram o volume da lágrima e encontraram mais lágrimas nos olhos dos cães com ocitocina do que naqueles que receberam uma substância de controle. Isso indica que a ocitocina desempenha um papel no fenômeno do olho lacrimejante, escreveram os autores do estudo.

Para jogar uma pá de cal - ou talvez um osso - nisso: colocar ocitocina ou a solução de controle diretamente no olho pode ter irritado os olhos dos cães, disse Lauren Bylsma, psicóloga clínica da Universidade de Pittsburgh. Ainda assim, Kikusui disse que a substância de controle não alterou o nível de base de lágrimas, enquanto a ocitocina sim.

Bylsma é coautora de um artigo de 2018 chamado Why Only Humans Shed Emotional Tears (Por que apenas os humanos derramam lágrimas de emoção), uma declaração que ela ainda defende. Wynne também.

Ainda assim, Mills apoia a ampla conclusão dos autores de que as lágrimas podem desempenhar um papel na ligação entre humanos e cães, apesar de também ter preocupações sobre seus métodos. “Pode ser que coisas como um olho mais brilhante ou a presença de lágrimas encorajem tendências carinhosas em nós”, disse Mills, “da mesma forma que raças de cães de focinho curto com testa alta nos fazem querer cuidar mais deles.”

Talvez a história antiga mais famosa da reunificação entre cães e humanos esteja na Odisseia de Homero. Depois de anos de ausência, Odisseu volta para casa, mas ninguém o reconhece imediatamente, exceto seu cão, Argos, que abana o rabo e aguça as orelhas.

Odisseu, querendo manter seu disfarce, derrama uma lágrima secreta, escreveu Homero. Argos também derramou? Mais pesquisas são necessárias. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

